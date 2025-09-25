24.09.2025, 10:36 41686
Минобороны Казахстана запустило портал MyArmy.kz
Фото: Минобороны РК
Рассказать друзьям
Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство обороны Республики Казахстан запустило новый интернет-портал MyArmy.kz, призванный стать единой цифровой площадкой для взаимодействия граждан с армией, сообщили в пресс-службе ведомства.
Через сайт доступны сервисы, которые ранее требовали личного обращения в местные органы военного управления. Теперь граждане могут подать заявку на прохождение срочной или контрактной службы, ознакомиться с часто задаваемыми вопросами, получить доступ к актуальным новостям и материалам, а также воспользоваться формами обратной связи", - уточнили в министерстве.
Отмечается, что создание портала направлено на упрощение процедур и повышение прозрачности работы призывных комиссий. Регистрация и оформление документов переносятся в онлайн, что должно сократить бюрократию и уменьшить человеческий фактор.
Кандидат, ознакомившись с условиями прохождения срочной службы, подает заявку согласно имеющейся на сайте формы. Заявка будет проходить три стадии: создана, в обработке, одобрена/отклонена. Статус "создана" означает, что заявка принята местным органом военного управления (военкомат) и проводятся проверочные мероприятия. Статус "в обработке" гласит, что проверочные мероприятия завершены и кандидату необходимо прибыть в военкомат по месту жительства для прохождения медицинской комиссии. Для ускорения этапа прохождения медицинской комиссии кандидату в статусе "в обработке" будет предоставлен перечень необходимых анализов и справок, с которыми он должен будет прибыть в военкомат. После прохождения медицинской комиссии, а также изучения личностных качеств всех кандидатов статус заявки будет изменен на "одобрена" либо "отклонена", - проинформировали в Минобороны.
Запуск MyArmy.kz реализуется в рамках пилотного проекта SARBAZ+ и является частью системной работы Министерства обороны по цифровизации Вооруженных сил. В настоящее время проект SARBAZ+ апробируется в войсковой части 78460 в Алматинской области. Отбор кандидатов проводится в департаменте по делам обороны города Алматы.
После успешной апробации планируется его внедрение в других воинских частях Вооруженных сил.
В ближайшем будущем MyArmy.kz станет современным цифровым инструментом, объединяющим ключевые сервисы и делающим взаимодействие граждан с армией более доступным, понятным и удобным. Кроме того, призывники смогут самостоятельно выбрать воинскую часть, где хотят проходить службу, ориентируясь на ранее полученную специальность и перспективы применения военных навыков в гражданской сфере после завершения службы", - сообщили в Минобороны.
новости по теме
24.09.2025, 19:52 43291
Выведенные на фиктивные стоматологические услуги деньги не вернут в ЕНПФ
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов в кулуарах мажилиса сообщил, что около 200 млрд тенге, незаконно выведенные из ЕНПФ под видом стоматологических услуг, возвращены в фонд не будут.
Речь идет о схеме, в которой пять преступных групп помогли гражданам обналичить пенсионные накопления под видом оплаты стоматологических услуг.
К гражданам мы претензий не предъявляем, они получили свои деньги, хоть и преждевременно. Но лица, непосредственно занимавшиеся незаконным выводом средств, будут привлечены к уголовной ответственности. В отношении группы лиц уже определена мера пресечения в виде содержания под стражей. Дело расследуется", - сказал Женис Елемесов.
Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения РК намерено внести изменения в приказ об использовании единовременных пенсионных выплат. Правительство приняло решение с 15 сентября 2025 года по 15 апреля 2026 года на платформе enpf-otbasy.kz приостановить прием заявок на лечение зубов. Заявки, поданные до этой даты, будут отработаны в штатном режиме.
24.09.2025, 19:06 46601
Специальный налоговый режим сохранится для 70% налогоплательщиков Казахстана
Рассказать друзьям
Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Предварительные перечни видов предпринимательской деятельности, кто получит возможность работать в специальных налоговых режимах, а кто - нет, будут опубликованы до конца недели на портале "Открытые НПА", сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
По оценкам, специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации сохранится для порядка 70% всех налогоплательщиков страны.
Как пояснил заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин, по упрощенному режиму смогут работать только предприниматели, оказывающие розничные услуги для физических лиц. Компании, ориентированные на работу с юридическими лицами, должны будут применять общий режим налогообложения, где требуется полноценный бухгалтерский учет и применение вычетов.
В так называемый запретительный список войдут отрасли, связанные с производством товаров и услуг для бизнеса. В этих сферах более 76% совокупного оборота приходится на сделки с плательщиками, применяющими общеустановленный режим", - пояснил Серик Жумангарин.
Это предприятия обрабатывающей промышленности, сферы строительства и недропользования, естественных монополий, оптовая и крупная розничная торговля на площадях свыше 2 тыс. кв. м. Ограничения распространяются и на телекоммуникации, интернет и IT, финансовые и страховые, профессиональные и агентские услуги, консалтинг, а также сектор научных исследований и разработок.
Как было отмечено, в отдельных секторах доля таких операций практически достигает 100%: в строительстве - 99,9%, в недропользовании - 98,7%, в транспорте и складировании - 96,7%. Эти цифры отчетливо показывают, что сегодня значительная часть упрощенного режима используется не малыми предприятиями, а большими компаниями, фактически интегрированными в крупный сегмент экономики.
В совокупности речь идет более чем о 700 видах экономической деятельности, что составляет около 70% всех ОКЭД. Однако в разрезе налогоплательщиков запрет на упрощенный режим затрагивает порядка 30% предприятий", - добавил он.
Во второй группе, для которых сохраняется упрощенный налоговый режим, насчитывается свыше 300 видов бизнеса. В их числе - розничная торговля на торговых площадях до 2 тыс. кв. м, аптеки, объекты общественного питания, гостиницы, аренда жилья и транспорта, предприятия легкой и пищевой промышленности, пассажирские перевозки, детские сады и кружки, медицинские и социальные услуги. В список включены бытовые и строительные услуги для населения, отдельные виды креативной индустрии, культурные и спортивные объекты, а также сельское хозяйство.
Таким образом, по предварительным оценкам, применение упрощенных режимов будет сохранено для порядка 70% всех налогоплательщиков. Это означает, что основная часть малого бизнеса, ориентированного на население, продолжит пользоваться упрощенными налоговыми режимами, тогда как более крупные и системные виды деятельности перейдут на общеустановленный режим.
Ранее сообщалось, что планируемые изменения в Налоговом кодексе могут спровоцировать дефицит лекарств и подорвать отечественное производство. Основной причиной беспокойства является введение с 2026 года НДС на лекарственные средства и медицинские изделия. Бизнес настаивает на срочном дерегулировании цен лекарственных средств в опте и рознице.
24.09.2025, 17:44 52826
Задержанием партии беспилотников на границе России и Казахстана: в Комитете госдоходов сделали заявление
БПЛА задержаны еще 13 июня, отметили в комитете
Рассказать друзьям
Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сделали заявление в связи с информацией о задержании партии беспилотников на границе с Россией, передает корреспондент агентства.
В ряде российских СМИ 22 сентября 2025 года опубликована информация о задержании российскими таможенными органами беспилотных летательных аппаратов при ввозе из Республики Казахстан. По сообщению Комитета государственных доходов, данный факт изложен некорректно и не отражает реальной действительности. На самом деле указанные БПЛА задержаны еще 13 июня 2025 года на автомобильном пункте пропуска "Жайсан" сотрудниками Пограничной службы КНБ РК при попытке ввоза из Российской Федерации без необходимых документов", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в установленном порядке груз передан работникам органов госдоходов для применения мер экспортного контроля. Также был направлен запрос в уполномоченный орган, который подтвердил, что БПЛА относятся к специфическим товарам, подлежащим разрешительному порядку ввоза.
В связи с этим материалы направлены в суд, который признал владельца груза виновным согласно КоАП РК и наложил административный штраф. После завершения всех предусмотренных процедур груз возвращен владельцу с обязательством вывоза обратно в страну отправления. 15 сентября 2025 года указанный товар выдворен в Российскую Федерацию, о чем сопредельная сторона соответствующим образом уведомлена согласно действующему двустороннему порядку", - добавили в КГД.
Напомним, в 2023 году в Казахстан пытались незаконно ввезти самолет.
24.09.2025, 17:05 58571
В Миннацэкономики озвучили причины повышения тарифов на комуслуги
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах семинара по новому Налоговому кодексу озвучил причины повышения тарифов на коммунальные услуги в стране, передает корреспондент агентства.
Допустим, если вы житель Астаны, то любой субъект естественных монополий, прежде чем повышать тарифы, проводит общественные слушания. Вы можете прийти, посетить, задать миллион вопросов по каждому винтику - на что тратятся ваши деньги. Поскольку повышение тарифа - это прежде всего изъятие дополнительной суммы из ваших кошельков. Поэтому на самом деле процесс достаточно прозрачный", - цитирует zakon.kz министра.
Он подчеркнул, что если не повышать тарифы на ЖКХ, можно в будущем и вовсе лишиться этих услуг.
Ладно, Астана - это город, где все новое, левый берег, по крайней мере. Но есть города, где инфраструктура очень сильно изношена: 70-90 процентов. В моногородах до 100 процентов доходит. Если зимой прорвет трубу или, как тогда ТЭЦ в Экибастузе была проблемной... Подобного рода вещи будут повторяться все чаще и чаще. И в итоге мы окажемся без условий. Зимой размороженные батареи - кому это нужно? Альтернативы нет", - цитирует tengrinews.kz Жумангарина.
Ранее сообщалось, что тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20-30% в Казахстане.
24.09.2025, 16:37 61016
Искусственному интеллекту в Казахстане запретят анализировать эмоции людей
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис принял во втором чтении закон "Об искусственном интеллекте" и сопутствующие ему поправки, сообщает пресс-служба нижней палаты.
Законодательно запрещается использование ряда функций искусственного интеллекта, потенциально способных причинить вред человеку:
- использование ИИ, влияющего на поведение людей без их осознанного согласия;
- использование ИИ, которое намеренно пользуется уязвимостями людей: возраст, инвалидность, социальное положение;
- оценка или классификация людей по их социальному поведению или характеристикам;
- использование ИИ для анализа эмоций людей без их согласия;
- использование ИИ для распознавания лиц в общественных местах в режиме реального времени за исключением случаев, разрешенных законом;
- создание и распространение результатов деятельности ИИ, которые запрещены законодательством.
Также особое внимание в законе "Об искусственном интеллекте" уделено вопросам безопасности. В частности, системы ИИ будут классифицированы по степени риска - от минимального до высокого. Системы высокого риска могут быть отнесены к объектам критически важной информационно-коммуникационной инфраструктуры. Это позволит обеспечить контроль их безопасности.
Кроме того, закон делит системы с ИИ по степени автономности. Системы высокой автономности, к примеру беспилотный транспорт, будут регулироваться исключительно на уровне законодательных актов.
Закон определяет создание Национальной платформы искусственного интеллекта - единой инфраструктуры для разработки и использования продуктов с ИИ. Кроме инструментальной среды, платформа будет формировать и обеспечивать доступ разработчиков к библиотекам данных для обучения моделей ИИ. А для ее функционирования сопутствующими поправками определен доступ к электронным информационным ресурсам. Для развития сферы искусственного интеллекта предусмотрены государственная поддержка, создание образовательных программ и международное сотрудничество. Это поможет Казахстану стать конкурентоспособным участником мирового рынка высоких технологий", - заявили мажилисе.
Также законом четко определяются права и обязанности всех участников общественных отношений в данной сфере.
Владельцы систем ИИ смогут устанавливать условия использования своих систем, защищать свои права и управлять рисками. А пользователи получат право на защиту персональных данных, информирование о работе систем ИИ и возможность оспаривания автоматизированных решений", - говорится в сообщении.
Кроме того, законом вводится требование маркировки синтетического контента в машиночитаемой форме и визуальными предупреждениями. По мнению разработчиков, это укрепит доверие и позволит использовать сильные стороны технологии, не опасаясь злоупотреблений.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу страны, поручил создать Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития на базе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.
24.09.2025, 16:15 63216
В Казахстане утвердили сорта конопли для промышленного использования
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане утвердили сорта конопли, разрешенные к культивированию в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ, передает корреспондент агентства.
Утвердить прилагаемые сорта растения конопли (каннабиса), разрешенные к культивированию в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ", - говорится в тексте постановления.
В частности, в перечень разрешенных к культивированию включены 218 сортов конопли из США, Австралии, ФРГ, Новой Зеландии, Китая, России, Украины, Японии, Италии, Канады, Латвии, Венгрии, Мексики, Польши и так далее.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, летом президент Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в законы по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел.
Четвертый блок поправок предусматривал меры по промышленному использованию конопли, а также обеспечению профилактики правонарушений.
24.09.2025, 15:37 65736
Международный центр по противодействию отмыванию доходов появится в СНГ
Депутаты мажилиса одобрили соответствующее соглашение
Рассказать друзьям
Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса на пленарном заседании ратифицировали соглашение об образовании Международного центра оценки рисков (МЦОР) легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, сообщили в пресс-службе палаты парламента.
Как пояснили в мажилисе, соглашением закреплено создание МЦОР, который представляет собой международную информационную систему для организации взаимодействия между подразделениями финансовой разведки стран СНГ.
Через центр будут изучаться тенденции и методы, используемые преступниками, включая новые технологии, а также обеспечиваться своевременное реагирование на выявленные угрозы.
Также сегодня мажилис ратифицировал соглашение между Республикой Казахстан и Королевством Марокко о выдаче. Согласно документу, стороны обязуются выдавать друг другу лиц, находящихся на их территориях, для привлечения к уголовной ответственности либо для приведения приговора суда в исполнение.
Выдаче подлежат только лица, совершившие уголовное преступление, за которое предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или более строгое наказание в соответствии с законодательством сторон. При этом выдача для приведения приговора в исполнение допускается при условии, что на момент поступления запроса неотбытый срок наказания составляет не менее шести месяцев", - уточнили в нижней палате парламента.
Документ также определяет основания для отказа в выдаче. К ним относятся случаи, когда лицо является гражданином запрашиваемой стороны, преступление носит политический характер, запрос связан с преследованием или наказанием по признаку расы, вероисповедания или национальности, совершено воинское преступление либо лицу предоставлено убежище запрашиваемой стороной.
24.09.2025, 12:28 76411
В области Жетысу завершили реконструкцию Кызылагашского водохранилища
Фото: Минводы РК
Рассказать друзьям
Талдыкорган. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство водных ресурсов и ирригации РК завершило реконструкцию Кызылагашского водохранилища в области Жетысу, сообщили в пресс-службе ведомства.
Что было сделано:
- усилен катастрофический водосброс, через который производится сброс воды во время паводков;
- построен новый водозаборный узел;
- установлены современные датчики контроля,
- внедрена автоматизированная система мониторинга и локальная система оповещения.
Реконструкция водохранилища емкостью 42,6 млн кубометров позволила обеспечить стабильную подачу поливной воды на 6680 га посевных площадей.
Глава государства поставил задачу по модернизации водохозяйственной инфраструктуры страны. По итогам проведенной в 2023 году инвентаризации гидротехнических сооружений республики был разработан Комплексный план развития водной отрасли, предусматривающий более 160 мероприятий. В том числе строительство 42 новых и реконструкцию 37 действующих водохранилищ. Реконструкция Кызылагашского водохранилища позволит защитить местных жителей от наводнений и поспособствует развитию сельского хозяйства области Жетісу", - сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
24.09.2025, 12:28В области Жетысу завершили реконструкцию Кызылагашского водохранилища 24.09.2025, 15:3764546Международный центр по противодействию отмыванию доходов появится в СНГ 24.09.2025, 12:3162991Нет прописки - нет пенсии: в Минтруда дали дополнительные разъяснения по предложенным поправкам 24.09.2025, 16:1562026В Казахстане утвердили сорта конопли для промышленного использования 24.09.2025, 16:3759821Искусственному интеллекту в Казахстане запретят анализировать эмоции людей 18.09.2025, 10:43407856Заместители акимов района и села задержаны в Мангистауской области 18.09.2025, 16:17Духовные лидеры продемонстрировали готовность объединять усилия - президент Казахстана подвел итоги съезда в Астане405206Духовные лидеры продемонстрировали готовность объединять усилия - президент Казахстана подвел итоги съезда в Астане 19.09.2025, 10:51380021Центр прогнозирования Генпрокуратуры Казахстана начал предупреждать о киберугрозах 19.09.2025, 16:02360081В Минпросвещения прокомментировали скандал в школе олимпийского резерва на севере Казахстана 18.09.2025, 11:02357116Средняя зарплата в Казахстане к 2028 году составит свыше 600 тыс. тенге - Миннацэкономики 08.09.2025, 12:01592891Новые правила медосвидетельствования введут в Казахстане с 16 сентября 09.09.2025, 11:27523476Токаев назначил двух помощников и советника президента 09.09.2025, 10:28518926На канале имени Сатпаева устанавливают восемь новых трансформаторов 09.09.2025, 10:48514816Правительство и Нацбанк планируют снизить уровень инфляции до 5-6% 09.09.2025, 11:38496706Центр обработки данных КГД появится в Казахстане
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане за последний год был значительным. При этом в 2026 году тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20–30% в стране. Считаете ли вы, что государство должно сдерживать рост тарифов?