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Мы дали детям возможность выспаться - Минторговли ответил на возмущения родителей школьников переводом времени
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Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Арман Шаккалиев прокомментировал острую реакцию родителей школьников на объединение часовых поясов и их беспокойство из-за раннего наступления темноты, передает корреспондент агентства.
Мои дети встают без проблем, и многие родители это отмечают. Утром дети встают спокойно. Мы дали им утреннее время, мы дали им возможность выспаться и засветло пойти в школу. Надо же говорить о других ощущениях, о других изменениях", - сказал Шаккалиев.
Главу Минторговли также спросили об увеличении стоимости на электроэнергию, так как казахстанцы уже заметили двукратный рост цен в квитанциях за коммунальные услуги.
Конечно, все мы видим изменения в чеках, но, в частности, по электроэнергии, у нас есть информация национального оператора, которая показывает, что с изменением часового пояса в летнее время колебания составили от 1,5 до 2%, в зимний - до 4%. Это незначительные изменения. По услугам у нас рост тарифов составляет 14%", - ответил министр.
По его словам, в основе изменений тарифов экономические предпосылки, а не природно-климатические.
В связи с изменением часового пояса не произошло существенного увеличения потребления электричества. Рождается много домыслов и легенд. Мы сопоставили объемы закупа. У нас даже уменьшился закуп электроэнергии в сопредельных странах", - дополнил Арман Шаккалиев.
Ранее в KEGOC сообщили, что после перевода времени Казахстан резко увеличил закуп электроэнергии у России.
Вместе с тем министр прокомментировал судебные иски на правительство, которые подавали граждане в надежде конституционно отстоять прежний часовой пояс. Как он отметил, ранее было два иска, которые отклонили.
Конечно, право на судебную защиту - это конституционное право. Это естественно. Я бы не стал делать какую-то сенсацию из этого. Понятно, есть исковое производство, есть процедуры. Если это иск коллективный в адрес правительства, то правительство определяет, кто будет представлять его интересы. Если будет определено, что мы будем представлять, мы будем идти по процедуре, которая установлена. То есть будем формировать отзыв на иск, давать пояснение", - высказался чиновник.
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс.
После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном, плохое самочувствие и неудобство нового времени. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала необходимые для рассмотрения 50 тыс. голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.
В ходе рассмотрения петиции, выступавшие отмечали, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Им не удалось найти в открытом доступе исследования казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызывал вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях. А один из инициаторов смены часового пояса Болат Нуркожаев, который выступал экспертом по хронобиологии, имеет образование строителя.
Также сторонники петиции подвергли сомнению корректность данных Минздрава о влиянии на здоровье перехода на единый часовой пояс, которые приводились на слушаниях по рассмотрению петиции.
Как сообщила министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова, только спустя три года министерство сможет предоставить научно обоснованную информацию об изменении состояния здоровья казахстанцев из-за смены часового пояса.
Об установлении единого часового пояса в Казахстане неоднократно высказывались казахстанские и зарубежные эксперты.
Американский хронобиолог назвала странным решение властей Казахстана о переводе часов и предупредила, что недостаток сна может привести к усилению воспалительных процессов в организме, которые могут привести к диабету, заболеваниям почек и другим долгосрочным осложнениям по здоровью. Эксперт считает, что сейчас самое время признать ошибку и вернуться к "разумным часовым поясам".
Ведущий эксперт-сомнолог из РФ, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, основатель Российского общества сомнологов, профессор, один из пионеров сомнологии в СНГ Роман Бузунов также прокомментировал перевод часов в Казахстане. Он в шутку называл то, что произошло в Казахстане, "заговором пожилых жаворонков".
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Денис Лебедев рассказал о негативных для здоровья последствиях, с которыми могут столкнуться некоторые казахстанцы после перехода на единый часовой пояс. Недосып, нарушения циклов сна и бодрствования имеют негативный эффект, заявил эксперт.
Известный казахстанский педагог, биолог Александр Кинцель рассказал журналисту Kazakhstan Today о тяжелых последствиях для казахстанцев вследствие перевода времени на час назад.
Инициатор петиции "Вернем время обратно назад" Руслан Лепский и его сторонники распространили открытое обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
Казахстанские активисты не оставляют надежды вернуть время назад, они собрали более 90 тысяч живых подписей за возврат прежнего часового пояса. Оригиналы подписных листов активисты направляют депутатам парламента, чтобы вновь поднять вопрос о переводе часов. В конце октября появилась новая петиция о переводе времени на 2 часа вперед в центральных, восточных областях и городах Казахстана, включая Астану, Алматы, Шымкент, однако она не прошла модерацию.
В соцсетях граждане до сих пор активно обсуждают вопрос и требуют вернуть прежнее время. Люди высказывают недовольство в связи с сокращением светового дня. Родители школьников переживают, что дети возвращаются домой со второй смены уставшие, в глубокой темноте. Также казахстанцы отмечают рост потребления электроэнергии.
Правозащитник Амангельды Шорманбаев в интервью Kazakhstan Today жестко раскритиковал игнорирование правительством массового возмущения казахстанцев сменой часового пояса.
Мнение о переводе времени на час назад также высказала известная юрист Анна Чернова, предположив, что часовые пояса Казахстана были объединены не во благо общества, а для удобства чиновников.
Казахстанцы с разных позиций, включая научную, разобрали и раскритиковали вызывающее огромное напряжение и отрицание в обществе решение властей Казахстана, "атакуя" пост с аргументацией инициатора смены часового пояса.
Председатель правления Союза обрабатывающей промышленности, CEO Алматинского вентиляторного завода Марат Баккулов также высказался о негативных последствиях перехода на единый часовой пояс в Казахстане. По его словам, рабочие устают, упала производительность и выросло количество брака.
Политический деятель, экономист и энергетик Петр Своик в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today рассказал, что перевод времени на час назад сыграл значимую роль в росте тарифов на электроэнергию.
Тем временем в Министерстве энергетики утверждают, что перевод часового пояса не повлиял на энергопотребление Казахстана.