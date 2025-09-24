Несколько регионов Казахстана до сих пор не готовы к отопительному сезону

Токаев встретился с Антониу Гутерришем, Владимиром Зеленским, Яковом Милатовичем, Антониу Кошту и Джанни Инфантино

Нью-Йорк. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочего визита в Нью-Йорк провел ряд встреч с главами государств и международных организаций.





В частности, по данным Акорды, Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Они обсудили повестку сессии Генеральной ассамблеи ООН.









Касым-Жомарт Токаев подтвердил, что Казахстан будет и впредь поддерживать Организацию и активно содействовать ее центральной роли в укреплении мира, стабильности и устойчивого развития.





В рамках встречи был подписан меморандум о функционировании Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.





Кроме того, глава государства провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Главы государств обсудили вопросы двустороннего экономического и гуманитарного сотрудничества.









Владимир Зеленский изложил свой взгляд на ситуацию на Украине. Президент Казахстана высказал мнение, что в этой чрезвычайно сложной ситуации нужно продолжить дипломатическую работу с целью поиска путей прекращения конфликта.





Также Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Черногории Яковом Милатовичем.









Он подчеркнул, что Казахстан рассматривает Черногорию в качестве важного партнера в Балканском регионе.





В следующем году страны отметят 20-летие установления дипломатических отношений. За эти годы выстроены конструктивные отношения, основанные на узах дружбы и взаимопонимания.





В свою очередь Яков Милатович поблагодарил президента Казахстана за значительный вклад в развитие двусторонних отношений. По его словам, Черногория становится одним из привлекательных направлений для казахстанских туристов.





Запуск прямых авиарейсов между Алматы и Подгорицей, а также введение безвизового режима для граждан нашей страны способствовали сближению двух народов.





Далее глава государства провел переговоры с президентом Европейского совета. Приветствуя руководителя Европейского совета Антониу Кошту, Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан твердо привержен дальнейшему укреплению партнерства с ЕС как на двусторонней основе, так и в рамках диалога в формате C5+.









В ходе беседы отмечена высокая динамика развития политического диалога, который способствует продвижению торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей между Казахстаном и Европейским союзом.





Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.





По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении контактов в целях расширения взаимовыгодного межрегионального сотрудничества.





Также состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.









Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность федерации за содействие в реализации программы FIFA Arena, целью которой является поддержка детского футбола и создание современной спортивной инфраструктуры.





Глава государства высказал уверенность в том, что в сотрудничестве с FIFA Казахстан сможет стать образцом динамичного развития футбола в регионе.





В свою очередь Джанни Инфантино поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за внимание к футболу и подтвердил готовность федерации содействовать в реализации совместных проектов, направленных на повышение уровня национального футбола.