Будем принимать жесткие меры: работу акимов по подготовке к отопительному сезону раскритиковал премьер

Астана. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Ерлан Аккенженов на заседании правительства отчитался о подготовке к предстоящему отопительному сезону.





По графику в текущем году запланирован ремонт 10 энергоблоков, 63 котлов и 39 турбин.





На разных стадиях ремонтные работы ведутся на 4 энергоблоках, 31 котле и 20 турбинах. Завершен ремонт на 5 энергоблоках, 22 котлах и 12 турбинах. На ремонтные работы выделено 376,7 млрд тенге, что на 13% выше уровня прошлого года.





Для капитального ремонта и реконструкции 323 км тепловых сетей на 2025 год предусмотрено 129,4 млрд тенге. В том числе: 104,2 млрд тенге бюджетных средств и 25,2 млрд тенге в рамках тарифной сметы предприятий. На сегодня выполнение составляет 66%", - заявил Аккенженов.





Из резерва правительства в этом году выделены средства на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт теплоисточников и тепловых сетей на сумму 47,6 млрд тенге, в том числе:





20 млрд тенге на строительство тепловых источников;

8,7 млрд тенге на ремонт и реконструкцию тепловых источников;

5,5 млрд тенге на ремонт тепловых сетей;

13,4 млрд тенге на бюджетные инвестиционные проекты по тепловым сетям.





Также выполнен ремонт 77% линий электропередач, 68% подстанций и 73% распределительных пунктов и трансформаторных подстанций.





На сетях теплоснабжения запланированы ремонтные работы по реконструкции и капитальному ремонту 323 км тепловых сетей. Выполнено 215 км или 66%. Все ремонтные работы будут завершены в срок", - пообещал глава Минэнерго.





По его словам, за 7 месяцев текущего года технологические нарушения на электростанциях снизились на 11%.





Вместе с тем увеличилось число технологических нарушений на ТОО "Экибастузская ГРЭС-1" и Алматинской ТЭЦ-3.





По указанным технологическим нарушениям в рамках компетенций Комитетом энергонадзора проведены соответствующие расследования и выданы рекомендации для исключения повторения подобных случаев", - рассказал Аккенженов.





Он также сообщил о закупках топлива для ТЭЦ.





Сейчас на топливных складах энергоисточников накоплено 4,4 млн. тонн угля, что на 9% больше уровня прошлого года и 131,9 тыс. тонн мазута, что на 32% больше уровня прошлого года.





Вместе с тем на ТЭЦ-2 АО "Севказэнерго" запасы угля ниже нормативных значений.





Министерством утвержден график поставки "социального" мазута в объеме 257 тыс. тонн, начиная с сентября. Необходимо ускорить заключение договоров и обеспечение должного запаса топлива", - уточнил министр.





Важным проблемным вопросом, по словам Аккенженова, является значительный объем кредиторской задолженности энергопроизводящих организаций за топливо.





Задолженность энергопроизводящих организаций перед АО "КазТрансГаз-Аймак" составляет 17 млрд. 874 млн. тенге. Также имеется задолженность энергопроизводящих организаций перед ТОО "Богатырь-Комир" в сумме 94 млн тенге", - сообщил глава ведомства.





Он добавил, что на предстоящий отопительный сезон потребность в угольной продукции составляет порядка 7,7 млн тонн, из них на сегодня поставлено порядка 2,2 млн тонн, это 29% от годового плана.





Не все акиматы проводят работу по формированию запасов. Хотя сейчас идет активная фаза по заблаговременной заготовке угля регионами. Просили бы акиматы регионов продолжить работу по увеличению запасов", - подчеркнул Аккенженов.



