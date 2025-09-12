Кикшеринговые компании не исполняют обещания ограничивать скорость электросамокатов - МВД

Рассказать друзьям

Астана. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Работа по ограничению использования прокатных электросамокатов будет продолжена, сообщил в кулуарах парламента заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха.





Есть вопросы о том, что пробелы в законодательстве не позволяют нам всегда должным образом реагировать, поэтому было сказано, что сейчас в рамках этого сезона будут депутатские поправки, которые откорректируют пробелы в законодательстве с тем, чтобы уже были понятные правила игры как для самих водителей, так и для полицейских", - цитирует замглавы МВД "Казправда" .





Игорь Лепеха подчеркнул, что владельцы кикшеринговых компаний не исполнили своего обещания самостоятельно ограничивать скорость своих самокатов в определенных городских зонах.





Обещали, что они сами ограничат скорость в парках, тротуарах, но, к сожалению, никто из них этого не сделал. Поэтому сейчас с депутатами в рамках рабочей группы какие-то меры дополнительные будут, раз они не хотят в добровольном порядке это делать, видимо, придется законодательно это все ограничивать", - сказал он.





Также в стране остро стоит вопрос парковочных зон для электросамокатов. Больше всего их в Алматы и Актобе. В Астане же пока парковки есть только в районе Нура.





В МВД изданию " Sputnik Казахстан" на вопрос об отсутствии парковок ответили, что данная область входит в компетенцию местных исполнительных органов, "за организацию парковочных мест отвечают они".





В ведомстве также проинформировали, что за неправильную парковку - на газоне, проезжей части или там, где самокат мешает другим, действует статья 505 КоАП. Нарушителю могут выписать штраф до 20 МРП (78,6 тысячи тенге). Повторное нарушение обойдется дороже - до 30 МРП (117,9 тысячи тенге). Если самокат мешает проезду автомобилей - применяется уже статья 614, она предусматривает штраф до 3 МРП (11,7 тысячи тенге) для пользователей и 10 МРП (39,3 тысячи тенге) для арендодателей.





Сначала за брошенными самокатами приезжает мобильная группа кикшеринговых компаний. Если не успевает - самокат изымает полиция и увозит на штрафстоянку. Пользователю выписывается штраф или предупреждение - в зависимости от степени нарушения" - пояснили в МВД.





На случай если в вашем районе все еще нет парковки, в приложении указаны разрешенные зоны остановки. Самокат нужно оставить так, чтобы он не нарушал ПДД и не мешал пешеходам.





Напомним, в своем послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев сообщил , что вопрос использования электросамокатов вызывает широкое обсуждение в обществе и требует особого внимания.



