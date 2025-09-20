Количество аварий с электросамокатами в РК за год выросло более чем вдвое

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - За последние 12 месяцев в Казахстане резко увеличилось количество аварий с участием водителей электросамокатов, сообщает - За последние 12 месяцев в Казахстане резко увеличилось количество аварий с участием водителей электросамокатов, сообщает Ranking.kz





По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры (КПСиСУ ГП) РК, за январь-август текущего года зарегистрировали 153 ДТП, в которых был совершен наезд на водителя электросамоката. За аналогичный период 2024-го их было всего 64. Отдельно специалисты КПСиСУ ГП РК учитывают данные по авариям, в которых виновниками были признаны именно водители электросамокатов, независимо от того, наехали на них или водитель такого транспортного средства сам допустил наезд на автомобиль или пешехода. За восемь месяцев текущего года количество таких ДТП составило 93 случая - вдвое больше, чем за январь-август 2024-го", - пишет сайт.





Ranking.kz





Более половины таких ДТП пришлось на Алматы, где за 8 месяцев было зарегистрировано 79 аварий с участием водителей электросамокатов.





Это антилидерство связано как с активной работой на рынке кикшеринговых компаний, так и с растущей популярностью услуг по аренде самокатов среди молодежи. Ежедневно в Южной столице совершается около 100 тыс. поездок на таком двухколесном транспорте. На втором месте по количеству подобных происшествий оказалась Астана (38 случаев), на третьем - Шымкент (11 случаев). В регионах такие аварии - большая редкость, единичные случаи. Это связано в первую очередь с разным уровнем распространения услуг кикшеринговых операторов", - уточняют авторы материала.





Они подчеркивают: с ростом количества аварий с участием водителей электросамокатов в Казахстане увеличивается и численность пострадавших.





За январь-август текущего года в таких ДТП были ранены 173 человека - в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Около половины из них были несовершеннолетними. Дошло и до трагедий: в 2024-м в подобных авариях погибли четыре человека, за восемь месяцев текущего года - один. Большинство ДТП, которые стали достоянием общественности благодаря записям видеокамер, были совершены из-за грубого нарушения прописных истин ПДД", - пишет сайт.





К примеру, в Алматы две несовершеннолетние девушки, не спешившись, переезжали через пешеходный переход, и их сбил автобус. В другом случае два подростка мчались по узкому тротуару на большой скорости и перевернули коляску с младенцем. А в Астане дети на самокате сломали ногу пожилой женщине.





Наезд электросамоката на пешехода - самый распространенный вид ДТП, виновниками которых признаны именно водители этих транспортных средств. За январь-август текущего года было зарегистрировано 29 таких аварий - в 2,2 раза больше, чем за соответствующий период 2024-го. Второе место по количеству ДТП, произошедших по вине арендаторов электросамокатов, заняли лобовые столкновения: 23 случая - почти в 4 раза больше, чем годом ранее", - сообщает сайт.





Источник также указывает, какие именно нарушения ПДД привели к такому серьезному росту количества аварий с участием водителей электросамокатов.





Самое распространенное - нарушение правил маневрирования. Каждая четвертая авария по вине водителя электросамоката произошла именно из-за такого небезопасного поведения. По данным КПСиСУ ГП РК, за восемь месяцев 2025-го было зафиксировано 26 таких ДТП - в 5 раз больше, чем годом ранее. Судя по характеру многих подобных происшествий, нередко водители электросамокатов действуют непредсказуемо, неожиданно выскакивая с тротуаров на проезжую часть или не предоставляя преимущество другим "колёсным" участникам движения. Поэтому нередки аварии из-за желания проехать "первыми" (14 случаев) и превышения скорости (10 случаев). Все эти данные приведены только по тем ДТП, в которых пострадали люди или транспортные средства. Количество же нарушений ПДД, допущенных водителями электросамокатов и обошедшихся без последствий, нельзя исчислить даже сотнями. Их уже десятки тысяч", - отмечает сайт.





По данным Polisia.kz, с начала года по 12 сентября только в Алматы было привлечено к административной ответственности около 17,4 тыс. пользователей электросамокатов.





Правила работы электросамокатов в Казахстане регулируются законом "О дорожном движении". Ровно два года назад в законодательный акт были внесены соответствующие поправки. Согласно им, ездить на электросамокате по проезжей части дорог разрешается только совершеннолетним гражданам с водительским удостоверением и в защитном шлеме. Максимальная скорость на проезжей части - 25 км/ч, на тротуаре - 6 км/ч, то есть чуть больше средней скорости движения пешехода. Ездить желательно по велодорожкам и велополосам, движение по пешеходным дорожкам возможно, только если не создается опасность для пешеходов.





Судя по статистике аварий, многие пункты этих правил часто не соблюдаются. Подростки, не знающие основ ПДД, грубо нарушают требования, подвергая себя опасности. При этом нельзя категорично заявлять, что правоохранители только наблюдают и фиксируют ДТП. Судя по регулярным фото- и видеоотчетам, сотрудники МВД ведут работу как по профилактике нарушений с молодежью, так и по регуляции правил работы кикшеринговых операторов. Другое дело, что пока эта работа не дала нужных результатов: не так просто быстро обучить культуре вождения и ПДД целое поколение подростков. Радует, что лекции о правилах вождения самокатов начали читать в вузах", - отмечает источник.





С кикшеринговыми компаниями в настоящее время обсуждается возможность ужесточения правил использования электросамокатов.





Одним из возможных нововведений может стать как раз вопрос ограничения скорости. Кроме того, сами кикшеринговые компании предлагают дополнительно определить разрешенные парковочные зоны для самокатов, ввести запрет или ограничить движение таких средств в городских зонах отдыха, внедрить обязательное страхование жизни и здоровья", - сообщается в информации.





Напомним, в своем послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев заявил , что вопрос использования электросамокатов вызывает широкое обсуждение в обществе и требует особого внимания.





Премьер поручил в кратчайшие сроки принять поправки по регулированию езды электросамокатов.





Ранее в МВД РК заявили, что кикшеринговые компании не исполняют обещания ограничивать скорость электросамокатов.





Позже стало известно, что в Казахстане запретят движение электросамокатов по тротуарам. В стране запустили петицию с требованием об этом.



