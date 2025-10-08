07.10.2025, 19:14 20216
Нормы Налогового кодекса проверят на соответствие Предпринимательскому кодексу
Этот вопрос прорабатывается в рамках рабочей группы
Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Вопрос проверки норм Налогового кодекса Казахстана на соответствие Предпринимательскому кодексу прорабатывается в рамках рабочей группы при МНЭ с участием заинтересованных сторон.
Касательно ревизии норм Налогового кодекса на соответствие Предпринимательскому кодексу. Этот вопрос прорабатывается в рамках рабочей группы при Министерстве национальной экономики с участием заинтересованных государственных органов и представителей бизнес-сообщества", - ответил премьер-министр Олжас Бектенов в ответ на запрос депутатов мажилиса от фракции "Ақ жол".
Он добавил, что работа группы направлена на рассмотрение проблемных вопросов, касающихся правоприменительной и судебной практики в части налогового администрирования и камерального контроля.
По итогам обсуждения рабочей группой будет выработана консолидированная позиция по рассматриваемым вопросам и проведена соответствующая работа. По результатам рассмотрения запроса можно отметить, что налоговое законодательство РК направлено на обеспечение прозрачности прав и обязанностей налогоплательщиков при одновременном применении эффективных инструментов налогового администрирования", - сообщил Олжас Бектенов.
Также, по его словам, конфиденциальность критериев управления налоговыми рисками не ограничивает права бизнеса, а служит гарантией защиты добросовестных предпринимателей и соответствует международной практике.
Ранее КГД МФ РК сообщил о внесении изменений в новый Налоговый кодекс по специальному налоговому режиму. Основная цель - сделать систему налогообложения более простой, удобной и доступной для граждан и бизнеса.
07.10.2025, 14:09 36696
Более двух тысяч гектаров земель планируют изъять для госнужд в рамках развития города Алатау
Фото: Primeminister.kz
Конаев. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алатау для государственных нужд планируется изъятие 2,4 тысячи гектаров земель, сообщил в ответе на депутатский запрос премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.
С момента образования города Алатау для нужд государства изъято около 593 гектаров земельных участков, и до конца текущего года планируется изъятие еще примерно 2,4 тысячи гектаров", - сообщил премьер.
Он также рассказал, что для специалистов в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, прибывающих на работу в Алатау, разработаны и поддержаны инициативы по сохранению мер социальной поддержки.
Дополнительно в целях обеспечения новой территории градостроительной документацией акиматом Алматинской области внесены изменения в генеральный план города, отраслевые схемы утверждены решением маслихата города Алатау, и до конца текущего года планируется завершить разработку проектно-сметной документации.
После завершения разработки всей градостроительной документации начнется строительство объектов.
Напомним, Алатау присвоен особый статус города опережающего развития с прямым подчинением правительству.
Однако, отметил Олжас Бектенов, в настоящее время действующее законодательство не предусматривает возможности прямого подчинения города правительству.
В связи с этим предусмотрено создание:
- совета по вопросам развития города Алатау, принимающего стратегические решения;
- государственного фонда Alatau City Authority, ответственного за операционную деятельность.
07.10.2025, 13:03 44201
Контроль за банкоматами ужесточат в Казахстане
Также рассматривается внедрение биометрической идентификации: распознавания лица или отпечатков пальцев
Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - С 2026 года в Казахстане видео с камер банкоматов будут хранить полгода, заявил на заседании правительства замглавы Агентства по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов.
По словам Бижанова, использование банкоматов в схеме обналичивания остается одним из актуальных вызовов.
Несмотря на принимаемые меры, объем несоответствующих операций продолжает расти. В этом году уже обналичено 13,3 трлн тенге. Основная уязвимость заключается в возможности проведения анонимных операций без должной идентификации отправителя и получателя, через карты чужих владельцев", - заявил замглавы АФМ.
Он рассказал о принимаемых мерах.
Во-первых, при пополнении карты на сумму свыше 500 тысяч тенге обязательно указание ИИН отправителя. Дополнительно прорабатывается возможность подтверждения операций через мобильное приложение или СМС. Во-вторых, с 1 января 2026 года банки обязаны хранить записи с видеокамер банкоматов не менее 180 дней, что позволит установить участников подозрительных операций", - сообщил Бижанов.
Также рассматривается внедрение биометрической идентификации: распознавания лица или отпечатков пальцев.
Реализация этих мер создаст дополнительный барьер для анонимных транзакций", - утверждает замглавы агентства.
Ранее сообщалось, что банковские данные казахстанцев будут передавать в КГД.
07.10.2025, 11:14 52801
Новый механизм получения льготных лекарств внедряют в Казахстане
Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане внедряют механизм сооплаты за лекарства, сообщает Министерство здравоохранения РК.
Пилотный проект стартует в 2025 году в Астане и станет дополнением к действующей системе бесплатного обеспечения лекарственными средствами", - пояснили в Минздраве.
Там подчеркнули, что внедрение сооплаты не отменяет существующий порядок получения лекарств по рецепту в поликлиниках. Граждане, как и прежде, смогут получать препараты бесплатно в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Одновременно пациенты получат дополнительную возможность выбрать другой препарат в аптеках, участвующих в системе сооплаты, при этом сохраняя право на получение лекарств без оплаты.
Сооплата позволит пациентам самостоятельно принимать решение - получать лекарство на бесплатной основе или выбрать более дорогой и современный препарат, взяв на себя часть финансовой ответственности. Разница между установленной предельной ценой по международному непатентованному наименованию и стоимостью выбранного препарата будет оплачиваться пациентом", - рассказали в ведомстве.
На первом этапе механизм сооплаты будет внедрен по заболеванию "артериальная гипертензия". В 2024 году в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения препараты получили 3,3 млн пациентов, из которых 1,2 млн - с диагнозом артериальная гипертензия.
Оплата в рамках механизма сооплаты будет осуществляться через сервис "Социальный кошелек" в мобильном приложении eGov - по электронному рецепту с QR-кодом. Финансирование пилотного проекта предусмотрено за счет средств Фонда социального медицинского страхования в пределах утвержденного бюджета на амбулаторное лекарственное обеспечение", - добавили в министерстве.
Там отметили, что сооплата не ограничивает, а расширяет возможности, предоставляя пациенту право выбора и обеспечивая большую гибкость и прозрачность системы лекарственного обеспечения.
Сегодня в Минздраве сообщили, что к 2027 году средства ОСМС станут главным источником финансирования в здравоохранении.
Ранее сообщалось, какие лекарства и медуслуги освободят от НДС.
07.10.2025, 10:02 58821
После жалоб пассажиров Минтранспорта Казахстана проведет проверку аэропортов и авиакомпаний
Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Принято решение о проведении проверок работы авиакомпаний и аэропортов. Инспекторы Авиационной администрации Казахстана (ААК) в течение двух недель будут находиться в залах вылета и прилета в аэропортах Астаны и Алматы и проводить мониторинг задержек рейсов и анкетирование пассажиров, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта.
В последнее время возросло количество жалоб на авиакомпании страны в части пунктуальности полетов и обслуживания пассажиров. По данным представителей Air Astana, по итогам последних месяцев показатель пунктуальности выполнения рейсов авиакомпании составляет 77%", - проинформировали в министерстве.
Вопросы, связанные с задержкой рейсов, заменой воздушных судов, очередями в аэропортах и другими нарушениями прав пассажиров, обсудили на совещании в Минтранспорта. Особое внимание было уделено обеспечению пунктуальности полетов и подготовке к предстоящему зимнему сезону.
Сообщается, что в настоящее время в случае замены воздушного судна выплата компенсации предусмотрена только для пассажиров бизнес-класса. Вице-министр Талгат Ластаев поручил проработать запрет авиакомпаниям на замену воздушного судна, кроме того, предусмотреть обязательный резерв по замене бортов Fly Arystan на Fly Arystan, Air Astana на Air Astana. Он также поручил принять дополнительные меры по повышению дисциплины своевременного выполнения рейсов, особенно в условиях сезонной нагрузки.
Кроме того, были рассмотрены случаи, связанные с качеством обслуживания и работой наземных служб, а именно некорректное обращение персонала с пассажирами. Руководству авиакомпаний и аэропортов поручено усилить качество обслуживания, подготовку и проведение тренингов по культуре обслуживания, упорядочить работу досмотра во избежание очередей и своевременно закончить текущий ремонт в столичном аэропорту.
Отдельно был поднят вопрос доступности регистрации на рейсы. Онлайн-регистрация Fly Arystan доступна за 30 дней до вылета, однако при регистрации в аэропорту услуга является платной. Это создает трудности для пожилых пассажиров и людей с ограниченными возможностями, не пользующихся мобильными устройствами. Министерством дано поручение разработать дополнительные механизмы обслуживания таких категорий граждан.
06.10.2025, 13:55 120836
Глава Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля освобожден от должности
Данный пост Алтай Али занимал с ноября 2023 года
Астана. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Алтай Али покинул пост председателя Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля МТ РК, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.
Министр транспорта РК подписал приказ об освобождении Алтая Али от должности председателя Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля. Данный пост Али занимал с ноября 2023 года.
Напомним, в августе с поста вице-министра транспорта был уволен Сатжан Аблалиев. Ранее в КНБ сообщили о задержании вице-министра транспорта по подозрению в коррупции.
06.10.2025, 13:38 122451
В департаменте полиции Жамбылской области назначен новый руководитель
Фото: ДП Жамбылской области
Тараз. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Кайсар Султанбаев назначен начальником департамента полиции Жамбылской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
По согласованию с администрацией президента Республики Казахстан приказом министра внутренних дел начальником департамента полиции Жамбылской области назначен Кайсар Абилекович Султанбаев", - сказано в сообщении областного ДП.
В разные годы Султанбаев занимал руководящие должности в Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской и Костанайской областях.
Также был начальником департамента и председателем комитета МВД РК.
Напомним, прежний глава ДП Жамбылской области Бакытжан Малыбаев был освобожден от должности в сентябре. Его заместитель ранее был задержан по подозрению "в совершении противоправного деяния". За день до задержания заместитель Малыбаева был уволен со службы по отрицательным мотивам.
Также стоит отметить, что в регионе возросло количество жестоких преступлений, совершаемых несовершеннолетними. В частности, школьник скончался после драки в школьном туалете. Еще одного подростка до смерти избили после футбольного матча. А в День знаний 14-летнего мальчика зарезали в Таразе. После ряда убийств, совершенных несовершеннолетними, ряд чиновников получили выговоры.
06.10.2025, 10:35 140696
Крупный штраф выплатит предприятие в Костанайской области за незаконный водозабор
Сумма штрафа превысила 1,6 млн тенге
Рудный. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках борьбы с черным рынком воды специалисты Тобол-Торгайской бассейновой инспекции провели анализ разрешений на специальное водопользование. Инспекторы провели проверку и выявили факт забора воды из скважины без разрешения на специальное водопользование одним из предприятий города Рудного Костанайской области, сообщает Министерство водных ресурсов РК.
На нарушителя был наложен штраф в размере 1 671 100 тенге согласно части 2 статьи 141 Кодекса об административных правонарушениях "Нарушение права государственной собственности на воды". Это самый крупный штраф, наложенный специалистами Тобол-Торгайской бассейновой инспекции с начала года", - уточнили в ведомстве.
Всего в 2025 году инспекцией было выявлено пять фактов нарушения статьи 141 Кодекса об административных правонарушениях. По ним были выписаны штрафы на общую сумму 2 339 540 тенге. Всем нарушителям были даны предписания и рекомендации по получению разрешений на специальное водопользование.
Надзорные функции, которые были введены в новом Водном кодексе, позволяют бассейновым инспекциям оперативно реагировать на обращения граждан, информацию о нарушениях водного законодательства и результаты мониторингов. Инспекторы могут сразу выехать на место и в случае подтверждения факта нарушения вынести административный штраф. Это позволяет более эффективно бороться с незаконным водозабором и черным рынком воды", - сообщил руководитель Тобол-Торгайской бассейновой инспекции Алмат Абжанов.
Напомним, в этом году в Казахстане вступил в силу новый Водный кодекс.
06.10.2025, 09:58 131866
Подозреваемый в незаконном обороте нефтепродуктов экстрадирован из ОАЭ
Фото: скриншот из видео Генпрокуратуры
Астана. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за незаконный оборот нефти, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Подозреваемый, будучи гендиректором коммерческой организации, группой лиц по предварительному сговору в 2022-2023 годах в Актюбинской области совершил действия по незаконной реализации нефти в особо крупном размере на общую сумму свыше 300 млн тенге. После совершения преступления фигурант скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск", - проинформировали в ведомстве.
В 2024 году подозреваемый был установлен в Дубае, откуда по запросу Генеральной прокуратуры экстрадирован в Казахстан.
В настоящее время он водворен в следственный изолятор.
В Генпрокуратуре отметили, что в 2024 году соучастник данного преступления осужден к лишению свободы.
За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 6 лет, с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось об экстрадиции из России в Казахстан подозреваемого в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.
