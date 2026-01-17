Новый начальник полиции приступил к работе в Алматы

Фото: ФСМС

Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил передать Фонд социального медицинского страхования Министерству финансов после выявления системных финансовых нарушений в деятельности фонда, - Премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил передать Фонд социального медицинского страхования Министерству финансов после выявления системных финансовых нарушений в деятельности фонда, сообщили в пресс-службе правительства.





Несмотря на рост бюджетных расходов (в 2026 году расходы на эти цели составят 2,4 трлн тенге, что на 1 трлн тенге больше, чем в 2020 году), эффективность фонда не растет. При этом накопленный инвестиционный доход с 2020 года составил 588 млрд тенге, в том числе только за 2025 год 195,9 млрд тенге. Согласно анализу, значительная часть средств аккумулируется в активах фонда и не направляется на оказание медицинских услуг", - доложил министр финансов Мади Такиев.





Проведенный Минфином IT-аудит информационных систем оказания медицинских услуг выявил ряд системных нарушений:





- приписки фиктивных пациентов (при прикрепленном контингенте 1 тысяча человек фактически обращаются около 500, однако оплата производится за весь контингент);





- оказание гражданам несвойственных им медицинских услуг;





- двойное финансирование одних и тех же услуг за счет средств ОСМС и добровольного медицинского страхования работодателей;





- оказание аномального количества медуслуг в кратчайшие сроки;





- оказание услуг умершим гражданам;





- выписка детям свыше тысячи медикаментов в день и так далее.





Глава ведомства привел следующие примеры:





- врачом частной клиники за один день принято 1442 пациента при среднем приеме до 24 человек в день (15 минут на 1 пациента при 6-часовом рабочем дне). В этой же клинике другой врач за один месяц принял4 832 пациента (в Астане);





- 1713 пролеченных случаев за месяц у одного специалиста, в отдельные дни - 300-400 осмотров в сутки (в Астане);





- 3640 случаев оказания медуслуг 996 умершим пациентам, включая запись пациента на прием в 2025 году, умершего в 2023 году (спустя 2,5 года после смерти);





- 769 446 случаев скринингов, не соответствующих полу пациента на 1,8 млрд тенге. К примеру, 768 827 мужчин прошли скрининг на женские заболевания (рак шейки матки), 619 мужчин прошли маммографию. Только в одной районной больнице установлено 11 123 таких случая (в Алматинской области);





- 68 717 случаев системных приписок лекарственных средств на детей. По препарату "Диксимид" зафиксировано 126 тысяч записей на двух детей - по 63 тыс. списаний на каждого (в области Жетысу);





- 2872 случая списания лекарств на одного пациента в течение суток. В детской больнице выявлено 179 таких случаев: списано 88 тысяч единиц, при этом пациенты находились в стационаре не более 1 дня (в Астане), и другое.





Анализ также выявил два распространенных кейса двойного финансирования. Первый, это когда частные медорганизации получали оплату одновременно по добровольному медицинскому страхованию от работодателя и за счет средств ФСМС. Второй, когда один и тот же пациент одновременно числится в двух медорганизациях в одни и те же даты", - проинформировали в правительстве.





Также налоговыми органами был проведен камеральный контроль руководителей медорганизаций - анализ их доходов и приобретений.





Выяснено, что 1465 руководителей в 2024-2025 годах приобрели свыше 5 тысяч единиц недвижимости; 912 человек приобрели 1 416 автомобилей. Отдельные руководители частных клиник в течение двух лет приобрели от 52 до 124 объектов недвижимости и от 14 до 24 автомобилей каждый", - уточнили в пресс-службе.





Кроме того, отмечена разрозненность информационных систем фонда и Минздрава, а также нормативно-правовой базы. Отсутствие единой базы данных по пациентам и медицинским организациям привело к тому, что текущая нормативная база во многом привязана к функциям отдельных организаций (ФСМС, СК "Фармация"), а не к конечному результату - оказанию медицинской помощи населению.





После первичного подтверждения материально-технической базы, оснащения и кадровых требований медицинских организаций последующий контроль фактически не осуществляется. Не выстроены превентивные механизмы контроля, что не позволяет своевременно предотвращать нецелевое использование медорганизациями средств ГОБМП и ОСМС", - отметили в правительстве.





Как сообщили в пресс-службе, в фонде отсутствуют стимулы к экономии: не предусмотрены инструменты возврата сэкономленных средств в бюджет. Формируется мотивация не к эффективности, а к освоению средств. Определенные проблемы выявлены и в тарифообразовании. В системе применяется более 3 тысяч тарифов, что существенно осложняет администрирование и контроль по оказанию медицинских услуг.





По итогам проведенного анализа деятельности ФСМС премьер-министр Олжас Бектенов поручил:





- Министерству финансов по всем фактам передать материалы в правоохранительные органы для принятия процессуальных решений;





- передать Фонд социального медицинского страхования в ведение Министерства финансов для контроля всех финансовых потоков;





- обеспечить полную цифровизацию бизнес-процессов системы здравоохранения на базе систем Минфина;









Ранее Фонд медстрахования обязали возместить в республиканский бюджет почти 3,8 млрд тенге.





Напомним, Высшая аудиторская палата РК выявила в ФСМС многомиллиардные нарушения.





Эксперты выразили мнение , что казахстанская система ОСМС дискредитирована в глазах населения. Основные недостатки системы - недофинансирование, непрозрачность и неустойчивость.





Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение взять на жесткий контроль функционирование системы медстрахования.





В июле проведенный аудит ФСМС выявил процедурные нарушения более чем на 32 млрд тенге, в числе которых неэффективное планирование и использование средств.



