16.01.2026, 10:08 120571
Новый начальник полиции приступил к работе в Алматы
Фото: ДП Алматы
Рассказать друзьям
Алматы. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - На прошлой неделе приказом министра внутренних дел РК Ержана Саденова генерал-майор полиции Айдын Кабдулдинов был назначен начальником департамента полиции города Алматы. Сегодня в Алматы состоялись официальные проводы бывшего начальника департамента Арыстангани Заппарова, которого назначили на должность главы полиции Туркестанской области.
Арыстангани Расилханович проделал в Алматы большую и системную работу. Под его руководством усилилась профилактика правонарушений, повысился уровень открытости полиции и доверия со стороны граждан. Мы благодарим его за службу городу и желаем успехов на новом ответственном участке", - отметил глава полиции Алматы Айдын Кабдулдинов.
Арыстангани Заппаров возглавлял полицию Алматы с июля 2022 года.
Алматы стал для меня важным этапом в службе. Здесь я работал с сильной, профессиональной командой, которая искренне служит людям и закону. Благодарю личный состав, ветеранов всех горожан за поддержку и доверие. Уезжая, я уверен, алматинская полиция и дальше будет уверенно стоять на страже закона и порядка", - отметил Арыстангани Заппаров.
Кабдулдинов Айдын Токтарович родился 6 марта 1977 года. В 1998 году окончил Алматинский юридический институт МВД РК. Работал на различных должностях среднего и старшего начальствующего состава в органах внутренних дел.
С 2020 года по 2022 год занимал пост заместителя начальника департамента полиции города Алматы. С января 2022 года по январь 2026 года - начальник департамента полиции Северо-Казахстанской области.
новости по теме
16.01.2026, 19:38 76041
Глава Минэнерго раскритиковал темпы модернизации ТЭЦ-3 Алматы
Фото: Минэнерго РК
Рассказать друзьям
Алматы. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках рабочей поездки в Алматы министр энергетики РК Ерлан Аккенженов проверил ход реализации стратегических проектов по переводу Алматинского энергоузла на газ, сообщили в пресс-службе ведомства.
Как рассказали в министерстве, в ходе посещения ТЭЦ-2 была отмечена положительная динамика. Представители подрядной организации доложили, что водогрейные котлы № 2 и № 3 успешно прошли гидравлические испытания, работы ведутся в соответствии с графиком.
Однако ситуация на строительной площадке ТЭЦ-3 вызвала серьезную критику главы ведомства. Министр констатировал отставание от графика, назвав главной причиной слабую организацию работы генерального подрядчика", - проинформировали в Минэнерго.
Обращаясь к руководству и представителям строительных компаний, Ерлан Аккенженов потребовал немедленно мобилизовать ресурсы и обозначил персональную ответственность исполнителей.
Темпы работ снижать нельзя. Если требуется - увеличивайте численность персонала, но отставание должно быть ликвидировано. Срыв сроков неприемлем. Мы установим видеонаблюдение на объекте, чтобы в режиме реального времени контролировать ход строительства. Задача стоит четко - 31 декабря станции должны полноценно функционировать. Алматы задыхается - мы переводим станции на газ. Права на ошибку у нас нет", - резюмировал Ерлан Аккенженов.
Сообщается, реализация проекта модернизации ТЭЦ-3 переведена на особый контроль министерства с требованием еженедельного отчета о ходе работ.
Ранее в Алматы представили проект новых правил охраны атмосферного воздуха, разработанный в соответствии со статьей 206 Экологического кодекса РК, согласно которому, в 2026–2027 годах планируется завершить перевод ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на газ, что позволит сократить объем выбросов с 49 тыс. до 4,2 тыс. тонн в год.
16.01.2026, 18:35 80686
Приписки, двойное финансирование и услуги умершим: ФСМС передают под контроль Минфина
Фото: ФСМС
Рассказать друзьям
Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил передать Фонд социального медицинского страхования Министерству финансов после выявления системных финансовых нарушений в деятельности фонда, сообщили в пресс-службе правительства.
Несмотря на рост бюджетных расходов (в 2026 году расходы на эти цели составят 2,4 трлн тенге, что на 1 трлн тенге больше, чем в 2020 году), эффективность фонда не растет. При этом накопленный инвестиционный доход с 2020 года составил 588 млрд тенге, в том числе только за 2025 год 195,9 млрд тенге. Согласно анализу, значительная часть средств аккумулируется в активах фонда и не направляется на оказание медицинских услуг", - доложил министр финансов Мади Такиев.
Проведенный Минфином IT-аудит информационных систем оказания медицинских услуг выявил ряд системных нарушений:
- приписки фиктивных пациентов (при прикрепленном контингенте 1 тысяча человек фактически обращаются около 500, однако оплата производится за весь контингент);
- оказание гражданам несвойственных им медицинских услуг;
- двойное финансирование одних и тех же услуг за счет средств ОСМС и добровольного медицинского страхования работодателей;
- оказание аномального количества медуслуг в кратчайшие сроки;
- оказание услуг умершим гражданам;
- выписка детям свыше тысячи медикаментов в день и так далее.
Глава ведомства привел следующие примеры:
- врачом частной клиники за один день принято 1442 пациента при среднем приеме до 24 человек в день (15 минут на 1 пациента при 6-часовом рабочем дне). В этой же клинике другой врач за один месяц принял4 832 пациента (в Астане);
- 1713 пролеченных случаев за месяц у одного специалиста, в отдельные дни - 300-400 осмотров в сутки (в Астане);
- 3640 случаев оказания медуслуг 996 умершим пациентам, включая запись пациента на прием в 2025 году, умершего в 2023 году (спустя 2,5 года после смерти);
- 769 446 случаев скринингов, не соответствующих полу пациента на 1,8 млрд тенге. К примеру, 768 827 мужчин прошли скрининг на женские заболевания (рак шейки матки), 619 мужчин прошли маммографию. Только в одной районной больнице установлено 11 123 таких случая (в Алматинской области);
- 68 717 случаев системных приписок лекарственных средств на детей. По препарату "Диксимид" зафиксировано 126 тысяч записей на двух детей - по 63 тыс. списаний на каждого (в области Жетысу);
- 2872 случая списания лекарств на одного пациента в течение суток. В детской больнице выявлено 179 таких случаев: списано 88 тысяч единиц, при этом пациенты находились в стационаре не более 1 дня (в Астане), и другое.
Анализ также выявил два распространенных кейса двойного финансирования. Первый, это когда частные медорганизации получали оплату одновременно по добровольному медицинскому страхованию от работодателя и за счет средств ФСМС. Второй, когда один и тот же пациент одновременно числится в двух медорганизациях в одни и те же даты", - проинформировали в правительстве.
Также налоговыми органами был проведен камеральный контроль руководителей медорганизаций - анализ их доходов и приобретений.
Выяснено, что 1465 руководителей в 2024-2025 годах приобрели свыше 5 тысяч единиц недвижимости; 912 человек приобрели 1 416 автомобилей. Отдельные руководители частных клиник в течение двух лет приобрели от 52 до 124 объектов недвижимости и от 14 до 24 автомобилей каждый", - уточнили в пресс-службе.
Кроме того, отмечена разрозненность информационных систем фонда и Минздрава, а также нормативно-правовой базы. Отсутствие единой базы данных по пациентам и медицинским организациям привело к тому, что текущая нормативная база во многом привязана к функциям отдельных организаций (ФСМС, СК "Фармация"), а не к конечному результату - оказанию медицинской помощи населению.
После первичного подтверждения материально-технической базы, оснащения и кадровых требований медицинских организаций последующий контроль фактически не осуществляется. Не выстроены превентивные механизмы контроля, что не позволяет своевременно предотвращать нецелевое использование медорганизациями средств ГОБМП и ОСМС", - отметили в правительстве.
Как сообщили в пресс-службе, в фонде отсутствуют стимулы к экономии: не предусмотрены инструменты возврата сэкономленных средств в бюджет. Формируется мотивация не к эффективности, а к освоению средств. Определенные проблемы выявлены и в тарифообразовании. В системе применяется более 3 тысяч тарифов, что существенно осложняет администрирование и контроль по оказанию медицинских услуг.
По итогам проведенного анализа деятельности ФСМС премьер-министр Олжас Бектенов поручил:
- Министерству финансов по всем фактам передать материалы в правоохранительные органы для принятия процессуальных решений;
- передать Фонд социального медицинского страхования в ведение Министерства финансов для контроля всех финансовых потоков;
- обеспечить полную цифровизацию бизнес-процессов системы здравоохранения на базе систем Минфина;
- остановить необоснованное финансирование посредством пересмотра параметров инвестстратегии по размещению активов ФСМС и получению инвестдохода.
Ранее Фонд медстрахования обязали возместить в республиканский бюджет почти 3,8 млрд тенге.
Ранее Фонд медстрахования обязали возместить в республиканский бюджет почти 3,8 млрд тенге.
Напомним, Высшая аудиторская палата РК выявила в ФСМС многомиллиардные нарушения.
Эксперты выразили мнение, что казахстанская система ОСМС дискредитирована в глазах населения. Основные недостатки системы - недофинансирование, непрозрачность и неустойчивость.
Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение взять на жесткий контроль функционирование системы медстрахования.
В июле проведенный аудит ФСМС выявил процедурные нарушения более чем на 32 млрд тенге, в числе которых неэффективное планирование и использование средств.
В самом фонде выявили более 440 случаев фиктивных медуслуг почти на 200 млн тенге.
16.01.2026, 12:14 110961
Назначен новый зампредседателя Агентства Казахстана по регулированию и развитию финрынка
Фото: nationalbank.kz
Рассказать друзьям
Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Нуржан Турсунханов назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, сообщает Акорда.
По данным nicnbk.kz, Нуржан Турсунханов окончил Назарбаев университет и Ноттингемский университет. Занимал руководящие должности в департаменте монетарных операций Национального банка. С 2020 года является членом совета директоров АО "Национальная инвестиционная корпорация Национального банка Казахстана".
Ранее Аскар Мустабеков был назначен заместителем министра обороны РК.
16.01.2026, 11:18 116831
Президент Казахстана подписал закон о банках
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана подписал закон Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", сообщила пресс-служба Акорды.
Также главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства".
В Нацбанке отметили, что принятыми законами помимо совершенствования банковского регулирования формируется основа для дальнейшего эффективного развития финансовых технологий и безопасного внедрения инноваций.
Первое. Закрепляется правовой статус Национальной цифровой финансовой инфраструктуры (НЦФИ) и ее компонентов: Национальной платежной системы, Межбанковской системы платежных карточек и Межбанковской системы мобильных платежей, платформы Цифрового тенге и Открытого банкинга, Системы биометрической идентификации, Национального центра по противодействию мошенническим операциям (Антифрод-центр). Предусматривается совершенствование взаимодействия банков с НЦФИ для повсеместного оказания услуг по мобильным переводам и QR-платежам в интересах населения и бизнеса (данный сервис позволит населению принимать и осуществлять QR-платежи и мобильные переводы между разными банками).
Реализация и развитие НЦФИ направлены на повышение эффективности межбанковского взаимодействия, расширение оказания инновационных финансовых сервисов и повышение конкуренции на финансовом рынке.
Второе. Формируется статус новой цифровой формы национальной валюты - цифровой тенге. Цифровой тенге выступает законным платежным средством на территории Казахстана. Единственным эмитентом цифрового тенге является Национальный банк, взаимодействие с цифровым тенге будет осуществляться через участников финансового рынка.
Благодаря технологии смарт-контрактов и программируемости цифровой тенге открывает возможности для создания инновационных сервисов и обеспечения прозрачности использования государственных финансов.
Третье. Устанавливается комплексный правовой режим для выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) и расширения регулируемого оборота необеспеченных криптовалют, а также требования к инфраструктуре их обращения и полномочия регулирующих органов.
Введение регулируемого оборота необеспеченных цифровых активов (криптовалют, через лицензируемых провайдеров услуг цифровых активов) позволит легализовать крипто-фиатные каналы (механизм перевода/обмена криптовалюты на деньги), обеспечить защиту прав граждан и прозрачность операций.
Таким образом, создается единый регулируемый и инклюзивный рынок цифровых активов на национальном уровне, направленный на бесшовную интеграцию цифровых инструментов в национальную финансовую систему, отметили в Нацбанке.
Как сообщалось ранее, одна из ключевых норм закона - усиление защиты прав потребителей через внедрение поведенческого надзора. Поведенческий надзор будет следить за соблюдением прав заемщиков, добросовестным поведением банков и прозрачностью их работы с клиентами.
Также будет контролироваться полнота раскрываемой информации, корректность договоров и наличие механизмов досудебного урегулирования споров. Предусматривается создание единого офиса финансового омбудсмена, который объединит существующих банковского, страхового и микрофинансового омбудсменов.
Также банки будут обязаны раскрывать полную и понятную информацию о финансовых продуктах, включая процентные ставки, сроки и условия кредитования.
Кроме того, в целях повышения конкуренции и упрощения доступа на банковский рынок предусматривается введение двух видов лицензий - базовой и универсальной. При этом базовая лицензия будет отличаться от универсальной по объему разрешенных операций.
15.01.2026, 18:55 197796
Аудиторы выявили нарушения на 2,9 трлн тенге в 2025 году
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2025 году Высшая аудиторская палата РК провела десятки комплексных и точечных проверок, которые затронули ключевые направления государственной политики, экономики и общественной жизни, сообщили в пресс-службе ВАП.
Суммарно было 32 крупных аудита с охватом 250 объектов и 74 трлн тенге. В результате удалось выявить различные нарушения более чем на 2,9 трлн тенге. Из них в пользу государства уже возмещено и восстановлено свыше 365 млрд тенге", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 293 должностных лица и компании привлечены к административной ответственности.
Для устранения системных недостатков и нарушений правительству и объектам аудита направлено 132 рекомендации и 1,4 тысячи конкретных поручений, обязательных к исполнению", - подчеркнули в пресс-службе.
Кроме того, по итогам аудитов 44 материала было решено передать в правоохранительные органы.
15.01.2026, 12:01 240811
Токаев обсудил с главой FIS развитие лыжного спорта в Казахстане
Собеседники рассмотрели возможности расширения взаимодействия Казахстана с Международной федерацией лыжного спорта
Рассказать друзьям
Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял главу Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохана Элиаша. Стороны обсудили перспективы сотрудничества Казахстана с FIS, сообщили в Акорде.
Собеседники рассмотрели возможности расширения взаимодействия Казахстана с Международной федерацией лыжного спорта в сферах обмена опытом, подготовки спортсменов, тренерского образования и судейства.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что в Казахстане более 85 тысяч человек регулярно занимаются лыжными видами спорта. Он также подчеркнул, что Казахстан располагает современной инфраструктурой, включая горнолыжные и беговые лыжные комплексы, ледовые арены международного уровня.
Президент сообщил, что особое внимание уделяется подготовке к предстоящим зимним Олимпийским играм в Италии.
В свою очередь президент FIS подчеркнул, что представители Казахстана достойно выступают на престижных мировых соревнованиях. Он также высоко оценил проводимые в Казахстане социально-экономические реформы.
В завершение встречи президент наградил Йохана Элиаша орденом "Достық" II степени за вклад в развитие лыжного вида спорта и сноуборда в Казахстане.
Напомним, казахстанские спортсмены будут состязаться в 10 спортивных дисциплинах на XXV зимних Олимпийских играх.
13.01.2026, 18:14 381176
Токаеву доложили о реализации крупных газовых проектов и цифровизации отрасли
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления АО "НК "QazaqGaz" Алибек Жамауов представил президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву отчет о результатах деятельности компании за 2025 год и реализации ключевых проектов в газовой отрасли, сообщает Акорда.
Одним из значимых событий в 2025 году стало завершение строительства газопровода Талдыкорган - Ушарал с опережением срока на 1 год и 4 месяца. Его запуск позволит обеспечить природным топливом 84 населенных пункта области Жетысу и повысить уровень газификации региона до 76%", - рассказал глава компании.
Он проинформировал, что в прошлом году доступ к природному газу получили порядка 400 тысяч человек, подключено 112 населенных пунктов.
Алибек Жамауов также доложил о ходе реализации крупных инфраструктурных проектов, в том числе второй нитки магистрального газопровода Бейнеу - Бозой - Шымкент и газоперерабатывающего завода на Кашагане мощностью 1 млрд кубических метров в год.
Вместе с тем ведутся работы на месторождении Малдыбай в Жамбылской области. Введено в эксплуатацию месторождение Барханная в составе Амангельдинской группы.
В рамках инициативы Aqyl Energy осуществляется цифровизация процессов учета и управления газоснабжением с применением современных технологий, включая элементы искусственного интеллекта и аналитики данных", - сообщил председатель QazaqGaz.
Президент поручил принять меры по обеспечению стабильного газоснабжения населения и экономики в отопительный период, активизировать внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта, а также продолжить работу по расширению ресурсной базы газовой отрасли.
13.01.2026, 16:35 321446
Президенту доложили о состоянии боевой готовности армии Казахстана
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр обороны Казахстана Даурен Косанов доложил президенту - верховному главнокомандующему Вооруженными силами страны Касым-Жомарту Токаеву о состоянии боевой готовности армии, сообщает Акорда.
Глава Минобороны доложил о мероприятиях по внедрению цифровых технологий, военно-патриотической работе, а также о совершенствовании военной инфраструктуры и представил информацию по исполнению поручений президента по наведению дисциплины и порядка в рядах Вооруженных сил.
По итогам встречи верховный главнокомандующий поставил перед министром конкретные задачи по поддержанию боевой готовности армии, укреплению воинской дисциплины и правопорядка.
Ранее Токаев провел совещание по парламентской реформе.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
17.01.2026, 10:00Опасные "библиотеки" в Telegram: как мошенники крадут данные и деньги, рассказали в Генпрокуратуре 17.01.2026, 09:0010936Пожар на 10-м этаже по повышенному рангу в Астане: спасены дети 12.01.2026, 18:45543461Запущено ежедневное авиасообщение между Астаной и Петропавловском 12.01.2026, 13:39458476Непогода в Астане: аэропорт предупредил о задержке рейсов 12.01.2026, 12:15445036В области Жетісу земли возле парка Ветеранов вернули в госсобственность 14.01.2026, 15:35428936В Казахстан запретили ввозить десять марок чая 13.01.2026, 18:14380101Токаеву доложили о реализации крупных газовых проектов и цифровизации отрасли 30.12.2025, 19:18730531В Пекине намечены планы по развитию казахско-китайского сотрудничества на 2026 год 06.01.2026, 12:47626541Министр по коммуникациям Алжира выразил интерес к интервью Президента Республики Казахстан 29.12.2025, 13:42615461Казахстан и Северная Македония расширяют сотрудничество в образовательной сфере 29.12.2025, 13:52615406В Ереване обсудили перспективы развития казахско-армянского сотрудничества в сфере туризма 29.12.2025, 16:12612691Казахстан в центре внимания азербайджанских блогеров
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Управление образования Алматы сообщило о решении перевести школы города с платформы Kundelik на электронный журнал BilimClass в третьей четверти 2025–2026 учебного года. Считаете ли вы необходимым переход на новую платформу в середине учебного года?