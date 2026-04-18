ООН теряет влияние: Токаев указал на системный кризис организации
Фото: Акорда
Анкара. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Выступая в панельной сессии Mapping Tomorrow, Managing Uncertainties Анталийского дипломатического форума, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о кризисе ООН и необходимости реформы Совета Безопасности, сообщили в Акорде.
Затем президент Казахстана поделился своим видением основных тенденций и вызовов, стоящих перед мировым сообществом в 2026 году и формирующих международную повестку на ближайшую перспективу.
Дипломаты, политики привыкли говорить, что все человечество находится на перепутье (...) Региональные конфликты сегодня выходят далеко за рамки регионов, они уже стали глобальными. Конечно, ООН - незаменимая, универсальная организация, и на каждое государство возлагается определенная ответственность. Все говорят о необходимости поддержки ООН. Это факт. Но все говорят и о том, что организацию нужно не только поддерживать, но и реформировать (...) Мы должны честно признать, что именно Совет безопасности является главным элементом для реформирования ООН", - отметил глава государства.
Токаев призвал ответственно подойти к вопросу реформирования ООН, указав на то, что одной из причин кризиса организации является позиция постоянных членов Совбеза.
На мой взгляд, мы должны быть максимально прагматичными, когда заявляем о необходимости реформирования ООН (...) Хочу также подчеркнуть важную и позитивную роль так называемых средних держав, к которым относятся Казахстан, Турция и другие страны. Мы демонстрируем высокий уровень ответственности в отношении глобальных процессов - как на практике, так и в дипломатии. Поэтому не будет преувеличением сказать, что сегодня средние державы зачастую проявляют большую ответственность, чем крупные, представленные в Совете Безопасности, которые, к сожалению, нередко блокируют решение ключевых глобальных проблем", - подчеркнул глава государства.
Президент Казахстана представил свое видение будущего ООН и других международных институтов.
Мы говорим о региональных и глобальных конфликтах. Мы не видим, чтобы высокие представители ООН выступали посредниками в этих конфликтах. Это серьезная проблема. Речь идет о снижении роли ООН. Сейчас все обсуждают, кто станет следующим Генеральным секретарем ООН. Считаю, что это не так важно. Самое главное - выживет ли вся система в том виде, в каком она существует", - убежден президент.
Он подчеркнул, что именно Совет Безопасности препятствует решению важнейших международных вопросов.
Люди, дипломаты или политики, вынуждены вести переговоры в рамках других площадок. Самая серьезная проблема заключается в том, что весь процесс поддержания мира нарушен как в ООН, так и в других структурах", - заявил глава государства.
Токаев убежден, что пора обратить внимание на содержание Устава ООН, в котором упоминаются так называемые вражеские государства.
Да, 80 лет назад все было совершенно ясно. Сегодня же так называемые вражеские государства играют чрезвычайно важную роль в поддержке и финансировании организации и в содействии процессу поддержания мира. Самое главное - повысить уровень эффективности и авторитет ООН", - полагает президент.
Он также высказал свою оценку событий на Ближнем Востоке. По его мнению, необходимо сосредоточиться на ключевых вопросах переговорного процесса.
Я бы посоветовал проявлять большую сознательность в отношении того, что происходит в мире. Например, все обсуждают Иран. Конечно, там сложилась серьезная ситуация. Трудно давать какие-либо комментарии по этому поводу. Казахстан выразил солидарность со странами Залива. Мы призвали все государства проявить стратегическую сдержанность и прекратить военные действия. Все ощутили на себе негативные последствия этого конфликта. Прежде всего, сильно пострадала экономика. Сегодня все говорят о свободном передвижении судов по Ормузскому проливу. Но мы должны учитывать тот факт, что до конфликта данный морской коридор был открыт для свободной торговли. Поэтому мы должны сосредоточиться на сути проблемы. А суть проблемы заключается в распространении ядерных технологий и ядерного оружия. И эта проблема должна быть центральной темой переговоров, когда речь идет о конфликте вокруг Ирана. Но сейчас мы переключились на обсуждение вопросов глобальной торговли. Вопреки всему глобальная торговля растет. Только в прошлом году рост составил 2,5%. Так что с торговлей в мире не все так плохо. Но качество и содержание торговли - это большая проблема", - сказал Касым-Жомарт Токаев.