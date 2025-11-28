Посол Казахстана вручил верительные грамоты королю Дании

Фото: МИД РК

Рассказать друзьям

Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Во дворце Christiansborg состоялась торжественная церемония вручения послом Казахстана Олжасом Сулейменовым верительных грамот королю Дании Фредерику X, сообщает пресс-служба МИД РК.





В ходе церемонии посол передал королю приветствия и добрые пожелания президента РК Касым-Жомарта Токаева, подчеркнув приверженность Казахстана дальнейшему углублению сотрудничества с Данией.





Во время состоявшейся после церемонии беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы казахско-датского взаимодействия. Было отмечено, что отношения между Казахстаном и Данией развиваются поступательно и отличаются высоким уровнем доверия и взаимного уважения.





Казахский дипломат проинформировал короля Фредерика X о приоритетах внутренней и внешней политики Казахстана, включая реализацию масштабных политических и социально-экономических реформ, инициированных Токаевым.





Отдельный акцент был сделан на экологическую и климатическую повестку. В ходе беседы обсуждены вопросы "зеленого перехода", в том числе датский национальный проект State of Green, реализуемый под патронажем его величества. Король проявил живой интерес к политике Казахстана в сфере экологии и устойчивого развития.





Стороны также обменялись мнениями по вопросам сохранения экосистем Аральского и Каспийского морей, подчеркнув важность международного сотрудничества в решении водных и климатических вызовов.





Особое внимание уделено развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также взаимодействию в сфере образования, научных исследований и климатической устойчивости. Также была отмечена значимость расширения контактов между деловыми кругами и научными центрами двух стран.





Король Фредерик X передал наилучшие пожелания народу и президенту Казахстана, отметил позитивную динамику двусторонних отношений и выразил послу пожелания успешной дипломатической деятельности.