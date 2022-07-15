Токаев раскритиковал работу правительства по стабилизации цен

Более двух лет назад я дал поручение запустить Национальную товаропроводящую систему с сетью оптово-распределительных центров. Но правительство заволокитило его исполнение. Планы и публичные заявления остались на бумаге. Проекты строительства оптово-распределительных центров по схеме ГЧП совместно с крупными предпринимателями не реализованы", - высказался глава государства.
Он поручил кабмину в октябре доложить, что сделано в этой сфере.
Привлеките заинтересованных инвесторов", - сказал Токаев.
Говоря о решениях на запрет той или иной продукции, президент отметил, что они принимаются без учета товарного баланса, что в свою очередь приводит либо к дефициту, либо к снижению привлекательности производства необходимых товаров. В итоге эффективность подобных мер резко падает.
Правительству следует утвердить правила формирования баланса ключевых товаров и самое главное – разработать единую информационную систему мониторинга. Это позволит иметь достоверные данные об остатках продукции для принятия решений", - считает Токаев.
Он также затронул работу стабилизационных фондов. По словам президента их деятельность показывает низкую эффективность.
Их воздействие на рынок минимальное. Порой они становятся кормушкой для недобросовестных лиц. С этим надо разобраться. Регулярно выявляются факты бюджетных хищений. Акимы утратили контроль за расходованием государственных средств. Правительством предлагается увеличить объем "оборотной схемы" до 100 миллиардов тенге. У меня вопрос. Просчитан ли ожидаемый эффект? Логичнее было бы кредитовать не торговые сети, а напрямую производителей. Сейчас не жду ответной реакции правительства. Нужно обдумать конечное решение с точки зрения эффективности", - высказался глава госудерства.
Он отметил, что Минсельхоз начал шире использовать форвардные закупки.
До июля текущего года такие договоры были заключены на 47 тысяч тонн социально значимых продуктов. Однако понятно, что такой объем товаров существенно не повлияет на внутренний рынок. Необходимо заранее определить пути прямого закупа сельскохозяйственной продукции у производителей", -сказал президент.
Еще одной актуальной проблемой является сбыт продукции. Не все товары в стране можно найти на полках одних и тех же магазинов. Наряду с импортом существуют и внутренние барьеры.
Проблем у производителей сельхозтоваров не мало. Они не могут обеспечить бесперебойную поставку товаров, стабильное качество продукции... Поэтому поручаю разработать способы поддержки аграриев", - сказал Токаев.
Фермерским хозяйствам должна быть предоставлена возможность наладить тесные связи с крупными торговыми сетями. Такая возможность оживит их работу и откроет путь для привлечения инвестиций в отрасль, считает президент.
Необходимо обеспечить беспрепятственный выпуск отечественных товаров на места торговли. Это очень важный вопрос. Также необходимо четко установить цену, прикрепленную к товару, и сократить количество торговцев. Для этого, в первую очередь, необходимо срочно принять соответствующие законодательные меры. Правительству совместно с палатой "Атамекен" разработать предложения по запуску общенационального проекта "Сделано в Казахстане", - поручил он.
В своем выступлении он подчеркнул, что сейчас самой серьезной проблемой является всплеск инфляции. Уровень продовольственной инфляции достиг 19,2%, некоторые виды продуктов питания подорожали сразу на 80%.
Меры правительства, направленные на стабилизацию цен, оказались неэффективными. Правительство хочет остановить инфляцию старым способом. При этом, выделяя дополнительные средства из бюджета, цены регулируются только искусственно. То есть идет борьба не с причиной дороговизны, а с последствиями. А должно быть наоборот", - высказался глава государства.
Напомним, депутат раскритиковал оборотную схему как меру сдерживания цен в торговых сетях.