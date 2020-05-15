Президент ознакомился с инфраструктурными проектами в Алматы

Алматы. 12 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, прибывший с рабочей поездкой в Алматы , ознакомился с планами реконструкции международного аэропорта Алматы, проектом строительства транспортной развязки, а также посетил Ботанический сад, передает Kazakhstan Today.

Заместитель генерального директора турецкой компании "TAV Airport Holding" Серкан Каптан проинформировал главу государства о строительстве нового терминала воздушной гавани. Стоимость проекта оценивается в 150 млн евро, общая площадь терминала составит 55 тысяч квадратных метров, пассажиропоток - 6 млн человек в год. Ожидается, что терминал будет открыт во II квартале 2022 года, сообщает пресс-служба Акорды.

Токаев высказал надежду, что после завершения реконструкции аэропорт Алматы станет крупнейшим авиационным хабом в Центральной Азии.

Президенту также был презентован проект строительства транспортной развязки протяженностью 784 метра на пересечении Бухтарминской улицы с Кульджинским трактом.

По мнению главы государства, данный объект позволит улучшить ситуацию на дорогах и сделает комфортнее жизнь горожан.

Проект был инициирован в 2018 году Фондом Булата Утемуратова по запросу Института ботаники и фитоинтродукции. Целью проекта стало бережное восстановление Ботанического сада с сохранением целостности и самобытности его территории, модернизацией инфраструктуры и приумножением зеленого фонда . Его общая стоимость составила $15 млн", - напомнили в пресс-службе фонда.

За время реконструкции в саду построены три новых входных павильона с электронной системой билетирования. Высажено 174,3 тыс. растений, из них более 1300 деревьев, 40 тыс. кустов, 130 тыс. злаков и многолетников, 3 тыс. роз. Восстановлена система водоснабжения и созданы системы капельного орошения и автополива, теперь зеленый фонд получает 2760 дополнительных кубометров воды в сутки. Облагорожены и расширены площади общественных зон ботанического сада до 27,7 гектара, отремонтированы 50 тыс. квадратных метров дорог и тропинок, вдоль которых установлены системы освещения (1500 фонарей) и видеонаблюдения (130 камер), обновлена садовая мебель (250 скамеек).

В северном партере заменено дорожное покрытие на натуральный камень, построен "сухой фонтан" и водоем с водными растениями. На месте пустыря создан южный партер с тремя прудами, перголой, полем разнотравий и аллеями клена, липы, березы и сосны. Разработано мобильное приложение с картой сада и описанием зеленого фонда. Особое внимание уделено доступности всех зон ботанического сада для маломобильных групп - построены удобные пандусы для колясок, проложены тактильные дорожки.

Президент высоко оценил частную благотворительную инициативу, реализованную при непосредственном участии общественности и экспертного сообщества.

Я думаю, акимат совместно с Фондом Булата Утемуратова проделали очень большую и, самое главное, важную работу в этом направлении. Я призываю всех алматинцев беречь эту территорию, относиться к ней как к своему родному дому и, полагаю, что Ботанический сад, как и в прежние времена, станет одним из любимых мест посещения алматинцами. Так что желаю вам успехов", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

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