Президент подписал поправки по развитию институтов внесудебного урегулирования споров

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НУР-СУЛТАН. 20 ДЕКАБРЯ - Глава государства подписал закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского процессуального законодательства и развития институтов внесудебного и досудебного урегулирования споров", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Поправки в законодательство были инициированы депутатами парламента. Изменения направлены на расширение сферы применения примирительных процедур , а также реализацию ранее одобренных главой государства подходов по упрощению гражданского процесса.

Закон уточняет права и обязанности медиаторов, способствует развитию онлайн-медиации. Кроме того, предлагается из мировой практики адаптировать институт "образцового судебного решения" и предоставляется право сторонам выбора экстерриториальной подсудности, сообщили ранее в пресс-службе сената.

Суть принципа состоит в том, что специальная IT-программа автоматизировано распределит дело не внутри одного суда, а среди судов всей страны с учетом их специализации и степени загруженности. При этом экстерриториальная подсудность будет выбираться только с согласия обеих сторон.