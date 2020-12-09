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Президент поручил проработать вопрос системной поддержки благотворительных и волонтерских организаций

08.12.2020 7804
Нур-Султан. 8 декабря. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в официальной церемонии закрытия Года волонтера, передает Kazakhstan Today.
 

Год волонтера стал особенным годом, он показал истинные благородные качества нашей молодежи… Пандемия, охватившая мир, наглядно подтвердила, насколько важны милосердие и доброта. Опасный вирус подверг испытанию не только здоровье народа, но и наше единство", - сказал президент, отметив, что в течение года свыше 100 тысяч человек участвовали в волонтерской деятельности. 

 
Президент полагает, что государственным органам, архивным организациям, научным институтам нужно более продуктивно использовать ресурс волонтеров. Учитывая опыт Арыси и Махтаарала, понимаем, что становится важной комплексная подготовка добровольцев к спасательным работам после сложных техногенных катастроф. Особого внимания требуют вопросы охраны окружающей среды и защиты животных. 
 
Отдельным приоритетом остается вопрос системной поддержки благотворительной деятельности. По поручению президента готовится новый закон о благотворительности, который позволит устранить имеющиеся пробелы в этой сфере.
 

Нужны понятные и эффективные правовые механизмы стимулирования и поощрения социально ориентированной деятельности. Для этого правительству необходимо проработать комплекс задач. Предоставление льготных кредитов в первые годы становления и развития благотворительных организаций, а также возможность льготного использования ими объектов государственной собственности. Важно внедрять эффективные механизмы косвенного стимулирования бизнеса и физических лиц к участию в благотворительных и волонтерских проектах, в том числе через предоставление приоритетного права при оказании мер государственной поддержки. Следует значительно расширить финансовую и нефинансовую поддержку благотворительных и волонтерских организаций как со стороны государства, так и со стороны бизнеса. Прошу правительство подготовить соответствующие предложения, - поручил глава государства.

 
В целях обеспечения прозрачности благотворительной деятельности Токаев поручил продумать вопрос введения Реестра благотворительных организаций. Он должен быть интегрирован во все действующие информационные системы этой сферы и стать доступным любому, кто пожелает ознакомиться с деятельностью благотворительных организаций, их финансовой отчетностью. Не менее важно выстроить систему защиты граждан от мошенничества в сфере электронной благотворительности.
 

Сегодня это одна из популярных форм перечисления финансовой помощи. Каждый третий казахстанец предпочитает делать онлайн-пожертвования. Для того чтобы исключить махинации, не подорвать доверие людей, нужно внедрить в оборот так называемые револьверные (оперативные) пожертвования через онлайн-банкинг. Это позволит отследить прохождение денежных средств, обеспечив их адресность", - считает президент.

 
Глава государства указал на необходимость продолжить работу по поддержке волонтерских организаций и выделению им специальных грантов. Для продолжения добрых дел важно разработать Дорожную карту развития волонтерства, а также Программу подготовки волонтеров. Правительству поручено разработать единый стандарт поддержки волонтерской деятельности.
 

Благотворительность - это качество, которое прививается человеку с детства. Поэтому крайне важно формировать у подрастающего поколения готовность к добрым делам. Предлагаю ввести во всех образовательных учреждениях тематические занятия и факультативные часы", - отметил он.

 
В выступлении особое внимание также было уделено наращиванию потенциала социального партнерства в рамках волонтерской и благотворительной деятельности, а также развитию корпоративного волонтерства. 
 
С полным текстом выступления главы государства можете ознакомиться здесь.

 

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