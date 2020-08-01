Президент РФ денонсировал соглашение с Казахстаном по РЛС "Балхаш"

Москва. 31 июля. Kazakhstan Today - Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, денонсирующий соглашение от 2014 года с Казахстаном о передаче узла "Балхаш" в российскую систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН), передает Kazakhstan Today.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В конце июня правительство РФ одобрило денонсацию соглашения об использовании радиолокационной станции Балхаш. В соглашении прописаны условия передачи и порядок использования узла "Балхаш".

В состав узла "Балхаш" входит радиолокационная станция "Днепр", которая используется в составе российских систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

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