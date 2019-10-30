Президент РК ознакомился с достижениями Казахского национального университета имени аль-Фараби по внедрению цифровых технологий

Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью Центра ситуационного управления, достижениями вуза по внедрению цифровых технологий, а также кластером развития бизнес-компетенций.
Кроме того, глава государства осмотрел Центр обслуживания "Керемет", расположенный на территории студенческого кампуса. Данный центр оказывает свыше 500 различных услуг для студентов и преподавателей по принципу "одного окна".
Также президент в ходе рабочей поездки в Алматы посетил "Дом инвестиций", где ему была представлена информация об основных услугах организации.
Президенту Казахстана рассказали о работе Центра поддержки предпринимательства "Qolday", микрофинансовых организаций "Almaty Finance" и "Almaty", деятельность которых направлена на развитие бизнеса.
Позже глава государства посетил Центр интенсивной реабилитации и раннего вмешательства для детей с ДЦП ОО "Ассоциация родителей детей-инвалидов". Центр оказывает специальные социальные услуги детям и лицам старше 18 лет с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Касым-Жомарт Токаев осмотрел реабилитационные кабинеты, провел беседу с сотрудниками. Президента проинформировали о ходе реализации пилотного проекта, нацеленного на профилактику детской инвалидности, многоуровневую реабилитацию и всестороннюю социализацию детей с ДЦП.
Отмечая благородные цели данного проекта, президент заявил о важности его масштабирования по всей республике. По мнению Касым-Жомарта Токаева, такие учреждения необходимо создавать через механизмы ГЧП и спонсорские средства.
В завершение глава государства подарил Центру специализированный микроавтобус, сообщила пресс-служба Акорды.
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