Принять меры по снижению числа киберпреступлений поручил Токаев

Астана. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В дневных государственных общеобразовательных школах Казахстана сохраняется дефицит ученических мест. В 2024/2025 учебном году нехватка мест составила 288,5 тыс., сообщает - В дневных государственных общеобразовательных школах Казахстана сохраняется дефицит ученических мест. В 2024/2025 учебном году нехватка мест составила 288,5 тыс., сообщает Energyprom





В 2023/2024 годах этот показатель составлял 289 тыс. мест. В предыдущие годы дефицит был меньше: в 2022/2023-м - 270,4 тыс., в 2021/2022-м - 210,1 тыс., в 2020/2021-м - 264,8 тыс. мест.





За последний учебный год в стране насчитывалось 6,9 тыс. школ, большинство из которых - 4,6 тыс. - работали в две смены. Кроме того, в 95 школах дети учились в три смены, а количество школ, работающих в одну смену, составляло всего 2,2 тыс.





Численность учеников в начальной школе немного сократилась по итогам последнего учебного года (на 0,9%, до 1,4 млн человек), а вот в средней школе - напротив, увеличилась (на 0,5%, до 1,7 млн человек). В старшей школе численность учеников выросла уже на 9%, до 385,2 тыс. человек", - сообщает источник.





Также сохраняются очереди на место в детский сад.





В 2024/2025 учебном году своей очереди в детсады ожидают более 214 тыс. малышей - на 16,9% меньше, впрочем, чем годом ранее. Для справки: в 2020/2021 учебном году в очереди состояли более 364 тыс. детей, в 2021/2022-м - 283,6 тыс., в 2022/2023-м - 291,3 тыс., в 2023/2024-м - 258,3 тыс. маленьких казахстанцев", - пишет сайт.





При этом наибольшие очереди сохраняются в Алматы (40,7 тыс. детей), Астане (24,6 тыс.) и Кызылординской области (17,4 тыс.).





Цены на услуги образования за год выросли на 8,3%, а по сравнению с декабрем 2020 года - сразу на 49,2%.





Цены на услуги образования в августе текущего года не изменились по сравнению с предыдущим месяцем. При этом по сравнению с началом года показатель вырос на 1,7%, за год - на 8,3%, а по сравнению с декабрем 2020 года - сразу на 49,2%.





Дошкольное образование подорожало на 2,8%, среднее образование - на 2%, образование для взрослых - на 1,9%.





В годовой динамике дошкольное образование подорожало на 5,2%, среднее образование - на 8,7%, профессиональное среднее - на 12,3%, высшее образование - на 10,3%, образование для взрослых - на 12,9%.





Среднемесячная заработная плата работников сферы образования в Казахстане достигла 373,8 тыс. тенге - на 7,8% больше, чем в аналогичном периоде 2024-го. При этом индекс реальной заработной платы составил всего 96,9%, что показывает падение покупательной способности зарплат в секторе на 3,1%. Для сравнения: в среднем по стране заработная плата составила 448,6 тыс. тенге", - говорится в информации.





Наибольшую заработную плату в сфере образования получали работники в столице: 531,1 тыс. тенге - на 8,1% больше, чем годом ранее. Заработная плата в Астане на 42,1% превышала среднюю заработную плату в секторе по стране. На второй и третьей строчках расположились Алматы (435,3 тыс. тенге, плюс 14,1%) и Мангистауская область (388,6 тыс. тенге, плюс 3,9%). Только в 6 из 20 регионов РК заработная плата сотрудников сферы образования оказалась выше, чем в среднем по стране.





Самую низкую зарплату в секторе получали работники сферы дошкольного образования: всего 229,1 тыс. тенге.