Астана. 23 ноября. Kazakhstan Today - Счетный комитет РК выявил завышение тарифов на услуги аэропорта Астаны на 3,2 млн тенге, передает Kazakhstan Today.





В ведомстве подвели итоги госаудита эффективности реализации Стратегического плана Министерства национальной экономики РК на 2014-2018 годы и Программы по развитию сферы услуг в Республике Казахстан до 2020 года. Эффективность реализации программы, принятой в 2014 году, составила 71%. Программа была поставлена на утрату в текущем году при неисполнении ряда мероприятий и показателей, а также без переноса их в другие программные документы, сообщила пресс-служба комитета.





Ряд нарушений выявлен в сфере тарифообразования и регулирования услуг газоснабжения. В результате неисполнения инвестиционных программ и несоблюдения тарифных смет по услугам газоснабжения субъектами естественных монополий получены сверхприбыль и дополнительный доход на общую сумму свыше 10 млрд тенге.





Аудитом также отмечены пробелы в вопросах установления типовых норм расходов, применяемых для формирования тарифов в сфере регулирования услуг аэропортов. Выявлено завышение тарифов на услуги аэропорта Астаны на общую сумму 3,2 млн тенге", - говорится в сообщении.





Ряд нарушений допущен при реализации инвестиционных проектов через "АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына". Аудитом выявлены факты недостижения показателей финансово-экономических обоснований проектов, простоя закупленного оборудования, нарушения режима его хранения, графиков работ, некачественно выполненных объемов работ и несвоевременной сдачи объектов в эксплуатацию.





Отмечен недостаточный уровень развития информационной системы "е-Статистика", в том числе в части интеграции с информационными системами госорганов, полноты передачи и получения отдельных данных и обеспечения информационной безопасности. Выявлены расхождения в статистических данных с местными исполнительными органами.





Предусмотренные проектом "KAZSTAT" результаты на сумму 750,0 млн тенге не достигнуты. В частности, не функционирует "Компьютеризированная система индивидуального опроса" и не внедрен новый метод сбора информации путем телефонных опросов.





Всего по итогам государственного аудита Счетным комитетом выявлены финансовые нарушения на сумму 963,5 млн тенге, связанные с некачественным проведением исследований в сфере услуг и несоблюдением законодательства о строительной деятельности. При этом в ходе государственного аудита возмещено и восстановлено 333,5 млн тенге.





Также установлены факты неэффективного использования бюджетных средств на сумму 208 551,2 млн тенге и некачественного составления бюджетных заявок на сумму 6162,6 млн тенге. Сумма нарушений, допущенных при использовании активов субъектов квазигосударственного сектора на проведение исследований, составила 835,6 млн тенге. Кроме того, выявлено 146 процедурных нарушений и 27 системных недостатков, в том числе в части отсутствия порядка проведения ревизий документов системы государственного планирования, а также низкой результативности реализации программ обучения предпринимателей за рубежом", - отметили в Счетном комитете.





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