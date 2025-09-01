Си Цзиньпин встретился с президентом Казахстана

Фото: Акорда

Рассказать друзьям

Тяньцзинь. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Доме приемов правительства Тяньцзиня председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, прибывшим в Китай для участия в Саммите Шанхайской организации сотрудничества 2025 года и юбилейных торжествах по случаю 80-летия Победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам и Победы в Мировой антифашистской войне, передает корреспондент агентства.





Как отметил Си Цзиньпин, Китай и Казахстан - доверительные и надежные стратегические партнеры. Как бы ни изменилась международная обстановка, наши страны должны остаться приверженными курсу добрососедства и дружбы, придерживаться принципа открытости и обоюдного выигрыша, неуклонно стремиться к совместному формированию сообщества единой судьбы, поддержать друг друга по вопросам, затрагивающим взаимные интересы и ключевые озабоченности, укреплять и расширять всеобъемлющее сотрудничество, чтобы вывести китайско-казахстанские отношения на все новые высоты.





Си Цзиньпин подчеркнул, что важно укреплять сопряжение стратегий развития, расширять общность интересов и изыскивать новые точки роста. Важно укрепить энергетическое сотрудничество как стержень наших экономических связей, углублять взаимосвязанность как инфраструктурную, так и институциональную, организовать год культурных обменов между Китаем и Казахстаном в целях сближения народов, углублять взаимодействие в многосторонних структурах, укреплять авторитет и потенциал ШОС, защищать ооноцентричное мироустройство и продвигать развитие миропорядка в более справедливом и рациональном направлении.





Токаев отметил, что председательство Китая в ШОС носит плодотворный характер. Казахстанская сторона, принимая активное участие в многоплановом сотрудничестве в рамках ШОС, подтверждает готовность к тесному взаимодействию с китайской стороной в целях обеспечения полного успеха предстоящего Саммита ШОС. Токаев поздравил китайский народ с 80-летием Победы в Войне сопротивления японским захватчикам, отметил колоссальный исторический вклад китайского народа в Победу в Мировой антифашистской войне, а также его храбрость, отвагу и патриотизм. Казахстанско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне.





За прошедший год двусторонний товарооборот вышел на рекордный показатель. Крупные совместные проекты успешно продвигаются. Казахстанская сторона готова и дальше вместе с китайской стороной углублять практическое сотрудничество, активизировать культурно-гуманитарные связи в интересах вывода двусторонних отношений на новую ступень.





По итогам встречи в присутствии глав двух государств было объявлено о подписании более 20 двусторонних документов о сопряжении стратегий развития, сотрудничестве в области энергетики, науки, образования, спорта и охраны диких животных, а также о презентации двух новых мастерских Лу Бань в Казахстане.





Во встрече также приняли участие Цай Ци, Ван И и Чэнь Миньэр.