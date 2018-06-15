Талдыкорган. 15 июня. Kazakhstan Today - Состояние предоставления госуслуг управлением государственного архитектурно-строительного контроля обсудили в Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

На сегодняшний день, установленная инфраструктура "электронного правительства" позволяет принимать меры по переводу услуг в электронную форму, что значительно сокращает сроки и количество документов, предоставляемых услугополучателями. Напомним, что "электронное правительство" представляет собой набор организационных мер, необходимых для взаимодействия между органами государственной власти.

"Проведеные работы уполномоченных органов по оптимизации и автоматизации позволило сократить виды и подвиды лицензируемых работ, перечень предоставляемых документов для получения госуслуг, в том числе минимизировать контакт между услугополучателем и услугодателем", - пояснил руководитель управления Государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области Данияр Абдыбеков.

Согласно постановлению правительства Республики Казахстан от 18 сентября 2013 года за № 983 "Об утверждении реестра государственных услуг", Управлением ГАСК оказывается следующие государственные услуги: аттестация экспертов, осуществляющих экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, выдача лицензии на :проектную деятельность, строительно-монтажные работы, изыскательскую деятельность, а также аккредитация организаций по управлению проектами в области архитектуры, градостроительства и строительства. Пакет документов необходимых для получения аттестацил включил в себя: заявление, копии нотариально заверенных диплома, трудовой книги и удостоверения личности.Для получения лицензий необходимы следующие документы: заявление, форма сведений, лицензионный сбор. А для получения аккредитация организаций по управлению проектами в области архитектуры, градостроительства и строительства нужно отправить заявление и форму сведения.

Отметим, данные стандарты и регламенты вышеуказанных госуслуг опубликованы в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан. В настоящий момент количество лицензиатов по области составляет 2921. В текущем году выдано и переоформлено 108 лицензий.

Таким образом, произведена выдача 1283 аттестатов на осуществление экспертных работ и инжиниринговых услуг, в 2018 году - 71 аттестат. Выданы 4 свидетельства об аккредитации организаций по управлению проектами в области архитектуры, градостроительства и строительства. Нарушений сроков оказания государственных услуг не было зафиксировано.

За истекший период 2018 года Управлением ГАСК принято 1155 уведомлений о начале производства строительно-монтажных работ. В соответствии с реестром строящихся объектов управления, на территории области ведется строительство 2156 объектов.

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