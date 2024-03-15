13.03.2024, 18:29 44631
Сулейменов доложил Токаеву о состоянии активов ЕНПФ и золотовалютных резервов
Фото: Акорда
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Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет председателя Национального банка Тимура Сулейменова об итогах реализации регулятором денежно-кредитной политики в 2023 году и в январе-феврале, а также о планах работы на предстоящий период, сообщает пресс-служба Акорды.
Президент был проинформирован о развитии экономической ситуации в Казахстане и мире, динамике инфляции и мерах по ее стабилизации. В частности, председатель Нацбанка доложил о замедлении годовой инфляции и сохраняющихся при этом проинфляционных факторах внутри экономики. Кроме того, было доложено о состоянии активов ЕНПФ и золотовалютных резервов, реализации программы "Национальный фонд - детям".
Тимур Сулейменов также рассказал о ходе исполнения Национальным банком поручений главы государства по расширению финансирования реального сектора экономики, а также о реализации проектов по развитию национальной платежной системы и внедрению принципов открытого банкинга. Кроме того, была представлена информация о создании антифрод-центра для защиты средств клиентов от мошенничества и использовании потенциала цифрового тенге для повышения прозрачности и эффективности государственных закупок и бюджетных расходов.
По итогам встречи глава государства поставил ряд задач по основным направлениям деятельности Национального банка.
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14.03.2024, 20:40 10371
Решена судьба действующего здания аэровокзала в аэропорту Алматы
Степень готовности здания нового терминала составляет 93%
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Алматы. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев ознакомился с ходом строительства нового Международного пассажирского терминала в аэропорту Алматы. Президент предприятия Альп Эр Тунга Эрсой предоставил подробную информацию о строительстве нового терминала, сообщает пресс-служба МТ РК.
На сегодняшний день степень готовности здания нового международного терминала составляет 93%.
Альп Эр Тунга Эрсой отметил, что для терминала была закуплена вся необходимая техника и аэропортовое оборудование, часть из которого уже монтируется.
С учетом реновации действующего терминала общая пропускная способность Международного аэропорта Алматы увеличится до 14 млн пассажиров в год. Ввод в эксплуатацию нового терминала планируется летом 2024 года.
Президент аэропорта также рассказал о планах компании в рамках мастер-плана на ближайшие 50 лет. Согласно концепции, после ввода нового терминала в эксплуатацию существующее здание аэровокзала пройдет реновацию и будет полностью переоснащено для обслуживания внутренних рейсов. Кроме того, уже построен надземный переход, обеспечивающий удобный транзит между обоими терминалами.
14.03.2024, 19:26 13666
В Казахстане запретят продажу энергетиков детям и подросткам
Фото: freepik.com
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Выступая на брифинге в сенате, вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев заявил, что в Казахстане запретят продажу энергетиков лицам до 21 года.
Будет ограничение продаж для лиц младше 21 года. Кроме того, мы продвигаем нормы по запрету продажи в аппаратах и запрет в рекламе", - заявил вице-министр.
Он также сообщил о планах рассмотреть вопрос о поднятии налогов для производителей энергетиков.
Ранее вице-премьер Тамара Дуйсенова рассказала, как будут бороться с вредными товарами в Казахстане.
14.03.2024, 18:15 14881
Надо идти опытом развитых стран - Ашимбаев об эвтаназии бродячих животных
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель сената парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев ответил на вопросы журналистов о недавнем введении эвтаназии бродячих животных, передает корреспондент агентства.
Представители СМИ спросили главу сената, почему вопреки закону об ответственном обращении с животными власти ввели эвтаназию бродячих животных.
Если закон не работает, надо нам всем, и акимам, и парламентариям, в этом разбираться. Просто сложить руки и сказать, что закон не работает, мы бессильны - это пассивная позиция. Мы должны обеспечить выполнение и реализацию этого закона. Это ответственность акимов, министров, парламентариев, и, наверное, здесь роль гражданского общества тоже есть", - прокомментировал Ашимбаев.
По его словам, действовать нужно в соответствии с международным правом. В Казахстане должны учесть опыт наиболее развитых в этом плане стран и какие-то нормы адаптировать для себя.
Нам не надо что-то выдумывать. Нам надо посмотреть, как другие страны, где принципы гуманного отношения действуют, используют эти принципы. Надо идти опытом развитых стран", - дополнил спикер сената.
Ранее планируемые меры по убийству бродячих животных прокомментировал глава Минэкологии.
Напомним, зоозащитники высказались против принятия данных мер. По информации портала Informburo, депутаты, выступившие инициаторами поправок, в январе посетили с волонтерами столичный приют для животных для ознакомления с условиями их содержания. Зоозащитники ожидали поддержки от депутатов, однако оказалось, что в парламенте решили усыпить всех собак, содержащихся в приюте.
Как рассказала руководитель фонда "Стоп отлов" Мария Гребенкина, до передачи питомника для собак и кошек в доверительное управление фонду было большое финансирование из бюджета, в том числе и на лечение животных. Однако сейчас по неясным причинам финансирование планируют прекратить. В общественном фонде "Добрый город" Караганды заявили о нагнетании социального напряжения и разжигании ненависти к животным со стороны правительства.
Напомним, в начале марта в Мангистауской области близ села Батыр был обнаружен собачий могильник, куда вместе с трупами сбросили живых собак.
Ранее в социальных пабликах распространялось видео сожжения трупов бродячих собак. На видео житель одного из поселков, показывая на черный дым, рассказывает, что таким образом избавляются от убитых животных. Между тем они, жители этого района, мучаются от неприятного запаха.
14.03.2024, 17:14 18226
Ужесточение ответственности за нападение на медработников не поддержали - Султангазиев
Против выступили МВД, Генпрокуратура, Минюст и Верховный суд
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Совместное предложение Министерства здравоохранения и депутатов ужесточить ответственность за нападение на медработников не поддержали правоохранительные органы.
Об этом в кулуарах сената сообщил первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев.
Это была совместная инициатива депутатов и Министерства здравоохранения. Минздрав поддержал норму по приравниванию статуса медицинских работников при работе во время служебной деятельности к такому же, как у правоохранительных органов в рамках уголовного законодательства", - рассказал спикер.
Однако МВД, Генпрокуратура, Минюст и Верховный суд, по его словам, выступили против, сославшись на то, что подобные нормы уже прописаны в законодательстве не только для медиков, но и для всех граждан.
Мы, как Министерство здравоохранения, не согласны с этим с учетом участившихся нападений на медицинских работников, на водителей скорой медицинской помощи, представителей медицинских работников на уровне приемных покоев. Мы будем инициировать совместно с депутатами эту норму", - подчеркнул вице-министр.
Напомним, в Казахстане регулярно происходят резонансные нападения на медицинских работников. В сентябре прошлого года в Шымкенте пациент больницы набросился с кулаками на медперсонал после того, как выпил неизвестный препарат.
Ранее в больнице Талгара сыновья скончавшегося пациента избили врача реаниматолога и медбрата. Оба медработника попали в больницу в тяжелом состоянии.
В феврале этого года в Караганде местный житель избил водителя скорой помощи. После инцидента в Казахстане запустили петицию в защиту прав работников скорой.
14.03.2024, 16:29 20031
Подозреваемые по ряду резонансных дел возвращены в Казахстан - Асылов
Достигнуто взаимопонимание с авторитетными международными организациями, в том числе с Советом Европы, Интерполом, ОЭСР и ОБСЕ
Фото: Акорда
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный прокурор Берик Асылов отчитался перед президентом о состоянии законности в стране и итогах работы по приоритетным направлениям надзорной деятельности, сообщает Акорда.
По ряду резонансных уголовных дел подозреваемые задержаны и возвращены в Казахстан для осуществления правосудия", - доложил Асылов.
По вопросам возврата активов достигнуто взаимопонимание с авторитетными международными организациями, в том числе с Советом Европы, Интерполом, ОЭСР и ОБСЕ.
Также, по словам генпрокурора, оказана правовая помощь 220 инвесторам, вложившим в экономику страны 2,7 трлн тенге.
Кроме того, глава ведомства сообщил о состоянии дел в регионах по привлечению прямых инвестиций и отчитался о криминогенной ситуации в стране и о мерах, направленных на обеспечение конституционных прав граждан в уголовно-правовой сфере.
Токаев поручил Асылову принять меры по дальнейшему укреплению законности в стране, защите граждан, в том числе предпринимателей, от посягательств преступных элементов.
Он подчеркнул важность эффективного использования "прокурорского фильтра" по решениям уполномоченных органов в отношении инвестиционных проектов и необходимость усилить контроль и ответственность указанных органов за достоверность их данных о привлекаемых инвестициях.
Президент также поручил применять современные технологии для поиска и возврата незаконно выведенных за рубеж активов.
Напомним, в начале февраля в Казахстан экстрадировали из Испании одного из организаторов транснациональной финпирамиды Questra Holding.
Также в Антикоре сообщили о возврате 732,8 млрд тенге активов в рамках расследования дела Кайрата Сатыбалды.
14.03.2024, 15:52 21261
Оборудование на ТЭЦ Кентау изношено на 87%
Фото: primeminister.kz
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Кентау. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Туркестанскую область ознакомился с деятельностью ТЭЦ и трансформаторного завода Кентау, сообщает пресс-служба главы правительства.
ТЭЦ Кентау, построенная в 1934 году, является стратегическим объектом, обеспечивающим население города централизованным отоплением. Уровень износа оборудования здесь составляет 87%. Последний раз капитальный ремонт здесь проводился более 10 лет назад.
В настоящее время разработан проект реконструкции 6 котлов на ТЭЦ и получено положительное заключение государственной экспертизы.
Ранее за счет спонсоров отремонтированы четыре котла, тепломагистраль протяженностью 4,7 км. Еще четыре котла полностью обновляются. В апреле текущего года будет начат ремонт оставшихся двух котельных со сроком завершения до конца 2025 года, доложили премьеру на ТЭЦ.
Генерация электроэнергии на ТЭЦ не покрывает собственные нужды, а тариф не позволяет провести масштабную реконструкцию", - заявил во время визита Олжас Бектенов.
Он поручил министерствам энергетики и финансов рассмотреть варианты финансирования ремонтных работ на ТЭЦ для качественного предоставления услуг теплоснабжения и обеспечения стабильного прохождения предстоящего отопительного сезона.
Напомним, 13 декабря из-за ураганного ветра в Кентау были зафиксированы отключения электроэнергии, что в свою очередь повлекло некоторые нарушения в теплоснабжении. На ТЭЦ отключились четыре котла.
14.03.2024, 12:24 27326
Широкомасштабные проверки проходят во всех спецЦОНах Казахстана
Фото: Kolesa.kz
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По поручению председателя Агентства по финансовому мониторингу Казахстан Дмитрия Малахова во всех спецЦОНах страны начаты широкомасштабные проверки законности постановки на учет тягачей, автобусов и другого транспорта с целью правильности уплаты сборов, сообщили в пресс-службе АФМ.
В рамках превентивной работы состоялась рабочая встреча представителей АФМ, Министерства цифрового развития и НАО "Правительство для граждан". Стороны обсудили меры по предотвращению участившихся случаев незаконной постановки на учет грузовых авто и автобусов.
В ходе встречи было отмечено, что на сегодняшний день установлено 4 основных схемы, которые использовались мошенниками.
Так как только мерами уголовной ответственности проблему не решить, необходимо услышать все заинтересованные стороны для недопущения таких случаев впредь. Наша основная задача - принятие превентивных мер", - сказал зампредседателя АФМ Кайрат Бижанов.
Вице-министр цифровизации Аскар Жанбакин в свою очередь сообщил, что проведена полная интеграция информсистем, что позволяет при вводе VIN автоматически подтягивать все данные об авто и производить расчет подлежащих к уплате сборов и платежей. Обновление системы полностью исключает ввод вручную данных об авто работниками ЦОНа.
С августа 2023 года АФМ уже зарегистрировано 23 уголовных дела, по которым проходит почти 3 тысячи транспортных средств. Ущерб государству составил свыше 14 млрд тенге", - добавили в ведомстве.
Напомним, в Казахстане проверяют причастность 59 сотрудников специализированных центров обслуживания населения и государственных органов к незаконным схемам с машинами.
14.03.2024, 12:05 28451
Нарушения в госзакупках: государству возвращено 10 млрд тенге
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В 2023 году установлено более 2,5 тыс. нарушений в сфере госзакупок на всех стадиях - от планирования до приемки товаров, работ и услуг. По ним внесено 1,4 тыс. актов надзора, рассказали в Генеральной прокуратуре Казахстана.
После проведенной проверки и выявленных нарушений в доход государства взыскано 10 млрд тенге.
В Таразе по конкурсу на реконструкцию тепломагистрали выявлено установление необоснованных требований к потенциальным поставщикам. В Акмолинской области отдельные районные акиматы без разработки проектной сметной документации намеревались приобрести блочно-модульные котельные. Незаконные конкурсы отменены и проведены в соответствии с требованиями законодательства", - рассказали в пресс-службе ведомства.
В этой же области спецпрокурорами расследовалось уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при строительстве наружных сетей электроснабжения ЖСК "Жайлау Сити" и МЖК "Курылтай".
В октябре прошлого года руководитель отдела строительства Целиноградского района и директор РГП на ПХВ "Енбек-Аршалы" приговорены к 7 и 8 годам лишения свободы соответственно, директор ТОО "Астана ЭлектроСтройКомплект" - к 7 годам условно.
С целью установления системных проблем в указанной сфере в конце прошлого года в Министерстве финансов и местных исполнительных органах проведены проверки. Выявлены факты неоднозначного применения норм законодательства о госзакупках, длительного рассмотрения возражений на акты органов внутреннего государственного аудита и другие нарушения.
По итогам в правительство внесено представление. По акту надзора разработана дорожная карта, которой предусмотрены мероприятия по улучшению системы госзакупок, в том числе путем совершенствования законодательства", - добавили в Генпрокуратуре.
Напомним, в Алматы бывшего акима района оштрафовали на 9,2 млн тенге за нарушения при госзакупках.
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Ваше мнение
В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?