Сулейменов доложил Токаеву о состоянии активов ЕНПФ и золотовалютных резервов

Фото: Акорда

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Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет председателя Национального банка Тимура Сулейменова об итогах реализации регулятором денежно-кредитной политики в 2023 году и в январе-феврале, а также о планах работы на предстоящий период, сообщает пресс-служба Акорды.





Президент был проинформирован о развитии экономической ситуации в Казахстане и мире, динамике инфляции и мерах по ее стабилизации. В частности, председатель Нацбанка доложил о замедлении годовой инфляции и сохраняющихся при этом проинфляционных факторах внутри экономики. Кроме того, было доложено о состоянии активов ЕНПФ и золотовалютных резервов, реализации программы "Национальный фонд - детям".





Тимур Сулейменов также рассказал о ходе исполнения Национальным банком поручений главы государства по расширению финансирования реального сектора экономики, а также о реализации проектов по развитию национальной платежной системы и внедрению принципов открытого банкинга. Кроме того, была представлена информация о создании антифрод-центра для защиты средств клиентов от мошенничества и использовании потенциала цифрового тенге для повышения прозрачности и эффективности государственных закупок и бюджетных расходов.





По итогам встречи глава государства поставил ряд задач по основным направлениям деятельности Национального банка.