Токаев поручил акиму ВКО обеспечить воспитанников детского дома "Үміт" жильем  

Фото: Акорда

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Усть-Каменогорск. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Центр настольного тенниса поручил акиму Восточно-Казахстанской области Ермеку Кошербаеву обеспечить воспитанников детского дома "Үміт" жильем, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Центр настольного тенниса поручил акиму Восточно-Казахстанской области Ермеку Кошербаеву обеспечить воспитанников детского дома "Үміт" жильем, информирует Акорда.





Касым-Жомарт Токаев осмотрел спортивные арены и побеседовал с воспитанниками детского дома.





Как сообщили главе государства, центр был создан на базе областной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по настольному теннису. Здесь проводятся крупные соревнования, спортивно-массовые мероприятия и учебно-тренировочные сборы, а также профессиональные занятия спортсменов инваклуба, шоудаун и воспитанников детского дома "Үміт".





Кроме того, президент подарил Центру настольного тенниса автобус и пожелал юным спортсменам успехов.





Фото: Акорда





Также в ходе поездки в ВКО Касым-Жомарт Токаев посетил корпорацию "Восток-Молоко".





Сообщается, что корпорация имеет 4 собственных хозяйства, в том числе роботизированную ферму, оснащенную оборудованием для автоматической дойки, диагностики и кормления коров. Для обеспечения производства предприятие осуществляет сбор молока в 22 населенных пунктах.





Касым-Жомарт Токаев побеседовал с работниками корпорации. Он подчеркнул, что современное сельское хозяйство должно стать высокотехнологичной отраслью, и пожелал успехов трудовому коллективу.



