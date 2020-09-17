Токаев поставил ряд задач перед МЧС

Нур-Султан. 16 сентября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина, передает Kazakhstan Today.

Президенту было доложено о структуре вновь создаваемого министерства, процессе передачи от других государственных органов некоторых функций в сфере промышленной безопасности, государственного материального резерва, а также переподчинении войсковых частей, ранее входивших в состав МВД", - сообщили в пресс-службе Акорды.

Юрий Ильин от имени личного состава ведомства поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за восстановление структуры МЧС , совпавшее с 25-летием создания государственной службы Казахстана по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Президент также был проинформирован о снижении за 8 месяцев текущего года количества чрезвычайных ситуаций, природных и техногенных аварий, а также числа погибших.

По итогам встречи глава государства поставил перед министерством ряд конкретных задач по подготовке к новому отопительному сезону, уменьшению количества различных чрезвычайных ситуаций, проведению подготовительных работ к зимнему периоду, снежным заносам, а также предупреждению весенних паводков и рисков подтопления населенных пунктов.

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