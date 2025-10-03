Токаев поздравил педагогов с наступающим Днем учителя

Казахстан лидирует в регионе по объему венчурных инвестиций

Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и профессор Стэнфордского университета Илья Стребулаев обсудили вопросы привлечения венчурных инвестиций, а также потенциал развития казахстанских стартапов в области искусственного интеллекта, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и профессор Стэнфордского университета Илья Стребулаев обсудили вопросы привлечения венчурных инвестиций, а также потенциал развития казахстанских стартапов в области искусственного интеллекта, сообщает Акорда.





Глава государства сообщил, что Казахстан является лидером региона по объему венчурных инвестиций. Он высоко оценил экспертное мнение профессора и его усилия по привлечению венчурного капитала в Казахстан.





Также на полях международного форума Digital Bridge 2025 Токаев встретился с министром по вопросам искусственного интеллекта, цифровой экономики и удаленной работы Объединенных Арабских Эмиратов Омаром Аль-Оламой, генеральным директором G42 International Мансуром Ибрагимом Аль-Мансури. Стороны рассмотрели перспективы расширения казахско-эмиратского сотрудничества в сфере искусственного интеллекта.





Президент подчеркнул, что благодаря совместным усилиям реализован ряд значимых проектов в IT-секторе, и выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерства.





Говоря о планах по созданию в стране университета, специализирующегося на искусственном интеллекте, Токаев отметил важность изучения опыта ОАЭ, где уже действует первый в мире IT-университет.





Отдельное внимание участники встречи уделили совместному проекту Smart City, реализация которого идет в соответствии с утвержденным планом.



