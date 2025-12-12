Ашимбаев передал папе римскому послание президента Казахстана

Фото: Depositphotos

Астана. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Магеррам Магеррамов призвал существенно расширить раскрытие данных о получателях иностранного финансирования, заявив, что действующий реестр не обеспечивает прозрачности потоков зарубежных средств и оставляет вне поля зрения конечных бенефициаров.





Недавно КГД опубликовал реестр получателей иностранного финансирования за первое полугодие 2025 года. Данные этого документа вызывают глубочайшую тревогу за информационный суверенитет нашей Родины, за нашу национальную безопасность. Согласно данным, 186 физических и юридических лиц, включая общественных активистов, правозащитные организации, медиаструктуры и дочерние представительства иностранных НПО, регулярно получают денежные средства из-за рубежа", - заявил депутат в своем запросе.





Он отметил, что, по оценкам некоторых СМИ, это огромные деньги - порядка 60 миллионов долларов в год. Известно, что только USAID за 10 лет перечислил более 150 миллионов долларов грантов в Казахстан.





Магеррамов подчеркнул, что существующий реестр выполняет лишь функцию констатации факта, но не раскрывает источники финансирования, данные о полученных суммах в разбивке по получателям и проектам, цели, на которые выделено финансирование, и др.





Это не инструмент открытости, а его бутафория. Однако подлинный ужас кроется глубже. В реестр попадают лишь первые звенья цепочки. А что дальше? Деньги из-за рубежа приходят в филиалы иностранных организаций, а оттуда - потоками растекаются по стране в виде вторичных грантов. Конечные получатели - те, кто непосредственно работает с нашим обществом, исчезают из поля зрения. Этот законодательный пробел создает гигантскую "серую зону", настоящую питательную среду для скрытых операций" - считает мажилисмен.





По его мнению, "подобная схема может использоваться как для поддержки объективно значимых социальных инициатив, например, в сфере здравоохранения или образования. Но она же может вестись и для деструктивного воздействия на умы наших граждан".





На эти средства могут финансировать насаждение идеологии, глубоко чуждой и враждебной священным для нас традициям, семье и духовным устоям казахстанского народа. Разжигание социального пожара, искусственное стравливание граждан, нагнетание ненависти и розни там, где веками царили согласие и взаимопонимание. Подрыв нашего единства через деятельность, которая маскируется под защиту прав, а по сути является тотальной культурной агрессией, направленной на подрыв наших нравственных основ. Получается чудовищный парадокс и вопиющее лицемерие: когда активист, получающий деньги из-за рубежа, требует прозрачности от государства, в то время как его собственное финансирование окутано тайной. Это самая настоящая информационная война, где наше право на суверенное развитие пытаются купить за иностранные гранты. И насадить нам чуждые устои, идеологию, таким образом вмешиваясь в наши внутренние дела", - высказался депутат.





Магеррам Магеррамов потребовал в кратчайшие сроки разработать необходимые изменения в законодательство Республики Казахстан, направленные на кардинальное расширение перечня информации, подлежащей обязательному раскрытию в реестре иностранного финансирования.





Он считает, что раскрытию должны подлежать данные о донорах, предоставляющих финансирование, о суммах полученных средств в разрезе каждого получателя и каждого соглашения, детальные цели, задачи и ожидаемые результаты проектов, на которые выделены средства.





Также он предлагает ужесточить ответственность за сокрытие или предоставление заведомо ложной информации о полученном иностранном финансировании и его использовании.



