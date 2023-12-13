На микрокредиты для жителей села будет выделено 100 миллиардов тенге - Токаев
Также в стране в ближайшее время будут построены 115 молочных ферм с объемом производства до 600 тысяч тонн молока в год и 15 крупных птицефабрик общей мощностью до 120 тысячи тонн мяса в год
Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Необходимо за три года довести долю переработанной продукции в агропромышленном комплексе до 70%. Правительству следует проводить работу в этом направлении совместно с бизнес-сообществом, заявил президент Касым-Жомарт Токаев на церемонии награждения лауреатов премии "Алтын сапа" и "Парыз", сообщает Акорда.
По словам президента, обеспечение продовольственной безопасности - одна из актуальных задач на сегодня, в связи с чем в стране реализуются крупные инвестиционные проекты по снижению зависимости от импорта агропромышленного комплекса.
В ближайшее время будут построены 115 молочных ферм с объемом производства до 600 тысяч тонн молока в год и 15 крупных птицефабрик общей мощностью до 120 тысячи тонн мяса в год. Это не просто цифры, а конкретные задачи", - заявил Токаев.
Он подчеркнул, что всестороннее развитие села является приоритетной задачей.
Развитие села - это развитие всей страны, всего Казахстана. Поэтому мы в это году приступили к реализации проекта "Ауыл аманаты". На микрокредиты для жителей села будет выделено 100 миллиардов тенге. Это позволит создать свыше 18 тысяч новых рабочих мест", - рассказал президент
Также в следующем году будет запущена единая комплексная программа поддержки и развития малого и среднего бизнеса.
Таким образом, государство будет оказывать поддержку предпринимателям с высоким производственным и экспортно ориентированным потенциалом", - добавил глава государства.
Напомним, вчера Токаев поручил министру сельского хозяйства Серику Жумангарину усилить контроль за использованием средств в сфере сельского хозяйства. Глава ведомства сообщил президенту, что Минсельхоз подготовил пул из 500 крупных потенциальных проектов в сфере АПК на сумму 1,6 трлн тенге.
Ранее спикер сената Маулен Ашимбаев в ходе заседания палаты заявил, что правила субсидирования АПК за последние годы менялись 50 раз. Из-за этого фермеры не всегда успевают подготовиться к новым требованиям, а инвесторы не спешат вкладываться в отрасль при такой нестабильности.
В ноябре Finprom сообщал, что капитальные инвестиции в АПК в Казахстане превысили 778 миллиардов тенге за десять месяцев. Большая часть инвестиций пришлась на растениеводство и животноводство, охоту и предоставление услуг в этих областях.