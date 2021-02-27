Токаев встретился с основателями компании Kaspi.kz

Нур-Султан. 26 февраля. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял основателей компании Kaspi.kz, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи Вячеслав Ким и Михаил Ломтадзе рассказали Касым-Жомарту Токаеву о текущей деятельности и достижениях компании, сообщает пресс-служба Акорды.

Президент был проинформирован о росте интереса со стороны крупных глобальных инвесторов к Казахстану, что стало следствием успешного публичного размещения акций Kaspi.kz на Лондонской фондовой бирже.

Кроме того, в ходе встречи обсуждался рост объема безналичных платежей и расширение сфер их применения, а также реализация государственных цифровых проектов с участием компании.

По итогам встречи обозначены перспективные направления совместной деятельности государственных органов и Kaspi.kz, в том числе в вопросах развития безналичных платежей в Казахстане.

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