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Токаев встретился с основателями компании Kaspi.kz

26.02.2021 12340
Нур-Султан. 26 февраля. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял основателей компании Kaspi.kz, передает Kazakhstan Today.
 
В ходе встречи Вячеслав Ким и Михаил Ломтадзе рассказали Касым-Жомарту Токаеву о текущей деятельности и достижениях компании, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Президент был проинформирован о росте интереса со стороны крупных глобальных инвесторов к Казахстану, что стало следствием успешного публичного размещения акций Kaspi.kz на Лондонской фондовой бирже.
 
Кроме того, в ходе встречи обсуждался рост объема безналичных платежей и расширение сфер их применения, а также реализация государственных цифровых проектов с участием компании.
 
По итогам встречи обозначены перспективные направления совместной деятельности государственных органов и Kaspi.kz, в том числе в вопросах развития безналичных платежей в Казахстане.
 

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