Тугжанов доложил Токаеву о стабилизации эпидситуации в стране

Фото пресс-службы Акорды

НУР-СУЛТАН. 24 МАЯ - Глава государства заслушал отчет премьер-министра Ералы Тугжанова о текущей эпидемиологической ситуации, решении социальных вопросов и об итогах работы Земельной комиссии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ералы Тугжанов доложил президенту о стабилизации эпидемиологической ситуации в стране. Так, с 1 мая прирост заболеваемости COVID-19 снизился с 0,9% до 0,49%, загруженность коек уменьшилась c 41% до 34%, сообщает пресс-служба Акорды.

Также была представлена информация о поставке 2,3 миллиона доз вакцин против COVID-19. Вместе с тем до конца мая планируется дополнительная поставка вакцин в объеме 2 миллионов доз. Объем производства отечественной вакцины "QazVac" с июля будет увеличен до 500 тысяч доз.

Заместитель премьер-министра проинформировал Касым-Жомарта Токаева о внедрении проекта Ashyq. Сегодня 1,5 миллиона казахстанцев являются активными пользователями приложения, а в проекте участвуют около 7 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Внедрение проекта позволило обеспечить бесперебойную работу предпринимателей, а также выявить более 2,5 тысячи положительных лиц с COVID-19 и 2 тысячи контактных, нарушающих карантинный режим. Президент дал положительную оценку данному направлению работы.

Кроме того, Ералы Тугжанов рассказал главе государства о мерах по развитию фармацевтической промышленности, науки, разработке концепции здорового образа жизни, Социального кодекса и мерах по профилактике безработицы.

Ранее Касым-Жомарт Токаев давал поручение правительству по урегулированию ситуации в селах Багыс и Хиябон Туркестанской области. Во исполнение поручений данным населенным пунктам был придан официальный статус, утверждены их границы, завершена инвентаризация земельных участков и имущества. В июле 6 сел региона будут обеспечены природным газом, а в следующем году в селе Багыс будет построена школа на 300 мест.

Президенту был представлен отчет об итогах работы Земельной комиссии, в рамках которой был рассмотрен 121 вопрос. На сегодня соответствующий законопроект с поправками находится на рассмотрении мажилиса.

По итогам встречи глава государства дал ряд поручений, касающихся сфер науки и образования, здравоохранения, культуры, а также социальной защиты.

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