Университет водного хозяйства и ирригации создан в Казахстане

В вузе будут внедрены новые образовательные программы - "Водное хозяйство и мелиорация", "Геодезия и картография" и т.д.

Фото: fototerra.ru

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Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе начинает работу новый университет водного хозяйства и ирригации. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК Олжас Бектенов, - В Таразе начинает работу новый университет водного хозяйства и ирригации. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК Олжас Бектенов, сообщает пресс-служба правительства.





Решение реорганизовать некоммерческое акционерное общество "Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати" и создать на его базе два вуза - некоммерческое акционерное общество "Таразский университет имени М.Х. Дулати" (НАО "ТарУ") и некоммерческое акционерное общество "Казахский национальный университет водного хозяйства и ирригации" (НАО "КазНУВХИ") было принято после поручения президента восстановить Таразский гидромелиоративно-строительный институт с соответствующим материально-техническим обеспечением.





Учебные заведения созданы со стопроцентным участием государства в их уставных капиталах.





Таким образом, специальное учебное заведение на постоянной основе будет готовить высококвалифицированные кадры для системы водного хозяйства и ирригации. В КазНУВХИ будут внедрены новые образовательные программы - "Водное хозяйство и мелиорация", "Геодезия и картография", "Гидротехническое строительство в водном хозяйстве", "Инженерные системы водоснабжения", "Инновационные технологии в водном хозяйстве". Планируется, что уже с 1 сентября 2024 года новый вуз сможет принять студентов в своих стенах", - сообщили в пресс-службе.





На 2024-2025 годы для КазНУВХИ выделена целевая квота государственного образовательного заказа на 245 мест (бакалавриат - 210, магистратура - 20, докторантура - 15).





Общий контингент составит 4 тыс. обучающихся на весь цикл подготовки.





Также в Казахстане появился Комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов.



