06.03.2026, 18:56 19261
В 54 странах откроют участки для голосования казахстанцев на референдуме
Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Граждане Казахстана могут принять участие в республиканском референдуме за рубежом, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.
При загранучреждениях Казахстана в 54 иностранных государствах образован 71 участок референдума. Для участия в голосовании граждане РК, обладающие активным избирательным правом, проживающие или находящиеся по частным, служебным, учебным, деловым и туристическим целям в соответствующем иностранном государстве и имеющие действительные паспорта гражданина РК, могут обратиться в дипломатическое или консульское представительство Казахстана, при котором создана участковая комиссия референдума", - проинформировали в ведомстве.
В соответствии с пунктом 1 статьи 38 Конституционного закона РК "О выборах в Республике Казахстан", голосование при загранучреждениях РК будет проводиться в день референдума (воскресенье, 15 марта 2026 года) с 07.00 до 20.00 часов по местному времени.
В МИД отметили, в связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке временно не функционируют участки референдума при загранучреждениях Республики Казахстан в Государстве Израиль, Иорданском Хашимитском Королевстве, Исламской Республике Иран, Государстве Катар, Государстве Кувейт, Ливанской Республике, Султанате Оман и Объединенных Арабских Эмиратах.
Наряду с этим по соображениям безопасности также временно не функционируют участки референдума при посольствах РК в Украине и Федеративной Демократической Республике Эфиопия.
Напомним, 11 февраля президент подписал указ о проведении референдума по новой Конституции 15 марта.
06.03.2026, 20:57 15026
Казахстанцев призвали воздержаться от поездок на Ближний Восток
Фото: МИД РК
Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство иностранных дел Республики Казахстан призвало граждан воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока из-за боевых действий и рекомендовало находящимся там соблюдать меры безопасности, передает корреспондент агентства.
Как говорится в сообщении, в связи с продолжением боевых действий на Ближнем Востоке, а также закрытием воздушного пространства в большинстве стран региона МИД настоятельно рекомендует гражданам Казахстана воздержаться от всех видов поездок в указанные страны до прекращения активных боевых действий и полной нормализации обстановки:
- Бахрейн
- Египет
- Израиль
- Иемен
- Иордания
- Ирак
- Иран
- Катар
- Королевство Саудовская Аравия
- Кувейт
- Ливан
- ОАЭ
- Оман
- Сирия
Находящихся в регионе казахстанских граждан вновь призываем принимать повышенные меры личной безопасности, воздерживаться от посещения потенциально опасных районов, выполнять указания местных властей, в том числе незамедлительно направляться в убежища или укрытия при ракетных угрозах, поддерживать связь с загранучреждениями РК, туроператорами и авиаперевозчиками", - заявили в ведомстве.
Также в авиакомпании Air Astana опубликовали расписание репатриационных рейсов на 7, 8 и 9 марта.
7 марта
KC2228 Джидда (вылет в 13.45) - Атырау (прилет в 22.05)
KC2234 Джидда (вылет в 16.15) - Атырау (прилет в 00.35+ / 8 марта)
КС2226 Джидда (вылет в 16.55) - Атырау (прилет в 01.15+/ 8 марта)
8 марта
KC8860 Атырау (вылет в 00.05+) - Алматы (прилет в 03.00+)
KC8840 Атырау (вылет в 02.35+) - Алматы (прилет в 05.30+)
KC3180 Атырау (вылет в 03.15+) - Алматы (прилет в 06.10+)
KC2236 Джидда (вылет в 13.45) - Атырау (прилет в 22.05)
KC2238 Джидда (вылет в 15.05) - Атырау (прилет в 23.25)
9 марта
KC8860 Атырау (вылет в 00.05+) - Алматы (прилет в 03.00+)
KC8840 Атырау (вылет в 01.25+) - Алматы (прилет в 04.20+)
Кроме того, 8 марта Air Astana выполнит собственные вывозные рейсы:
KC2242 Джидда (вылет в 16.15) - Атырау (прилет в 00.35+)
KC8780 Атырау (вылет в 02.35+) - Алматы (прилет в 05.30+)
KC2246 Джидда (вылет в 16.50) - Атырау (прилет в 01.10+)
KC8900 Атырау (вылет в 02.10+) - Алматы (прилет в 05.05+)
06.03.2026, 16:00 25166
Женщины созидают будущее нации - Токаев поздравил казахстанок с наступающим 8 Марта
Фото: Акорда
Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаева на торжественном мероприятии, посвященном Международному женскому дню, поздравил казахстанок с наступающим 8 Марта, сообщает Акорда.
Женщины могут, если, конечно, захотят, превратить будни в праздник, скучное - в яркое, невозможное - в реальность и даже останавливать войны, превращая их в мир. Не будет ошибкой сказать: именно женщины созидают будущее нации. Путь казахской девушки никогда не был легким, он всегда был полон испытаний. Это подтверждается историей и отражено во фразах, глубоко укоренившихся в нашем сознании: "Қыздың жолы жіңішке", "Қызға қырық үйден тыйым". В нашей стране честь девушки традиционно рассматривается как залог достойного будущего нации", - заявил глава государства.
По его словам, казахская женщина обладает уникальной природой: у нее тонкая душа, но при этом несгибаемая внутренняя сила.
Очевидно, что сейчас, когда Казахстан вступает на путь масштабной модернизации, созидательная роль женщин будет только возрастать. Проект народной Конституции, вынесенный на республиканский референдум, - это исторический документ, определяющий будущий вектор развития нашего государства. В условиях обострения ситуации в мире новая Конституция укрепит фундамент нашей независимости и даст новый импульс деятельности всех общественно-политических институтов", - сообщил глава государства.
Как отметил Касым-Жомарт Токаев, проект нового Основного закона содержит большое количество конкретных социальных норм, которые отсутствуют в большинстве развитых стран. Эти положения усиливают социальный характер нашего государства.
Казахстан проводил и будет проводить ответственную социальную политику, в основе которой лежит принцип адресной поддержки наших граждан, которые действительно нуждаются в ней. К примеру, в нашей стране социальные выплаты, причем немалые по своему объему, осуществляются уже по факту рождения ребенка. Кроме того, декретные пособия выплачиваются до полутора лет, тогда как во многих других, в том числе вполне благополучных европейских странах женщины вынуждены выходить на работу через два-три месяца. А молодые мамы в Казахстане имеют возможность три года быть дома и спокойно заниматься детьми. При этом за ними сохраняются рабочие места, а время декретного отпуска учитывается в стаже", - подчеркнул глава государства.
Лидер Казахстана считает, что проект народной Конституции в случае его одобрения в ходе референдума создаст инновационную архитектуру государственности, станет долгосрочной прочной основой устойчивого развития Казахстана в эпоху искусственного интеллекта и тотальной цифровизации.
Принятие новой Конституции - это требование времени, важнейшая и неотложная задача, стоящая перед нашим государством. Проект Основного закона показывает, что Казахстан - это государство с прочным фундаментом, идущее выверенным стратегическим курсом и устремленное в будущее. Каждая норма будет служить национальным интересам. В проекте Конституции ясно отражены такие принципы, как справедливость и патриотизм, закон и порядок, чистота и ответственность. Сегодня мы как единая нация подошли к важному историческому рубежу. На предстоящем общенациональном референдуме народ сделает выбор, который определит судьбу страны. На значении и содержании новой Конституции я еще подробно остановлюсь в ближайшее время", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
06.03.2026, 10:24 49176
Более 3300 казахстанцев эвакуировали из зоны эскалации на Ближнем Востоке
Фото: МИД
Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство иностранных дел РК совместно с компетентными органами продолжает работы по возвращению наших граждан из зоны конфликта на Ближнем Востоке. Всего с начала эвакуации выполнены 12 авиарейсов авиакомпаний - резидентов и нерезидентов, вернувших домой более 3300 казахстанцев, сообщили в МИД РК.
Помимо авиарейсов, вывоз граждан осуществляется и наземным путем. Загранучреждениями в ИРИ 6 марта планируется выезд 7 граждан РК, сотрудников "Заркух" на ирано-армянскую границу. Ранее дипломаты в Тегеране и Ереване организовали выезд из Ирана оставшихся 34 сотрудников компании "Заркух", которые пересекли иранско-армянскую границу автобусом. Всего из Ирана уже возвращено 52 гражданина.
Дипломатические представительства Казахстана в регионе будут продолжать координировать действия на местах и поддерживать постоянную связь с нашими соотечественниками в регионе эскалации до полного завершения эвакуации.
Напомним, эскалация на Ближнем Востоке произошла 28 февраля, когда Израиль при содействии США начал наносить удары по Ирану. В ходе атак был убит верховный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи.
Тегеран в ответ начал наносить удары по военным объектам США в регионе.
05.03.2026, 19:03 81441
МИД: Более двух тысяч казахстанцев эвакуировали из стран Ближнего Востока
Фото: unsplash.com
Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве иностранных дел РК сообщили, что более двух тысяч граждан Казахстана были эвакуированы из зоны эскалации на Ближнем Востоке, передает корреспондент агентства.
По состоянию на сегодняшний день с территории стран Ближнего Востока эвакуированы 2463 гражданина Республики Казахстан", - проинформировали в МИД.
Напомним, на данный момент в Иране находится 47 граждан Казахстана, в Израиле - 163, в Катаре - более 3000, в ОАЭ - более 4000, в Саудовской Аравии - 1800.
В ведомстве отметили, что информации о погибших или пострадавших казахстанцах в странах Ближнего Востока не поступало.
В министерстве также заявили, что Казахстан готов оказать содействие в эвакуации граждан соседних государств.
05.03.2026, 18:18 86276
Перед 8 Марта активизировались мошенники: Генпрокуратура предупредила казахстанцев
Фото: Depositphotos
Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В преддверии 8 Марта злоумышленники используют праздничный ажиотаж, активность граждан при заказе цветов и подарков, а также повышенный объем онлайн-платежей для получения доступа к денежным средствам и персональным данным, предупредили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК.
В праздничный период мошенники могут звонить и писать гражданам под различными предлогами", - говорится в сообщении.
Наиболее распространенные схемы:
- сообщение о якобы оформленной доставке цветов или подарка с просьбой продиктовать SMS-код "для подтверждения заказа";
- злоумышленники информируют о мнимом выигрыше, бонусе или акции и требуют назвать код подтверждения, поступивший на телефон;
- нередко они представляются сотрудниками банков, служб безопасности либо курьерских компаний.
В Генпрокуратуре отметили, что одноразовый SMS-код является конфиденциальным средством подтверждения финансовых операций. Передача такого кода третьим лицам может привести к списанию денежных средств, оформлению кредита либо получению доступа к вашему банковскому приложению. Ни сотрудники банков, ни правоохранительные органы не запрашивают SMS-коды, пароли и реквизиты банковских карт по телефону.
Обращаем внимание, что в отдельных случаях при официальной доставке товаров или банковских продуктов действительно используется код подтверждения. Однако он применяется исключительно при ранее оформленном вами заказе, когда вы ожидаете доставку, и используется для подтверждения получения товара. Если же звонок или сообщение о доставке являются неожиданными, а вас просят продиктовать код, необходимо немедленно прекратить разговор", - рассказали в Генпрокуратуре.
Кроме того, в преддверии праздника мошенники активно создают фейковые страницы в социальных сетях, в том числе в Instagram и Tik Tok, предлагая не только цветы, но и другие различные виды товаров по существенно заниженным ценам, крупным скидкам и акциям, требуя предоплату. После получения денежных средств такие страницы прекращают свою деятельность, а связь с продавцом становится невозможной.
В ГП порекомендовали заказывать цветы и подарки только у проверенных продавцов, внимательно проверять реквизиты получателя платежа, не переходить по сомнительным ссылкам и ни при каких обстоятельствах не сообщать посторонним лицам SMS-коды и банковские данные. При возникновении подозрений следует самостоятельно связаться с банком по официальному номеру и при необходимости незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.
Ранее Нацбанк предупредил о новой схеме мошенничества с банковскими картами.
05.03.2026, 10:13 132216
Ряд судей Верховного суда освободили от должностей
Фото: Depositphotos
Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сенат освободил от должностей троих судей Верховного суда. Об этом сообщил руководитель аппарата сената парламента Максим Споткай.
По представлению президента депутаты сената проголосовали за освобождение от должностей судей Верховного суда Республики Казахстан Кенжегарина Аскаржана Капезовича, Мусабековой Газизы Шамшидиновны, Шермухаметова Бейбута Бекмухаметовича.
Отмечается, что данный вопрос был предварительно рассмотрен профильным комитетом сената.
Как сообщалось ранее, президент назначил ряд председателей и судей.
04.03.2026, 20:13 173991
Из стран Ближнего Востока на родину вернутся еще 838 казахстанцев
Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Для возвращения казахстанских граждан сегодня запланированы рейсы авиакомпаниями Air Astana и Fly Dubai, сообщили в пресс-службе Комитета гражданской авиации РК.
Сегодня в рамках работы по возврату казахстанских граждан планируются два рейса авиакомпании Air Astana по маршруту Джидда - Актау - Алматы, на ВС A320 c емкостью 148 кресел и Джидда - Атырау - Алматы, на ВС A321 c емкостью 184 кресел. Авиакомпания Fly Dubai планирует выполнить два рейса по маршруту Дубай - Алматы и один рейс по направлению Дубай - Астана с общим количеством 506 пассажиров", - говорится в сообщении.
Работа по обеспечению перевозки граждан продолжается в координации с уполномоченными государственными органами, отметили в КГА.
Минувшей ночью почти тысяча казахстанцев вернулись домой.
04.03.2026, 17:29 173441
Президент распорядился усилить защиту объектов жизнеобеспечения
Фото: Акорда
Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству, силовым структурам, ФНБ "Самрук-Казына", национальным компаниям и акимам регионов усилить меры по обеспечению безопасности объектов жизнеобеспечения и критической инфраструктуры.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил премьер-министру, руководителям силовых ведомств, ФНБ "Самрук-Казына" и национальных компаний, а также акимам регионов усилить работу по обеспечению безопасности объектов жизнеобеспечения, транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, включая аэропорты, морские и речные порты", - сообщил пресс-секретарь главы государства Айбек Смадияров.
Кураторство данной работы поручено секретарю Совета безопасности.
Напомним, 28 февраля Касым-Жомарт Токаев поручил секретарю Совета безопасности Гизату Нурдаулетову совместно с руководителями силовых ведомств и профильных министерств представить разработанный план принятия экстренных мер с учетом обострения ситуации вокруг Ирана и возможного появления признаков угроз стабильной обстановке в Казахстане.
