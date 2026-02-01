31.01.2026, 18:00 36921
В Алматы выявили незаконную приватизацию части здания университета
Фото: wikipedia.org
Рассказать друзьям
Алматы. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура города Алматы выявила незаконную приватизацию части здания Казахского национального женского педагогического университета площадью 208 квадратных метров, сообщает пресс-служба прокуратуры мегаполиса.
По иску прокуратуры суд признал заключенные сделки недействительными. Судебный акт вступил в законную силу. Уполномоченным органом в сфере государственного имущества и приватизации проводится оценка возвращенного актива", - заявили в пресс-службе.
Напомним, в 2022 году департамент комитета по управлению земельными ресурсами по Алматы провел проверку законности отчуждения части территории Казахского национального университета имени аль-Фараби. Тогда выяснилось, что акимат города Алматы в нарушение требований действующего законодательства незаконно принял постановления с нарушениями по отчуждению части земельного участка университета.
новости по теме
31.01.2026, 11:05 64946
Токаеву доложили о результатах работы конституционной комиссии
Фото: akorda.kz
Рассказать друзьям
Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель конституционной комиссии - председатель Конституционного суда Эльвира Азимова, заместитель председателя конституционной комиссии - госсоветник Ерлан Карин и член конституционной комиссии - помощник президента по правовым вопросам Ержан Жиенбаев доложили лидеру РК Касым-Жомарту Токаеву о результатах работы комиссии, сообщает Акорда.
В частности, Эльвира Азимова доложила, что на прошедших заседаниях комиссии в ходе дискуссий был разработан концептуально новый текст Конституции.
Члены комиссии отметили, что содержание новой преамбулы, ряда статей и разделов влекут за собой существенную модернизацию всей конституционной модели, совершенствование политических и общественных институтов, усиление механизмов защиты прав и свобод граждан. В связи c этим члены комиссии высказали мнение, что данный проект надо рассматривать как проект новой Конституции, и предложили опубликовать его для всенародного рассмотрения. В свою очередь конституционная комиссия продолжит работу над проектом нового Основного закона.
По словам президента Касым-Жомарта Токаева, конституционной комиссией проделана масштабная работа.
Глава государства отметил важность всенародного рассмотрения проекта новой Конституции.
В заключение президент еще раз подчеркнул, что окончательное решение по новой Конституции примут граждане страны на республиканском референдуме.
Ранее в Казахстане был опубликован проект новой Конституции.
31.01.2026, 10:00 66976
В Казахстане опубликован проект новой Конституции
Рассказать друзьям
Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Комиссией по конституционной реформе опубликован проект новой Конституции Казахстана, сообщает Конституционный суд РК.
Концептуальные изменения Основного закона РК направлены на повышение человекоцентричности государства, отражение актуальных ценностей и принципов народа Казахстана, а также повышение эффективности структуры политических институтов республики", - уточнили в пресс-службе.
Отмечается, что в новой преамбуле права и свободы человека впервые провозглашены в качестве основного приоритета государства.
Единство и солидарность, межэтническое и межконфессиональное согласие определены как фундамент государственности Казахстана. Суверенитет и Независимость, унитарность, территориальная целостность отнесены к категории неизменных ценностей. Такие принципы, как справедливость, закон и порядок, бережное отношение к природе, впервые закреплены на уровне Конституции", - подчеркнули в суде.
Кроме того, закреплено, что единственным источником государственной власти и носителем суверенитета является народ Казахстана.
В качестве центральной идеи нового текста Основного закона определены образование и наука, культура и инновации. Это принципиально важный поворот, подчеркивающий, что будущее государства определяется не минеральными ресурсами и природными богатствами, а человеческим капиталом и достижениями граждан. Еще одной важнейшей смысловой линией является цифровизация. В этой связи в новом тексте Конституции впервые закреплена норма о защите прав граждан в цифровой среде", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что ключевой особенностью нового текста Конституции является ориентация на права человека. В частности, права и свободы человека закреплены не только в новой преамбуле, но и утверждены в качестве особого приоритета и смыслового стержня всей Конституции.
Также закрепляется четкое разграничение религии и государства. Утверждается светский характер системы образования и воспитания.
Помимо этого, вводится положение о том, что брак - это добровольный и равноправный союз мужчины и женщины. Данное решение направлено на защиту традиционных ценностей на высшем правовом уровне и усиление защиты прав женщин.
В числе ключевых новелл проекта Конституции также можно выделить:
- образование нового однопалатного парламента - курултая, состоящего из 145 депутатов и обладающего новыми, расширенными, полномочиями. При его формировании будет использоваться пропорциональная избирательная система, а срок полномочий депутатов составит 5 лет.
Кроме того, пропорциональная система будет способствовать развитию кадровой политики партий, повышать их институциональную роль и усиливать ответственность политических сил перед обществом.
- Создание новой платформы общенационального диалога Қазақстанның Халық Кеңесі. Это будет высший консультативный орган, представляющий интересы народа РК, обладающий правом законодательной инициативы.
- Учреждение института вице-президента. Он будет от имени президента РК осуществлять взаимодействие с общественно-политическими, научными и культурно-просветительскими организациями Казахстана и иностранных государств.
- Закрепление впервые специальной статьи, посвященной адвокатуре и адвокатской деятельности.
- Защита интеллектуальной собственности.
- Усиление гарантии прав граждан, включая запрет на придание обратной силы законам, возлагающим новые обязанности на граждан или ухудшающие их положение, принципы презумпции невиновности, недопустимости повторного привлечения к ответственности за одно и то же правонарушение.
- Закрепление "правила Миранды".
Также в проекте новой Конституции Казахстана комплексным образом решается проблема устаревшего терминологического аппарата.
Суммарно в первом проекте новой редакции Конституции предлагается закрепить преамбулу, 11 разделов и 95 статей. Сбор предложений продолжается через порталы e-Otinish и eGov. Окончательное решение по новой Конституции примут граждане страны на общенациональном референдуме. Работа Конституционной комиссии продолжается", - добавили в пресс-службе.
С текстом новой Конституции Республики Казахстан можно ознакомиться по ссылке.
Ранее сообщалось, что конституционная комиссия подготовила первый проект новой Конституции Казахстана.
30.01.2026, 20:30 98791
В Алматы демонтируют незаконный жилой комплекс
Фото: Акимат Алматы
Рассказать друзьям
Алматы. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Управление градостроительного контроля Алматы сообщило о демонтаже многоквартирного жилого комплекса "Достар Делюкс", расположенного в микрорайоне Мадениет, 185/8, передает корреспондент агентства.
В ходе внеплановой проверки было выявлено отсутствие полного пакета разрешительных документов. В отношении собственника приняты административные меры и выдано предписание на приведение земельного участка в исходное положение", - говорится в сообщении.
Как отметили в акимате, демонтаж и обратная засыпка объекта проводится собственником самостоятельно.
Ранее сообщалось о сносе незаконного четырехэтажного здания в Алматы.
30.01.2026, 18:25 103806
Акима Степногорска привлекли к ответственности из-за завышенных платежей за тепло
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
Степногорск. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Степногорска провела проверку и выявила незаконное начисление платы за тепловую энергию более чем восьми тысячам жителей города, сообщили прокуратуре Акмолинской области.
Установлено, что в 41 многоквартирном жилом доме плата за тепловую энергию начислялась не по фактическим показаниям приборов учета, а на основании установленных нормативов, что повлекло необоснованное увеличение платежей для потребителей. Указанные факты свидетельствуют о нарушении теплоснабжающей организацией требований Закона РК "О теплоэнергетике", а также о ненадлежащем осуществлении местным исполнительным органом государственного контроля за подготовкой к отопительному сезону", - проинформировали в прокуратуре.
Отмечается, что по акту прокурорского надзора более 8 тысячам жителей города произведен перерасчет платы за тепловую энергию на общую сумму 8,1 млн тенге.
За допущенные нарушения аким города привлечен к дисциплинарной ответственности. Принятие дальнейших мер по обеспечению законности и защите прав граждан находится на контроле прокуратуры города Степногорска", - заявили в прокуратуре.
Напомним, в апреле на акима Степногорска Гайдара Касенова наложено дисциплинарное взыскание в виде выговора за отсутствие контроля за благоустройством города.
30.01.2026, 13:05 121226
Цифровой паспорт волонтера появится в Казахстане
Необходимо широко внедрять новые технологии в волонтерскую деятельность, заявил президент
Рассказать друзьям
Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на форуме волонтеров, поддержал идею создания цифрового паспорта волонтера, сообщает Акорда.
Необходимо широко внедрять новые технологии в волонтерскую деятельность. В Послании мною поставлена задача в течение трех лет превратить Казахстан в полностью цифровое государство. Работа в этом направлении уже идет. Передовые технологии, и прежде всего искусственный интеллект, начинают проникать во все сферы жизни страны. Волонтерское движение не должно оставаться в стороне. Полностью поддерживаю идею создания цифрового паспорта волонтера", - заявил он.
Он напомнил, что Казахстан участвует в программе добровольцев ООН, что позволяет гражданам приобрести уникальный опыт работы в глобальных волонтерских структурах.
Важно обеспечить дальнейшее участие наших добровольцев в этой программе. Считаю, что следует создавать новые платформы для обмена опытом и координации волонтерских инициатив на международном уровне. Помимо ООН, Казахстан развивает добровольческое движение в рамках таких очень важных организаций, как ШОС, СВМДА, СНГ. К примеру, в этом году по нашей инициативе в Казахстане пройдет первый форум волонтеров стран - участниц Содружества Независимых Государств", - сообщил глава государства.
Кроме того, в рамках Регионального экологического саммита, который состоится под эгидой ООН в Астане в апреле нынешнего года, намечена специальная сессия по волонтерству.
Это мероприятие будет способствовать реализации лучших волонтерских проектов в сфере экологии. Кроме того, запланированы неделя действий на Каспийском море и Международная волонтерская неделя восстановления природы Приаралья. Для участия в них будут приглашены волонтеры из разных стран. Поддерживаю эти инициативы, направленные на сохранение уникальных экосистем нашего обширного региона", - добавил он.
Ранее Казахстан принял участие в запуске Международного года добровольцев в ООН.
30.01.2026, 12:45 123216
Любые изменения в Конституцию должны вноситься посредством референдума - президент
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на форуме волонтеров, подчеркнул, что любые изменения в Конституцию, даже самые небольшие, должны вноситься исключительно посредством референдума, сообщает Акорда.
Конституция - это главный ориентир и основополагающий документ любой страны. Каждый гражданин должен знать и уважать ее положения. Считаю, что любые изменения в Конституцию, даже самые небольшие, должны вноситься исключительно посредством референдума. Уверен, такой подход станет важным инструментом укрепления гражданских прав нашего народа. К сказанному добавлю еще одно важное обстоятельство: комиссия проанализировала большое количество предложений по всему спектру конституционных вопросов. Поэтому системные, продуманные корректировки затронули практически все ключевые разделы и статьи, включая преамбулу Конституции", - заявил он.
По его словам, вчера члены комиссии в ходе прений пришли к выводу, что масштаб предлагаемых изменений в Основной закон позволяет говорить о необходимости принятия новой Конституции.
Действительно, предлагаемые поправки не только направлены на институционально-правовую модернизацию, но что практически важно, трансформируют, перезагружают всю государственную матрицу. Ясно вырисовались контуры концептуально нового документа, вбирающего в себя идеалы, принципы и приоритеты современного Казахстана как зрелого государства, обращенного в своем дальнейшем развитии в светлое будущее. Естественно, никто не вправе отрицать большое значение действующей Конституции, сыгравшей особую роль в развитии Казахстана как нового независимого государства. Поэтому 30 августа прошлого года широко отметили ее 30-летие", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.
Он заявил, что предложенные членами комиссии юридические новеллы утверждают абсолютный приоритет прав человека и ценности человеческого капитала, они нацелены на построение справедливого общества, где каждый гражданин может реализовать свой потенциал.
Особое внимание уделено важности развития науки, образования, инноваций. Задача нашей страны на новом историческом этапе - не просто адаптироваться к цифровой эпохе, а четко определить вектор прогресса, чтобы поставить искусственный интеллект и другие передовые технологии на службу нашему обществу. Другими словами, не человек обслуживает искусственный интеллект, а именно он, то есть искусственный интеллект, будучи порождением человеческого разума, помогает людям достигать невероятных успехов во всех сферах общественной жизни. Считаю также важными предложения сформулировать в тексте Конституции гуманитарные смыслы и ценности. В частности, речь идет об укреплении общенациональной идентичности, бережном отношении к окружающей среде. Этот вопрос затрагивался в ваших выступлениях. Я поддерживаю ваши идеи", - добавил он.
Ранее рассмотреть вопрос о новой Конституции предложили на заседании конституционной комиссии.
30.01.2026, 09:36 133411
Рассмотреть вопрос о новой Конституции предложили на заседании конституционной комиссии
Фото: t.me/consot_kz
Рассказать друзьям
Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - На очередном заседании конституционной комиссии ее члены выступили с предложениями по ряду вопросов, которые были проработаны в рамках рабочих групп. Одно из предложений - рассмотреть вопрос о новой Конституции, сообщает СЦК.
Члены комиссии, выступившие на пятом заседании, высказались по таким вопросам, как преимущество пропорциональной системы выборов в Курултай, название референдума, состав и полномочия Народного совета, укрепление института брака и семьи, закрепления нормы о светскости системы образования и воспитания, принципов "Слышащего государства", "Закона и порядка", "Таза Қазақстан" и др.
Как отметил государственный советник - заместитель председателя конституционной комиссии Ерлан Карин, в преамбуле Конституции впервые провозглашены права и свободы человека в качестве ключевых приоритетов государства. По его словам, впервые во вступительной части Основного закона страны четко обозначены исторический путь государственности и цивилизационные истоки нашей страны. Также центральной идеей обновленной Конституции становится образование, наука, культура и инновации.
Депутат мажилиса Сергей Пономарев высказался в поддержку закрепления в Конституции запрета на смертную казнь.
Справедливое государство измеряется не только качеством институтов участия, но, прежде всего, уровнем конституционной защиты базовых прав человека. Центральное место среди них занимает право на жизнь. Это высшая ценность и фундамент всей системы прав и свобод. В этой связи заслуживает поддержки позиция Уполномоченного по правам человека о необходимости конституционного закрепления абсолютного характера права на жизнь. Предлагается зафиксировать следующую норму: право на жизнь является абсолютным и неотъемлемым правом каждого человека. Никто не вправе произвольно лишать человека жизни. И что очень важно - смертная казнь запрещена. Такое конституционное закрепление усиливает гуманистический характер Основного закона и придает реальное содержание принципу Справедливого Казахстана", - сказал Сергей Пономарев.
В свою очередь заместитель председателя мажилиса Дания Еспаева акцентировала внимание на том, что обсуждаемые изменения выходят за рамки корректив в текст действующей Конституции.
Перед нами стоит задача, которая выходит за рамки правки или дополнения отдельных разделов Основного закона страны. И это не просто актуализация текста Конституции 1995 года к реалиям сегодняшнего дня. Это глубокий пересмотр всей архитектуры государственного устройства, системы гарантии прав и свобод, механизмов взаимодействия институтов власти и общества. Такой уровень комплексных изменений органично выводит нас к необходимости нового текста, а не к серии фрагментарных поправок. Эта логика также вытекает из статьи 26 закона РК о правовых актах, которая требует учитывать масштаб изменения нормативного документа. Закон прямо говорит, что при внесении изменений и дополнений в текст нормативно-правового акта в объеме, превышающем половину его текста, принимается новая редакция", - сказала Дания Еспаева.
Такого же мнения придерживается и председатель Республиканской коллегии адвокатов Мади Мырзагараев.
В течение последних двух дней мы всесторонне и тщательно обсуждали предлагаемые изменения. Вчера была представлена предварительная версия проекта. Я глубоко изучил все эти изменения. Здесь немало других важных нововведений, направленных на изменение содержательной концепции Конституции. Все они отвечают сегодняшним запросам общества, требованиям современности. В связи с этим считаю целесообразным рассмотреть вопрос о новой Конституции в рамках Конституционной комиссии", - сказал юрист на заседании.
В поддержку предложения рассмотреть вопрос о новой Конституции на заседании высказались и другие члены комиссии.
Ранее сообщалось, что реформа затронет 84% текста Конституции Казахстана.
Напомним, 24 января состоялось первое заседание комиссии по конституционной реформе. В последующие дни работа продолжилась - заседания прошли 26, 28 и 29 января. Очередное заседание Конституционной комиссии запланировано на сегодня, 30 января.
29.01.2026, 20:41 142606
Казахстан и Польша нацелены на расширение двустороннего сотрудничества
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев принял заместителя министра иностранных дел Польши Войцеха Зайончковского, прибывшего в Астану для участия в политических консультациях между внешнеполитическими ведомствами двух стран, сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе встречи дипломаты обсудили актуальные вопросы углубления казахско-польского партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также "сверили часы" по актуальным международным и региональным вопросам", - проинформировали в МИД.
Ермек Кошербаев отметил, что Польша является одним из ключевых партнеров Казахстана в Европейском союзе. В частности, было подчеркнуто, что дипломатические отношения между двумя странами насчитывают 34 года, при этом их исторические корни и связи имеют гораздо более длительную историю.
Войцех Зайончковский подтвердил приверженность Варшавы к дальнейшему последовательному укреплению сотрудничества с Астаной, уделив особое внимание важности поддержания высокого уровня казахско-польских отношений.
Стороны обменялись мнениями по вопросам торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, а также обсудили график двусторонних мероприятий на 2026 год. По итогам встречи дипломаты подтвердили заинтересованность продолжить предметный диалог в целях активизации всестороннего взаимодействия между Казахстаном и Польшей.
Особое внимание дипломаты уделили торгово-экономическому блоку, отметив значительный потенциал для дальнейшего наращивания взаимной торговли и инвестиций. За 11 месяцев 2025 года объем взаимной торговли составил 1,1 млрд долларов (+6%), в том числе экспорт - 496,3 млн долларов (+10,2%), импорт - 605,9 млн долларов. (+2,7%). В Казахстане осуществляют свою деятельность порядка 150 польских компаний. Валовой приток инвестиций из Польши в нашу страну с 2005 года превысил 600 млн долларов. Приоритетными сферами двустороннего взаимодействия являются энергетика, транспорт, логистика, сельское хозяйство, образование, IT.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
31.01.2026, 10:00В Казахстане опубликован проект новой Конституции 31.01.2026, 11:0564911Токаеву доложили о результатах работы конституционной комиссии 31.01.2026, 11:1143846В ЕЭК обнулили таможенную пошлину на импорт в Казахстан сахара-сырца 31.01.2026, 11:4342691"Нацфонд - детям": сколько денег начистили на счета юным казахстанцам 31.01.2026, 12:3540041На Тенгизе возобновили добычу нефти 25.01.2026, 12:37292131В Алматы снесли роддом № 1 27.01.2026, 20:57280301Конфликт с участием олимпийского чемпиона Сапиева прокомментировал министр туризма и спорта 27.01.2026, 15:02273621Китайский маркетплейс оштрафовали в Польше: в Temu прокомментировали ситуацию 26.01.2026, 13:34262156Телерадиовещание временно отключат в Казахстане 28.01.2026, 12:45250201Минобороны выступило с заявлением после гибели солдат в Казахстане 06.01.2026, 12:47636746Министр по коммуникациям Алжира выразил интерес к интервью Президента Республики Казахстан 06.01.2026, 12:45585246В Маскате обсуждены итоги VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий 06.01.2026, 12:42572626Казахстан провел ежегодную церемонию установки флагов новых стран - членов Совета Безопасности ООН 06.01.2026, 12:41570266Новые возможности сотрудничества в сфере промышленности обсудили в Эр-Рияде 12.01.2026, 18:45547121Запущено ежедневное авиасообщение между Астаной и Петропавловском
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Управление образования Алматы сообщило о решении перевести школы города с платформы Kundelik на электронный журнал BilimClass в третьей четверти 2025–2026 учебного года. Считаете ли вы необходимым переход на новую платформу в середине учебного года?