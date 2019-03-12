В ЦОНе нового поколения в Астане запущен пилотный проект по оказанию госуслуг посредством биометрических параметров

Астана. 12 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня госкорпорация "Правительство для граждан" открыла в столице "Elektrondyq qyzmet ortalygy", передает Kazakhstan Today.





Центр электронных услуг расположен на территории EXPO. Это новый формат центров обслуживания населения, в котором граждане с помощью современных технологий и сервисов могут самостоятельно получить госуслуги и повысить цифровую грамотность. В открытии нового центра приняли участие заместитель премьер-министра Аскар Жумагалиев, заместитель министра МВД РК Ерлан Тургумбаев и заместитель председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Олжас Бектенов.





"Также здесь был запущен пилотный проект по оказанию государственных услуг посредством биометрических параметров. Он подразумевает использование лица и отпечатков пальцев услугополучателей при идентификации личности в ЦОНах и на портале электронного правительства, без предъявления личных документов или ЭЦП. Оставить отпечатки пальцев и отсканировать лицо пока можно во фронт-офисах госкорпорации в городе Астана - это Центр электронных услуг на территории EXPO, в отделе №1 на проспекте Мангилик Ел, 30 и Цифровом ЦОНе на улице Сауран, 7 и отделе ЦОН Бостандыкского района города Алматы. В будущем проект распространится и на другие регионы республики", - сообщили в пресс-службе АО "Правительство для граждан".

При входе в "Elektrondyq qyzmet ortalygy" расположена интеллектуальная камера, которая приветствует гражданина по имени и фамилии, если он уже зарегистрирован в базе. В противном случае, ему предлагается зарегистрировать свои биометрические данные.





Elektrondyq qyzmet ortalygy" будет работать без "живых" операторов, при помощи искусственного интеллекта. Виртуальный консультант I-sana предоставит информацию, как получить те или иные справки и направит в нужный сектор. Здесь же можно познакомиться с возможностями мобильного приложения "M-gov", также записать ЭЦП на SIM-карту.









Кроме того, у услугополучателей есть возможность пройти предварительный экзамен по вождению при получении водительского удостоверения. Центр оборудован симулятором "digital drive". В программу вождения включена полная версия автодрома спецЦОНа. Также можно получить профессиональные навыки вождения в экстремальных ситуациях, которые невозможно проверить при сдаче экзамена на реальном автотранспорте.





В "Videocall room" гражданин может записать и подать видеообращение первым руководителям государственных органов, которые, в свою очередь, обязаны рассмотреть и направить ответ на электронную почту заявителей в течение 15 дней. Также здесь расположены пункты общественного доступа, где граждане могут самостоятельно получить 44 вида информационных справок посредством биометрических данных, ЭЦП либо одноразового SMS-пароля и сектор самостоятельного получения госуслуг через портал электронного правительства", - продемонстрировал Аблайхан Оспанов, председатель правления госкорпорации "Правительство для граждан".





По словам Оспанова, в центре в целях повышения цифровой грамотности граждан будут проводиться обучающие семинары согласно утвержденному графику. В удобной обстановке граждане могут получать навыки использования сервисов портала "электронного правительства". Успешно прошедшим обучение будут направлены на электронный адрес сертификаты об обучении.





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