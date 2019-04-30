Караганда. 16 января. Kazakhstan Today - В Караганде презентовали социальные объекты, строящиеся по поручению главы государства, передает Kazakhstan Today.





Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов посетил школу, построенную в Новом центре. Главу региона интересовало, в каких условиях будут учиться дети, сообщила пресс-служба акимата региона.





Новая школа-лицей примет 1200 учащихся и полностью закроет потребность жителей этого района. Определён её профиль: технический и эколого-биологический. Обучение будет проводиться на казахском и русском языках. Учебное заведение оборудовано по самым современным стандартам. Классы оснащены интерактивной техникой. Имеются мастерские для уроков труда.





Помимо основной учёбы, школьники смогут заниматься в различных кружках по интересам и спортивным секциям.





В ходе посещения школы аким области отметил, что в этом году в Караганде по поручению главы государства начнётся строительство ряда социальных объектов.





Так, например, в этом году строители приступят к возведению нового Дворца школьников площадью 12 тыс. квадратных метров. Во дворце каждый ребёнок сможет найти себе занятие по интересам. Его мощности позволяют принять порядка 3700 детей в день. Новое учреждение будет иметь техническую и химико-биологическую направленность. Дети смогут развивать свои навыки по гидропонике, космонавтике, нанотехнологиям, авиамоделированию, робототехнике.





Также будут созданы художественно-прикладные и языковые кружки. Всего планируется их открыть около 50.





Проектом предусмотрен зрительный зал на 380 мест. Чтобы дети могли заниматься спортом на открытом воздухе, будут оборудованы футбольное поле и две баскетбольные площадки.





Во время рабочего визита Президента в нашу область в сентябре прошлого года мы презентовали проект Нового центра Караганды. Глава государства нам поручил в первую очередь развивать социальную инфраструктуру. И мы приступили к исполнению поручений. Дворец школьников - это действительно один из наиболее нужных объектов. Возможности действующего Дворца детей и юношества, построенного 50 лет назад, ограничены. А в новом дворце будут созданы все условия и смогут заниматься все желающие", - сказал аким области.





Кроме этого, по словам акима, весной в Новом центре планируется начать строительство 50-метрового бассейна по олимпийским стандартам. С его появлением значительно улучшатся условия подготовки спортсменов-пловцов. Караганда сможет принимать международные соревнования. Проект уже готов и сейчас находится на государственной экспертизе.





По расчётам, площадь здания составит 24 тыс. квадратных метров. Предусмотрены 10 дорожек олимпийского типа, трамплинная зона, сухой зал и другая необходимая для тренировок спортсменов инфраструктура.





Кошанов рассказал и о других строительных планах. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация для строительства Центра борьбы, концертного зала в Караганде. В Шахтинске и Жезказгане в этом году начнётся строительство физкультурно-оздоровительных комплексов.





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