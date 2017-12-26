Астана. 26 декабря. Kazakhstan Today - В Казахстане изучается опыт по объединению пенсионных накоплений со средствами Нацфонда. Об этом в интервью республиканских СМИ сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент агентства.

На вопрос о том, есть ли у казахстанцев шанс дождаться своих пенсионных накоплений, глава государства пошутил: "Есть. Дожить надо".

Кроме того, он прокомментировал вопрос о том, возможен ли возврат управления пенсионными накоплениями в частные фонды. Как напомнил Назарбаев, при создании пенсионной системы в Казахстане был взят опыт Чили. "Частные компании взяли под управление пенсионные деньги и начали отдавать своим аффилированным компаниям, аффилированным людям. И пришлось наказывать и возвращать деньги. Вернули государству для того, чтобы сохранить целостность этих средств", - сказал президент.

При этом он отметил, что государство отвечает за вложение этих средств. "Пенсионные деньги должны работать, зарабатывать, не просто лежать мертвым грузом. Можно использовать в инфраструктурные дела наши. Поэтому я таких мыслей, чтобы передать частным лицам, не знаю. Мы пока именно так централизовываем. Национальный банк, государство отвечают за сохранность и за увеличение стоимости этих накоплений", - подчеркнул Назарбаев.

"Дальше что делать с пенсионными деньгами? Например, в Норвегии есть хороший опыт - они пенсионные деньги объединили с национальным фондом, как у нас есть. Стал единый фонд, который более надежный для людей. Может, мы тоже пойдем по этому опыту. Но контроль за этими деньгами государству нельзя упускать. Это я понял. Все равно в любом случае государство отвечает перед пенсионерами за пенсии", - заключил глава государства.

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