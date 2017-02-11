В Казахстане проходит приписка молодых людей к призывным участкам

Астана. 10 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане продолжается приписка к призывным участкам. Приписка проводится ежегодно с 1 января по 1 апреля в целях принятия граждан на воинский учет, определения их количества, степени годности к воинской службе, установления уровня образования, полученной специальности и физической подготовленности, информирует пресс-служба Министерства обороны РК.

По данным ведомства, всего по стране постановке на воинский учет в текущем году подлежат порядка 100 000 казахстанцев. Ежедневно в местные органы военного управления по месту жительства для прохождения медицинского освидетельствования и определения степени годности к воинской службе прибывают учащиеся общеобразовательных и средне-специальных учебных заведений. Согласно утвержденному местными исполнительными органами графику, в день отделы по делам обороны принимают свыше 100 человек, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с законом РК "О воинской службе и статусе военнослужащих" приписаться к призывным участкам должны казахстанцы, которым в год приписки исполняется 17 лет. Исключение составляют лица, страдающие тяжелыми заболеваниями, лишенные возможности самостоятельного передвижения, что подтверждено справками соответствующих лечебно-профилактических учреждений или врачебно-трудовых экспертных комиссий.

В Минобороны напомнили, что уважительными причинами неявки военнообязанных на призывные участки в установленные сроки признаются заболевание (травма), связанное с утратой трудоспособности, смерть или тяжелая болезнь близкого родственника, препятствия стихийного характера или другие обстоятельства. При этом причины несвоевременного прибытия должны быть подтверждены соответствующими документами.

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