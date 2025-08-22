21.08.2025, 08:31 56111
В Казахстане проверяют готовность регионов к отопительному сезону
Фото: правительство
Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Правительственные рабочие группы осуществляют комплексную проверку проводимой работы в регионах по подготовке к предстоящему отопительному сезону. Особое внимание уделяется областям с высоким уровнем износа энергетической инфраструктуры и повышенным риском аварийности, сообщили в пресс-службе правительства.
По поручению премьер-министра правительственные рабочие группы выехали в регионы. 20 августа региональные инспекторы и советники Ермек Маржикпаев, Ералы Тугжанов проверили ход подготовки в области Абай и Мангистауской области", - проинформировали в правительстве.
Сообщается, что в Семее Ермек Маржикпаев ознакомился с текущими работами на теплоисточниках города, включая котельные "Габбасова", "Центр", РК-3, а также ТЭЦ-1, РК-1 и котельные 103-103А. На сегодняшний день средний показатель готовности городских теплоисточников к отопительному сезону составляет 86%. При этом на 12 объектах ремонтные работы еще ведутся.
В целом по области ремонтные работы ведутся на 23 энергоисточниках и 26 км теплосетей. На текущий момент готовность объектов составляет 82,8%. По итогам реализации запланированных на 2025 год мероприятий ожидается снижение износа тепловых сетей с 59,4% до 56,6%.
В Мангистауской области Ералы Тугжанов в ходе рабочей поездки акцентировал внимание на системных вопросах модернизации энергокомплекса "МАЭК". Плановый ремонт на предприятии ведется согласно графику: ремонт энергоблока ТЭС №2 полностью завершен, ведутся работы на котлоагрегате и турбине ТЭЦ-2, а также на бойлерных установках ТЭЦ-1. Следует отметить, что на реконструкцию "МАЭК" ранее были выделены средства из резерва правительства", - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, уделено внимание проектам по обновлению тепловых сетей Актау. В городе ведется поэтапная замена 44 км магистральных и более 10 км внутримикрорайонных трубопроводов. Средний износ сетей, который на сегодня составляет 79%, после завершения работ по проекту снизится до 75%. Общая готовность жилого фонда и социальных объектов к отопительному сезону составляет 80%.
Работа находится на особом контроле", - подчеркнули в кабмине.
Как сообщалось ранее, казахстанцам вернут около 1,6 млрд тенге за отопление.
22.08.2025, 15:10 401
Премьер-министр поручил до первого октября проверить реализацию всех автодорожных проектов в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил Министерству транспорта и Национальному центру качества до первого октября проверить реализацию всех автодорожных проектов, сообщает пресс-служба правительства.
По итогам внести отчет и предложения по наказанию виновных. Поручаю министерствам транспорта и финансов подготовить решения по усилению деятельности Национального центра качества", - подчеркнул Олжас Бектенов на совещании о ходе исполнения поручений президента по повышению качества автодорог.
Премьер-министр подчеркнул необходимость дальнейшего развития дорожной сети.
Также министерствам транспорта, финансов и КазАвтоЖол поручено обеспечить финансирование и определение подрядчиков, а министерствам промышленности и строительства, транспорта - разработать и утвердить механизм параллельного прохождения государственной экспертизы и строительно-монтажных работ для ускоренной реализации крупных проектов "под ключ".
В ходе совещания Олжас Бектенов акцентировал внимание на вопросах, требующих незамедлительного решения. В частности, названы регионы, включая Жетысускую и Алматинскую области, где продолжается практика приемки объектов вопреки замечаниям со стороны Национального центра качества.
Также отмечены проблемы с соблюдением гарантий подрядчиков и использованием некачественных материалов.
В качестве примера обозначена Павлодарская трасса, на которой было зафиксировано поднятие бетонного покрытия, в Северо-Казахстанской области 43% проверенных проб не соответствовали стандартам качества. Наибольшая критика качества дорог со стороны жителей населенных пунктов наблюдается в Атырауской и Туркестанской областях", - заявили в правительстве.
Кроме того, премьер-министр поручил увеличить гарантийный срок и усилить ответственность подрядных организаций за некачественное исполнение гарантийных обязательств.
Также с докладами в ходе совещания выступили вице-министр транспорта Максат Калиакпаров, президент АО "КазДорНИИ" Арман Алибаева.
По данным Министерства транспорта, общая протяженность автомобильной сети страны составляет 185 тысяч километров, включая 25 тысяч километров дорог республиканского значения, 70 тысяч километров - местного и 90 тысяч километров - улицы населенных пунктов.
На законодательном уровне принят ряд поправок: введен запрет на приемку объектов в эксплуатацию без устранения замечаний Центра качества, а все проекты среднего ремонта с 2023 года обязаны проходить ведомственную экспертизу на правильность применения проектных решений и их стоимости", - заявили в пресс-службе.
В свою очередь президент АО "КазДорНИИ" Арман Алибаева проинформировала о внедрении цифровых технологий в дорожной отрасли.
За последние 5 лет институтом выполнено более 20 научно-исследовательских работ, направленных на совершенствование технологий строительства и ремонта автодорог. На сегодня по стране реализуется несколько цифровых проектов. В целях повышения качества проектирования внедрена единая база дорожно-строительных материалов и технология Superpave, направленная на использование долговечных и надежных дорожных покрытий за счет точного подбора материалов под конкретные климатические условия и интенсивность движения", - добавили в пресс-службе.
Ранее в МВД Казахстана рассказали, кого наказали за плохие дороги в стране.
Жители Алматы часто жалуются на плохое состояние дорог. Прошлой весной читатели также обращались к нам с жалобой. Возмущенные алматинцы отмечали, что по дорогам страшно передвигаться не только на автомобилях, но и пешком.
В социальных сетях также появились жалобы на качество дорог в Алматы. Пользователи активно делятся фотографиями и видео городских улиц. Кроме того, в редакцию неоднократно поступали жалобы на раскопки на улице Утегенова, рядом с храмом святого князя Владимира.
Сенатор Талгат Жунусов отметил низкое качество строительства, плохое состояние дорог и придорожного сервиса в Казахстане. Он подчеркнул, что от качества дорог и придорожной инфраструктуры зависит безопасность дорожного движения.
Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today проблему качества автомобильных дорог в Казахстане. Он подчеркнул, что проблема стала особенно острой в последнее время, когда еще не введенные в эксплуатацию дороги начали разрушаться прямо на глазах. На них повсюду трещины, ямы и другие дефекты.
Также на прошлой неделе на улице Исиналиева сняли асфальт с тротуаров и проезжей части, хотя дорожное покрытие здесь находилось в удовлетворительном состоянии и не требовало ремонта. Сегодня в акимате мегаполиса назвали причину.
Между тем в городе, и в частности в Бостандыкском районе, есть участки дорог большой протяженностью, представляющие из себя полосу препятствий с как попало восстановленным покрытием после "знаменитых" полугодовых ремонтов трубопроводов, замены арыков на подземные трубы или бордюров и другого "благоустройства", организованного городскими властями. Один из ярких примеров - бульвар Бухар жырау и многие другие большие и малые улицы, о проблемах которых годами сетуют горожане.
22.08.2025, 13:39 9121
Токаев расширил полномочия АЗРК
Указ главы государства вступит в силу 1 сентября 2025 года
Астана. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев своим указом расширил полномочия Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.
В число новых полномочий агентства вошли:
- согласование предлагаемой (продлеваемой) налоговой льготы;
- участие в формировании государственной политики и принятие мер по противодействию теневой экономике;
- организация и проведение мероприятий в области мобилизационной подготовки и мобилизации в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- обеспечение соблюдения единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности, требований по управлению данными;
- обеспечение защиты разработанных государственных секретов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе и в подведомственных ему организациях;
- разработка и утверждение подзаконных нормативных правовых актов, определяющих порядок оказания государственных услуг в регулируемой сфере.
Указ главы государства вступит в силу 1 сентября 2025 года, за исключением норм, которые начнут действовать с 1 января 2026 года.
Ранее сообщалось, что АЗРК намерено провести расследование в отношении АО "Казахтелеком", в действиях которого усматриваются признаки установления монопольно высокой цены на услуги.
22.08.2025, 12:19 10226
АЗРК намерено провести расследование в отношении АО "Казахтелеком"
В действиях АО "Казахтелеком" усматриваются признаки установления монопольно высокой цены на услугу
Астана. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по защите и развитию конкуренции намерено провести расследование в отношении АО "Казахтелеком". Сотового оператора подозревают в нарушении законодательства в области защиты конкуренции.
В частности, выявлен барьер, затрудняющий доступ сторонних операторов связи в многоквартирные жилые дома при оказании услуг домашнего интернета.
Доступ к качественным услугам связи является неотъемлемой потребностью граждан, размещение сетей проводной связи (для предоставления услуг интернета) в многоквартирных жилых домах в конкурентных условиях имеет особое значение. Однако существующие законодательные ограничения не всегда предоставляли возможность обеспечить деятельность сторонних операторов связи в жилых домах", - рассказали в АЗРК.
Кроме того информацию о технических условиях на подключение к сетям кабельной канализации операторам выдавали на платной основе, хотя по законодательству о естественных монополиях взимание платы не предусмотрено.
На основании рекомендаций АЗРК, из нормативных актов исключены требования, обязывающие участника для присутствия на торгах по распределению радиочастотного спектра (РЧС) иметь в наличии разветвленную магистральную сеть телекоммуникаций и (или) сотовой связи, охватывающей не менее 6 областей. В действующий закон "О связи" внесены поправки, обеспечивающие правовую регламентацию деятельности виртуальных операторов, а также позволяющие брать в аренду мощности сотовых операторов, что увеличит потенциал развития конкуренции на рынке", - сообщили в АЗРК.
Также агентство изучило динамику цен операторов связи на услуги проводного интернета.
В действиях АО "Казахтелеком" усматриваются признаки установлении монопольно высокой цены на услугу. Так, у оператора связи в 2024 году по тарифам на интернет со скоростью до 100 Мбит/сек., 200 Мбит/сек. и 500Мбит/сек. зафиксирован темп роста цен до 20%. В связи с чем, в настоящее время в отношении оператора Агентством проводится расследование нарушений законодательства в области защиты конкуренции", - добавили в АЗРК.
Кроме того, агентство провело анализ динамики цен на услуги сотовой связи, в рамках которого также выявлены признаки установления монопольно высокой цены. В настоящее время, рассматривается вопрос назначения расследования нарушения законодательства в области защиты конкуренции в отношении оператора сотовой связи.
Ранее, в марте, АЗРК уже проводил анализ состояния конкуренции на рынке услуг проводного интернета и выявил в действиях АО "Казахтелеком" признаки установления монопольно высокой цены на товар.
21.08.2025, 19:21 72921
В правительстве обсудили вопросы развития отрасли редких и редкоземельных металлов
Производство редких и редкоземельных металлов в структуре металлургии Казахстана занимает 2,4%
Фото: primeminister.kz
Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам развития отрасли редких и редкоземельных металлов в рамках исполнения поручений президента, поставленных на расширенном заседании правительства по привлечению передовых технологий и инвестиций в эту сферу, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Премьер-министр отметил необходимость модернизации действующих производств и инфраструктуры, расширения геологоразведочных работ, внедрения современных технологий переработки и развития научно-исследовательской базы.
По информации Министерства промышленности и строительства, производство редких и редкоземельных металлов в структуре металлургии Казахстана занимает 2,4%. С 2018 года государственное финансирование отрасли составило 67 млрд тенге.
Ведется масштабная геологоразведочная работа: изучение 25 участков в масштабе 1:50 000 общей площадью 100 тыс. кв. км. В 2024 году открыто 38 перспективных участков твердых полезных ископаемых. Геолого-геофизическая изученность страны в 2025 году составит 2 млн 038 тыс. кв км, а к 2026 году достигнет 2,2 млн кв км.
В настоящее время в Казахстане производится бериллий, тантал, ниобий, скандий, титан, рений, осмий, попутно извлекаются висмут, сурьма, селен и теллур. Кроме того, имеются технологии по извлечению галлия и индия.
Перспективными направлениями отрасли являются производство и рециклинг батарейных материалов, жаропрочных сплавов, производство полупроводниковых материалов и рециклинг постоянных магнитов.
Правительством принимаются меры для дальнейшего развития отрасли. Реализуется Комплексный план на 2024-2028 годы. Выделены средства на модернизацию цеха редких металлов РГП "Жезказганредмет". Для привлечения инвесторов обеспечен доступ к геологической информации, в том числе по редким и редкоземельным металлам.
По итогам совещания премьер-министр поручил сосредоточить усилия на углубленном изучении недр, ускорении учета и постановки на госбаланс техногенных минеральных образований, развитии производства материалов для аккумуляторов и их переработки, а также активном производстве жаропрочных никелевых сплавов.
21.08.2025, 18:01 75636
Токаев прибыл в Кыргызстан с официальным визитом
Фото: telegram/Aqorda
Бишкек. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Кыргызскую Республику, сообщает пресс-служба главы государства.
В международном аэропорту "Манас" главу нашего государства встретил президент Кыргызстана Садыр Жапаров", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, завтра президенты проведут двусторонние переговоры и примут участие в седьмом заседании Высшего межгосударственного совета Казахстана и Кыргызстана.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Кыргызстан расширяют союзнические отношения.
21.08.2025, 17:24 79651
В Казахстане информацию о вылове рыбы можно будет отслеживать в режиме реального времени
Благодаря функционалу Е-fish, субъекты рыбного хозяйства теперь могут дистанционно сдавать обязательные отчеты
Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане информацию о вылове рыбы можно будет отслеживать в режиме реального времени через систему E-fish, сообщает Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.
В рамках реализации Закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам аквакультуры" в Закон РК "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира" внесены изменения, согласно которым субъекты рыбного хозяйства обязаны регистрироваться в информационной системе мониторинга рыб и других водных животных Е-fish, а также своевременно вносить в нее необходимые данные и сведения", - заявили в пресс-службе.
По данным министерства, система Е-fish позволяет в режиме реального времени отслеживать объемы вылова, перемещение и реализацию рыбы и рыбной продукции, обеспечивает достоверность статистических данных, снижает административную нагрузку на бизнес.
Благодаря функционалу Е-fish, субъекты рыбного хозяйства теперь могут дистанционно сдавать обязательные отчеты в уполномоченный орган, а также вести электронный промысловый журнал, не выходя из дома или офиса", - добавили в Минсельхозе.
Ранее сообщалось, что в Казахстане инвестиции в основной капитал в сфере рыбного хозяйства превысили 5,2 млрд тенге.
21.08.2025, 13:01 102361
Крайне опасная угроза: в Генпрокуратуре рассказали об ответственности за создающие помехи самолетам беспилотники
Фото: Depositphotos
Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане вступила в силу новая статья о введении уголовной ответственности за создание помех управлению воздушным судом лазерными устройствами и беспилотными летательными аппаратами, сообщает Генеральная прокуратура РК.
В ведомстве подчеркнули, что угроза, связанная с ослеплением пилотов лазерными устройствами, носит реальный и крайне опасный характер.
Такие действия создают прямую угрозу безопасности полетов, особенно в критические моменты - при взлете и посадке. Пилоты могут временно потерять зрение, что потенциально может привести к авиационному происшествию", - пояснили в Генпрокуратуре.
По данным авиационных служб Казахстана за последние 6 лет зафиксировано 98 случаев ослепления экипажей пассажирских авиалайнеров. Наибольшее число фактов имело место в международном аэропорту города Алматы.
Если в 2017 году было зафиксировано 8 сообщений, то в 2023 году уже 30. До последнего времени отечественное законодательство не предусматривало специальной ответственности за подобные действия, что существенно затрудняло привлечение виновных к ответственности", - уточнили в ведомстве.
Между тем, в таких странах как в Австралия, Германия, Новая Зеландия, Канада и США, лазерное ослепление пилотов квалифицируется как уголовное преступление, за которое предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.
Принятый 16 июля закон вводит в Уголовный кодекс РК новую статью 352-1, устанавливающую уголовную ответственность за создание помех управлению воздушным судном с использованием лазерных устройств или беспилотных летательных аппаратов.
Наказание варьируется в зависимости от последствий содеянного от штрафа или ареста до лишения свободы сроком до 10 лет. Прокуратура рассматривает данное нововведение как важный шаг по защите общественной безопасности и предупреждению преступных посягательств в сфере транспорта. Такие деяния не являются безобидной шалостью. Это - грубое нарушение закона, ставящее под угрозу жизни и здоровье десятков, а порой и сотен людей", - заявили в Генпрокуратуре.
Там подчеркнули, что будут принимать все необходимые меры для обеспечения неотвратимости наказания и профилактики подобных правонарушений.
21.08.2025, 12:02 107471
Президент расширил функции Высшей аудиторской палаты
В частности, теперь ВАП осуществляет аудит эффективности и аудит соответствия внебюджетных фондов
Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев внес поправки в положение о Высшей аудиторской палате РК, касающиеся ее функций.
В частности, теперь ВАП осуществляет аудит эффективности и аудит соответствия внебюджетных фондов.
Также палата может предъявлять иски в суд о возмещении в бюджет, восстановлении путем выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров и (или) отражения и (или) уменьшения по учету выявленных сумм нарушений и исполнения предписания.
Также в положении появились новые функции ВАП, в числе которых:
- обеспечение защиты сведений, составляющих государственные секреты;
- организация и проведение работ по мобилизационной подготовке и мобилизации.
Поправки также коснулись реестра должностей политических и административных государственных служащих. Руководители структурных подразделений аппарата ВАП РК теперь включены в состав административных государственных должностей корпуса "Б" группы категорий "В".
Указ вступил в силу 18 августа 2025 года.
