29.12.2025, 20:51 59806
В Казахстане снизят стоимость первого автострахования
Астана. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК приняло поправки, предусматривающие изменения и дополнения в восемь нормативных правовых актов, сообщили в пресс-службе агентства.
В числе ключевых изменений следующие положения:
- снижения стоимости обязательного автострахования для водителей, впервые заключающих договор страхования (владельцев мототранспорта и автотранспорта);
- установление ответственности страховщика за достоверность информации, передаваемой в Единую страховую базу данных;
- уточнение порядка расчета коэффициентов по системе "бонус-малус", в том числе в случаях ограниченного доступа к государственным базам данных;
- расширение инвестиционных возможностей Фонда гарантирования страховых выплат;
- раскрытие информации о деятельности страховых брокеров, в том числе о минимальных и максимальных размерах их комиссионного вознаграждения;
- установление требований к оформлению страхового полиса, а также техническому функционированию сайта страховщика.
Постановление вступает в силу через 10 календарных дней после первого официального опубликования, а положения о техническом функционировании сайтов страховщиков начнут действовать с 1 февраля 2026 года.
30.12.2025, 12:42 5126
В Казахстане появится альтернатива ArtSport
Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов на брифинге в правительстве рассказал, какая альтернативная платформа появится после прекращения работы ArtSport с 1 января 2026 года.
Подушевое финансирование программы ArtSport в рамках творческих заказов полностью в ведомстве Министерства просвещения. Данный проект полностью передан из нескольких ведомств. В шести регионах проводится пилот. Вы знаете, как ввели Face ID, к примеру, в Кызылординской области из 15 тысяч детей при проверке подтвердились только 1000 детей. Тем самым удалось сэкономить около 5 млрд бюджетных средств. То есть этот проект, как закончится, будет внедрен уже во всех областях. Это будет Face ID, это будет контроль, "один ребенок - один ваучер", - заявил министр.
Он уточнил, что теперь будет новая цифровая платформа при Министерстве просвещения, которая объединяет данные всех детей. Частные площадки использоваться не будут.
Мы, со своей стороны, будем наполнять систему кадрами, спускать методики подготовки, обучать специалистов. Конечно, это общая работа. Когда пилот завершится, мы полностью презентуем платформу. С 5 января мы начнем работу", - сказал Ербол Мырзабосынов.
Ранее владелец платформы ArtSport ТОО "SoftDeCo" сообщило о прекращении обслуживания информационной системы с 1 января 2026 года и дальнейшем закрытии проекта.
В конце прошлого года Антикор завершил расследование по делу главы дирекции развития спорта и его заместителя. Они совместно с субъектами предпринимательства подозреваются в хищении бюджетных средств в размере 584 млн тенге, предназначенных на приобретение спортивного инвентаря, и путем заключения договоров с туроператорами по завышенной стоимости.
30.12.2025, 10:08 13566
План законопроектных работ на 2026 год представили в правительстве
Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Разработан проект плана законопроектных работ на 2026 год. Он сформирован с учетом задач по цифровой трансформации и социальной защите граждан, сообщил в ходе заседания правительства министр юстиции Ерлан Сарсембаев.
Проект плана предусматривает разработку 12 законопроектов, ключевые из которых решают конкретные социальные и экономические задачи. В сфере социальной защиты разрабатывается закон об обязательном страховании жилища от стихийных бедствий, а также поправки в трудовое законодательство и систему соцобеспечения.
В рамках исполнения поручений президента готовятся поправки по вопросам госимущества и законодательство по вопросам онлайн-платформ и масс-медиа. В промышленном блоке планируется внесение проекта закона о нефтегазохимической промышленности.
В парламент планируется внести пять законопроектов в первом полугодии и семь - во втором. Приоритет отдан качественной проработке поручений президента, касающихся как социальной сферы, так и цифрового развития", - подчеркнул министр.
Также глава Минюста отчитался об итогах законопроектной работы 2025 года.
По его словам, план на 2025 год полностью исполнен. Особое внимание уделено социально значимым инициативам. В частности, парламентом приняты и направлены на подпись президенту пять законов. В их числе акты о профилактике правонарушений, а также о банках и банковской деятельности.
Кроме того, главой государства уже подписаны три закона, включая поправки по вопросам обязательного медицинского страхования и республиканский бюджет на трехлетний период. На рассмотрении мажилиса находятся 14 законопроектов.
Премьер-министр поручил первым руководителям государственных органов строго следить за качественной разработкой каждого законопроекта и своевременностью внесения в мажилис.
По итогам рассмотрения вопроса участники заседания одобрили План законопроектных работ правительства на 2026 год и проголосовали за соответствующее постановление.
30.12.2025, 09:35 16106
В течение года президент Казахстана совершил 23 зарубежных визита
Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В течение года президент Казахстана совершил 23 зарубежных визита, включая 2 государственных визита в Россию и Узбекистан, 5 официальных визитов в КНР, Иорданию, Турцию, Кыргызстан и Японию, а также 16 рабочих визитов в Россию (дважды), США (дважды), Туркменистан (дважды), ОАЭ, Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан и Кыргызстан. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Руслан Желдибай.
Особое внимание уделялось укреплению торгово-экономического, транспортно-логистического и инвестиционного сотрудничества. В целом по итогам международных встреч были подписаны коммерческие соглашения на сумму более 70 млрд долларов", - проинформировал Руслан Желдибай.
По его данным, президент провел 186 встреч с главами правительств и другими высокопоставленными лицами зарубежных стран, руководителями международных структур, представителями деловых и экспертных кругов.
Касым-Жомарт Токаев посетил с рабочими поездками 9 регионов страны, где побывал на более чем 50 производственных, научных и социально-культурных объектах. Кроме того, президент заслушал отчеты 16 акимов областей и городов республиканского значения.
За год президент в ходе своих визитов в регионы страны и за рубеж преодолел 168 960 километров. Время, проведенное в самолете, составило 252 часа.
Руслан Желдибай также отметил, что Казахстан стал активной площадкой для международного диалога. В 2025 году главы иностранных государств совершили в нашу страну 30 визитов. Среди них лидеры и главы правительств таких стран, как КНР, Италия (дважды), Грузия, Узбекистан, Словения, Вьетнам, ОАЭ, Руанда, Северная Македония, Болгария, Словакия, Иордания, Демократическая Республика Конго, Мьянма, Венгрия, Азербайджан, Финляндия, Эстония, Армения, Туркменистан, Швейцария, Иран.
Президент провел 43 телефонных разговора с руководителями зарубежных государств. Кроме того, в ходе 4 официальных церемоний Глава государства принял верительные грамоты от 30 послов иностранных государств.
Кроме того, по данным пресс-секретаря, в текущем году главой государства рассмотрено и подписано 95 законов, 388 указов, 80 распоряжений, 22 протокола заседаний, 3504 служебных документов. Особое значение имеет принятие в новой редакции Бюджетного, Налогового и Водного кодексов, закона "Об искусственном интеллекте".
Глава государства подписал закон "Об особом статусе города Туркестана", а также принял указ о придании городу Алатау специального статуса города опережающего развития. Эти решения президента призваны создать новые точки экономического роста: превращение Туркестана в культурно-туристический центр, Алатау - в высокотехнологичный индустриальный и деловой хаб.
Пресс-секретарь президента сообщил, что в 2025 году в администрацию президента поступило 82,5 тыс. обращений.
Сегодня для качественного рассмотрения запросов создана полноценная цифровая инфраструктура: к системе "eOtinish" подключены 50 тысяч организаций и 320 тысяч сотрудников. Процесс обработки обращений постоянно совершенствуется: внедряются элементы искусственного интеллекта и изучается передовой опыт ведущих цифровых правительств, таких как США, Южная Корея и Сингапур. Немаловажно, что диалог осуществляется и в офлайн-формате: в регионах создано более 150 центров приема граждан, где квалифицированную помощь уже получили свыше 360 тысяч человек", - сообщил Руслан Желдибай.
29.12.2025, 19:54 62176
Казахстан и Китай укрепляют сотрудничество в горно-металлургической отрасли
Особое внимание в ходе переговоров было уделено проекту строительства обогатительной фабрики в районе Атасу с переработкой железной и марганцевой руды
Астана. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр провел встречу с председателем совета директоров MCC International Engineering Group Co., Ltd Чжу Сяофеем, прибывшим в Астану во главе делегации китайской компании, сообщили в пресс-службе правительства.
В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере горнодобывающей и металлургической промышленности, а также участие китайской инжиниринговой компании в реализации крупных индустриальных проектов на территории Казахстана", - говорится в сообщении.
Роман Скляр отметил значительный международный опыт MCCI в реализации проектов полного цикла - от проектирования и поставки оборудования до строительства и ввода объектов в эксплуатацию. Было подчеркнуто, что данный опыт представляет практический интерес для казахстанских промышленных компаний в условиях модернизации производственных мощностей и развития сырьевой базы.
Особое внимание в ходе переговоров было уделено проекту строительства обогатительной фабрики в районе Атасу с переработкой железной и марганцевой руды. Казахстанская сторона рассматривает данный проект как стратегически важный элемент развития горнорудного сектора и увеличения добавленной стоимости внутри страны.
Роман Скляр подтвердил готовность правительства РК обеспечить необходимое межведомственное сопровождение проекта и содействовать оперативному решению вопросов, связанных с его реализацией", - проинформировали в пресс-службе.
По итогам встречи стороны договорились о предметном участии MCC International Engineering Group в проработке проекта, формировании совместной рабочей группы и согласовании сроков подготовки дорожной карты с определением параметров сотрудничества, а также подтвердили готовность к продолжению конструктивного диалога по перспективным горно-обогатительным проектам.
29.12.2025, 18:46 64381
Казахстан лидирует по привлечению инвестиций в новые проекты в Центральной Азии
Астана. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана при Организации Объединенных Наций (ЭСКАТО) опубликовала доклад Asia-Pacific Trade and Investment Trends 2025/2026, посвященный динамике привлечения прямых иностранных инвестиций в странах региона, сообщает МИД РК.
Согласно докладу, Казахстан по итогам 2025 года стал крупнейшим получателем инвестиций в новые (greenfield) проекты в регионе Северной и Центральной Азии, привлекши около 19 млрд долларов США. Это на 266% больше, чем годом ранее.
На Казахстан пришлось порядка 89% всех внутрисубрегиональных инвестиций в Северной и Центральной Азии, что обеспечило стране безусловное лидерство в регионе.
Отмечается, что регион Северной и Центральной Азии стал единственным субрегионом Азиатско-Тихоокеанского пространства, где в 2025 году зафиксирован рост объемов инвестиций в новые проекты, при общем снижении глобальной инвестиционной активности. Ключевым драйвером этого роста стал именно Казахстан.
В докладе подчеркивается, что Казахстан привлек ряд крупнейших инвестиционных проектов в регионе, включая масштабные инициативы в сфере обрабатывающей промышленности, металлургии нового поколения, возобновляемой энергетики и "зеленых" технологий.
Отдельно отмечается растущий интерес инвесторов к таким направлениям, как:
• зеленая энергетика и водородная экономика;
• развитие промышленной переработки;
• проекты, ориентированные на экспорт и международные цепочки добавленной стоимости.
На фоне глобальной экономической неопределенности инвесторы стали более взвешенно подходить к принятию инвестиционных решений, уделяя особое внимание долгосрочной стабильности рынков, качеству институциональной среды и роли государственных органов и инвестиционных агентств в сопровождении проектов. Несмотря на внешние вызовы, Казахстан продолжает укреплять позиции одного из ключевых инвестиционных хабов Евразии, привлекая крупные международные компании и формируя задел для долгосрочного устойчивого роста", - отметили эксперты ЭСКАТО.
29.12.2025, 18:17 69346
Токаев провел заседание Совета безопасности
Астана. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Под председательством президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Совета безопасности Казахстана по вопросам устойчивости национальной энергетической системы, сообщили в пресс-службе Акорды.
В ходе заседания были заслушаны доклады министра энергетики РК Ерлана Аккенженова, министра водных ресурсов и ирригации РК Нуржана Нуржигитова и ряда руководителей государственных органов.
В нынешних реалиях энергетическая безопасность обеспечивает независимость и экономическую устойчивость государства. В настоящее время ресурсов страны в целом достаточно для самообеспечения электроэнергией, однако растущий спрос требует рационального и эффективного использования мощностей", - отметил президент.
Подчеркнута необходимость развития отечественных маневренных мощностей. Наряду с планами развития газовой генерации, систем накопления энергии актуальным является использование потенциала гидроэнергетики.
Глава государства также считает важным широкое внедрение водосберегающих технологий в аграрном секторе, промышленности и других сферах экономики.
Уделено особое внимание вопросам научно-технического и кадрового обеспечения отрасли. Подготовка профессиональных кадров требуется и для развития научно-исследовательской базы гидроэнергетики.
По итогам заседания правительству и акимам регионов даны конкретные поручения, в том числе по системному решению вопросов устойчивости энергетической сферы страны.
29.12.2025, 17:12 73226
В Минпросвещения назначен новый вице-министр
Астана. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Шарабасов Жайык назначен на должность вице-министра просвещения РК. Об этом сообщает пресс-служба правительства РК.
В разные годы Жайык Шарабасов занимал должности замакима Павлодарской области, советника министра индустрии и инфраструктурного развития РК, заместителя заведующего отделом социально-экономического мониторинга администрации президента РК.
С сентября 2023 по настоящее время занимал должность заместителя заведующего отделом социально-экономической политики администрации президента РК.
29.12.2025, 15:01 75256
Зампред АРРФР освобождена от должности
Астана. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Мария Хаджиева освобождена от должности заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка
Распоряжением главы государства Мария Хаджиева освобождена от должности заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, сказано в сообщении Акорды.
Хаджиева занимала данный пост с декабря 2019 года.
