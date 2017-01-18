В Казахстане упростили регистрацию индивидуальных предпринимателей

Астана. 17 января. Kazakhstan Today - В Казахстане с 1 января 2017 года постановка на регистрационный учет в качестве индивидуального предпринимателя переведена на уведомительный порядок, согласно которому для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя физическое лицо представляет в орган государственных доходов уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов Минфина РК.

Как отметили в ведомстве, направить уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя можно двумя способами: электронным - через портал электронного лицензирования Республики Казахстан e-license; в явочном порядке на бумажном носителе - через центры оказания услуг.

При этом законом по вопросам сокращения разрешительных документов полностью исключена статья 37 Предпринимательского кодекса, определяющая понятие Свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а также порядок его выдачи, проинформировали в пресс-службе.

"Таким образом, выдача органами государственных доходов документа, подтверждающего факт прохождения государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, с 1 января 2017 года действующими нормами законодательства Республики Казахстан не предусмотрена. Просмотреть регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя возможно на сайте Комитета государственных доходов МФ РК во вкладке электронный сервис "поиск налогоплательщиков" либо в кабинете налогоплательщика", - заключили в пресс-службе.

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