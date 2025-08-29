В Казахстане упрощают возврат средств пострадавшим от мошеннических действий

Антифрод-центр расширяет функционал для противодействия мошенничеству в финансовом секторе

Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана - Национальный банк Казахстана сообщил о принятии законодательных поправок, направленных на усиление мер противодействия мошенническим операциям на финансовом рынке, расширение функционала Национального Антифрод-центра, упрощение возврата средств гражданам, потерпевшим от мошеннических действий.





Теперь вернуть средства, заблокированные по транзакциям с признаками мошенничества, можно по уведомлению следственных органов с санкции прокурора (ранее требовалось решение суда)", - сообщили в пресс-службе Нацбанка.





Кроме этого, при Национальном Антифрод-центре создается база данных подозрительных платежных карт и электронных кошельков, задействованных в незаконных операциях.





Вместе с тем, для людей, чьи банковские счета заблокированы из-за подозрений в мошенничестве, сохранится доступ к социальным выплатам и иным денежным переводам, осуществляемым в рамках пенсий, стипендий, пособий или зарплаты", - уточнили в пресс-службе.





Для качественного проведения финансовыми организациями анализа подозрительных операций срок блокировки транзакций с признаками мошенничества увеличен с 3 до 5 рабочих дней.





Важной законодательной нормой является также введение в Казахстане уголовной ответственности за "дропперство" - передачу данных карт или счетов мошенникам.





Эти изменения позволят быстрее реагировать на попытки обмана, эффективнее бороться с мошенничеством, наркоторговлей, финансовыми пирамидами и незаконным игорным бизнесом. Наша цель - создать в Казахстане эффективную систему противодействия мошенническим и иным незаконным операциям, заблаговременно реагировать на данные угрозы", - отметил заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов.





Помимо этого, Национальный Антифрод-центр интегрирует свои базы с Генеральной прокуратурой, Комитетом национальной безопасности, Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и мобильными операторами.





Сообщается, что следующим этапом развития Антифрод-центра станет внедрение технологии искусственного интеллекта, которая будет определять подозрительную активность в банковских приложениях и блокировать сомнительные переводы на межбанковском уровне.





Напомним, Антифрод-центр Национального банка запущен в 2024 году. В настоящее время к Антифрод-центру подключены более 200 участников, включая банки, микрофинансовые организации, телеком-операторов и государственные органы. Зарегистрировано более 80 тыс. инцидентов, в результате которых заблокировано порядка 3 млрд тенге.



