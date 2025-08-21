Мошенники собирают персональные и биометрические данные под предлогом участия в розыгрышах и опросах - Нацбанк

Похищенные сведения, включая фото, видео и аудио, с помощью нейросетей используются для создания поддельных аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах

Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана предупреждает граждан о необходимости усиления мер по защите персональных данных при использовании различных онлайн-сервисов (банковские и мобильные приложения, маркетплейсы и т.д.) для снижения рисков мошенничества и кибератак.





Как рассказали в пресс-службе Нацбанка, злоумышленники используют различные способы для хищения логинов, паролей и реквизитов банковских карт: фишинговые сообщения, вредоносные ссылки, поддельные сайты и QR‑коды. Полученные данные применяются для незаконного доступа к банковским счетам, оформлению кредитов, выпуску карт.





Под предлогом участия в розыгрышах, конкурсах или опросах злоумышленники также собирают персональные и биометрические данные граждан.





Похищенные сведения, включая фото, видео и аудио, с помощью нейросетей используются для создания поддельных аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах. Через такие аккаунты рассылаются сообщения с просьбами занять деньги или перевести средства на якобы "безопасный счет"", - рассказали в Нацбанке.





Кроме того злоумышленники выдают себя за работников Национального банка, финансовых и медицинских организаций, почтовых и коммунальных служб, или правоохранительных органов. Для повышения достоверности таких запросов они используют подмену номеров телефонов или поддельные документы.





Нацбанк призывает граждан усилить защиту персональных данных, соблюдая базовые правила кибербезопасности:





не передавать пароли и реквизиты банковских карт третьим лицам;

не публиковать личную и финансовую информацию в интернете;

проверять настройки конфиденциальности в социальных сетях и мессенджерах, использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию, устанавливать антивирусное программное обеспечение;

избегать перехода по подозрительным ссылкам и не сообщать третьим лицам SMS‑коды, полученные от банков или государственных порталов.





Если вы узнали о незаконном сборе и использовании ваших персональных данных, рекомендуем обратиться в уполномоченный орган - Комитет по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. В случае столкновения с мошенническими действиями, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы Республики Казахстан", - добавили в пресс-службе.