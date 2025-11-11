В Казахстане утвердили новую методику планирования объемов медицинской помощи

Рассказать друзьям

Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр здравоохранения подписал приказ от 29 октября 2025 года, утвердивший методику планирования объемов медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).





Как отмечается в документе, цель новой методики - повысить эффективность и прозрачность процесса планирования, а также внедрить единые стандартизированные подходы для всех участников системы здравоохранения.





Методика определяет инструменты и алгоритмы расчетов объемов медицинской помощи по видам, формам и условиям ее предоставления в рамках ГОБМП и ОСМС с учетом действующих стандартов в отрасли.





Планирование включает четыре этапа:





Анализ демографической ситуации. На первом этапе проводится изучение половозрастной структуры прикрепленного населения на основе данных информационной системы "Регистр прикрепленного населения" по всей стране.





Оценка уровня заболеваемости. На втором этапе специалисты анализируют статистику заболеваний за предыдущие периоды, формируя прогноз по классам заболеваний и возрастным группам.





Изучение фактического потребления услуг. На третьем этапе проводится сбор и анализ данных о том, как часто граждане обращались за медицинской помощью за последние три года, с разбивкой по полу, возрасту и видам оказанных услуг.





Формирование прогнозных объемов. На заключительном этапе определяется общий объем медицинской помощи, необходимый населению. Расчеты выполняются с учетом демографической структуры, распространенности заболеваний, региональных особенностей и стандартов здравоохранения.





Методика будет использоваться при расчете объемов медицинской помощи для разных категорий граждан и станет основным инструментом для планирования потребностей населения.





Приказ вступает в силу с 1 января 2026 года.



