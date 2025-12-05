В Конгрессе США обсудили состояние религиозной свободы в Казахстане

Фото: МИД РК

Вашингтон. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Конгрессе США прошел брифинг, посвященный публикации независимого отчета о состоянии религиозной свободы в Казахстане. В обсуждении приняли участие представители Конгресса, комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF), СМИ и правозащитных организаций, сообщает пресс-служба МИД РК.





Президент американской НПО LYN Community Уэйд Кьюсак отметил позитивный опыт подготовки отчета и подчеркнул усиление взаимодействия между государственными структурами, религиозными организациями и гражданским обществом в Казахстане. Ключевые выводы исследования представил член USCIRF Мохамед Эльсаноуси. Он высоко оценил работу Казахстана по репатриации и реабилитации граждан из зон деятельности ИГИЛ, включая операцию "Жусан", а также значимость социальных и образовательных программ поддержки.





Докладчики отдельно отметили вклад Съезда лидеров мировых и традиционных религий в укрепление доверия и развитие межконфессионального диалога. Особое внимание слушателей привлекло выступление женщины, репатриированной в рамках операции "Жусан", которая поделилась опытом адаптации к мирной жизни.





Брифинг завершился сессией вопросов и ответов, на которой обсуждались рекомендации отчета и возможные пути их реализации.