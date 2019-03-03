В Костанайской области почти 700 человек нашли работу через электронную биржу труда

Костанай. 7 ноября. Kazakhstan Today - В Костанайской области с начала года уже почти 700 человек нашли работу через электронную биржу труда. Об этом сообщила директор Центра занятости Костаная Ботагоз Муканова, передает Kazakhstan Today.





По словам Мукановой, на сегодняшний день на электронной бирже от Костанайской области зарегистрированы 323 работодателя, размещено 885 объявлений на 1675 вакансий. Количество размещенных резюме на портале составляет 643, а вот трудоустроены через электронную биржу труда с начала года 667 человек.





Электронная биржа труда (enbek.kz) запущена в Костанайской области, как и по всей стране, с начала года. Разместить резюме на электронной бирже можно самостоятельно или обратившись в центры занятости населения.





Следить за откликами работодателей можно самостоятельно, не дожидаясь предложений от Центра занятости. Электронная биржа труда представляет собой единую цифровую площадку по трудоустройству, обеспечивающую возможности для поиска работы и содействия в подборе персонала. Информация о вакансиях и соискателях на портале ежедневно обновляется из различных источников: работодателями и соискателями самостоятельно, из государственной базы данных вакансий и соискателей, частными агентствами занятости, а также онлайн-площадками по трудоустройству", - рассказала директор Центра занятости Костаная.





Регистрация на портале Е-Биржа позволяет получить онлайн-доступ к базе данных вакансий и резюме, зарегистрировать личный кабинет и разместить вакансию или резюме. Также можно подписаться на рассылку и получать на свой электронный адрес или в мессенджер Telegram вновь публикуемые на портале вакансии и резюме, в соответствии с заданными критериям (сфера деятельности, профессия, регион). Можно принять на работу или быть принятым на работу, используя режимы откликов и приглашений на собеседования и пройти тест на профориентацию. Все услуги предоставляются на бирже круглосуточно и на безвозмездной основе, пишет "Казинформ".





"Для работодателей введен новый многоканальный порядок представления вакансий без обязательного личного посещения Центра занятости населения. Работодатель может передать в Центр занятости населения информацию о наличии у него вакансий посредством личного кабинета в электронной бирже труда, что значительно упрощает реализацию обязательной законодательной нормы о предоставлении работодателями вакансий в Центры занятости населения. В режиме онлайн производится взаимный обмен данными интернет-портала и государственной базы данных вакансий и соискателей АИС "Рынок труда", формируемой центром занятости, что дает возможность сформировать сводный отчет о наличии вакансий", - проинформировала Муканова.





Также отмечается, что Центры занятости населения сегодня переходят к проактивному и адресному формату взаимодействия с работодателями. Предприятиям/организациям предлагается лишь направить в Центр занятости населения информацию о необходимых кадрах с уровнем их квалификации, размером заработной платы и другими требованиями, и вся дальнейшая работа по подбору персонала, соответствующего требованиям работодателей, будет полностью осуществляться Центром занятости населения.





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