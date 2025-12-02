01.12.2025, 20:08 56711
В Костанайской области государству возвращены более 100 млн тенге
С подрядчика также взыскана неустойка в 34 млн тенге
Рассказать друзьям
Костанай. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Житикаринского района провела анализ полноты принимаемых мер в отношении подрядных организаций, не исполнивших свои договорные обязательства при реализации бюджетных проектов, сообщает пресс-служба прокуратуры Костанайской области.
В ходе проверки установлено, что ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района" не приняло предусмотренных законодательством мер по возврату выплаченного аванса подрядчику ТОО "Теплоэнергострой".
В июне 2022 года между отделом строительства и ТОО "Теплоэнергострой" был заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство сетей водоснабжения с. Чайковское Житикаринского района" стоимостью 880,8 млн тенге. Подрядчику был перечислен аванс в размере 107,4 млн тенге, и эта сумма застрахована в АО "Страховая компания Freedom Finance Insurance" на аналогичную сумму.
Однако подрядчик свои обязательства не исполнил. Объем невыполненных работ составил 338,1 млн тенге, сумма аванса также не освоена. Договор с ТОО "Теплоэнергострой" был расторгнут в одностороннем порядке, выплаченный аванс ТОО "Теплоэнергострой" добровольно не вернуло. Страховая компания также в добровольном порядке не оплатила страховую выплату.
По акту прокурорского реагирования отдел строительства подал иск в специализированный межрайонный экономический суд Алматы. Решением суда со страховой компании взыскана страховая выплата в размере 112 млн тенге, которые в полном объеме поступили в государственный бюджет.
Ранее решением СМЭС Костанайской области ТОО "Теплоэнергострой" признано недобросовестным участником государственных закупок, также с него взыскана неустойка в 34 млн тенге.
Ответственные должностные лица отдела строительства привлечены к установленной законом ответственности.
новости по теме
02.12.2025, 10:18 12491
Порядка 196 тысяч сайгаков пустили на мясо в Казахстане
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 июля по 30 ноября текущего года было изъято порядка 196 тыс. особей, туши переданы отечественным мясоперерабатывающим предприятиям. Об этом сообщили в пресс-службе правительства по итогам совещания по вопросам устойчивого управления популяцией сайгака.
В правительстве отметили, что работы проводились в строгом соответствии с научными рекомендациями.
По данным Минэкологии, численность сайги в Казахстане на сегодня достигла рекордного уровня в 4 млн особей и после окота составит порядка 5 млн особей. Учитывая такой стремительный рост, уполномоченными органами на основе подготовленного Институтом зоологии биологического обоснования были проведены мероприятия по устойчивому управлению численности животного для предотвращения ущерба сельскому хозяйству и поддержания экосистемного баланса.
Особое внимание в ходе совещания было уделено учету и хранению дериватов. Все рога сайги учтены, промаркированы и хранятся в подведомственной Министерству организации РГКП "ПО "Охотзоопром" в условиях усиленной охраны и специализированной инфраструктуры.
Отдельно рассмотрены вопросы цифровой маркировки дериватов и международного регулирования. Совместно с АО "Казахтелеком" реализуется проект по маркировке рогов сайгака, обеспечивающий полную прослеживаемость и законный оборот. Представленная система получила поддержку на Международной конференции CITES и рассматривается как основа для поэтапного снятия ограничений на экспорт дериватов казахстанского происхождения.
По итогам совещания первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр поручил Министерству экологии и природных ресурсов и другим заинтересованным госорганам принять меры по подготовке к устойчивому управлению численностью сайгака на 2026 год, а также завершить формирование нормативной базы по маркировке и обороту дериватов с учетом решений CITES.
Напомним, в 2023 году депутаты агропартии "Ауыл" предложили пустить часть сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам. "Международные эксперты" тоже сочли возможным убой сайгаков в Казахстане.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков.
Позже сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию. В связи с этим в Западно-Казахстанской области подготовились к промышленному истреблению сайги. На убой было решено отправить 226 тысяч сайгаков. Их мясо собирались продавать на рынках по 1000-1200 тенге за килограмм.
Зимой 2024 года отстрел сайгаков был временно приостановлен. По данным на май 2025 года, популяция выросла до 4,1 млн особей.
В конце июня 2025 года министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев по итогам обсуждения с фермерскими и крестьянскими хозяйствами Западно-Казахстанской области озвучил принятое решение о регулировании численности сайгаков.
Стоит отметить, что вопрос регулирования численности уникальных животных стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?"
46% участников опроса ответили: "Нет, отстреливать сайгаков нельзя"; 37% выбрали ответ: "Необходимо создать заповедник и заботиться о популяции сайги"; 12% считают, что отстрел необходим, а 5% ответили: "Мне все равно".
02.12.2025, 09:45 15326
С начала года таможенники Казахстана пресекли 836 попыток незаконного вывоза нефтепродуктов
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Продолжается работа по пресечению незаконного вывоза нефтепродуктов из страны. С начала года таможенными органами и пограничной службой пресечено 836 попыток незаконного вывоза. Об этом сообщила пресс-служба правительства по итогам совещания по вопросам обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами.
Кроме того, Агентство по финансовому мониторингу выявило и пресекло деятельность ряда организованных групп и компаний, занимавшихся контрабандой и фиктивной переработкой нефтепродуктов, работа по этим делам продолжается. В этом году в производстве агентства находилось 22 уголовных дела, где сумма незаконного оборота ГСМ составила 19 млрд тенге. На ключевых участках границы действуют мобильные группы, проводятся рейдовые и оперативные мероприятия.
С начала текущего года Министерством внутренних дел за управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения, привлечено 3334 водителей, из них за переоборудование бензобаков под бензин - 293, под дизельное топливо - 108 и газобаллонное оборудование - 2933.
Подразделениями по борьбе с организованной преступностью продолжается работа по выявлению и пресечению деятельности преступных групп, занимающихся нелегальным вывозом нефтепродуктов. С начала года выявлено 11 уголовных правонарушений, по фактам хищения, незаконного хранения и перевозки нефтепродуктов
В целях снижения перетока топлива за рубеж продлен запрет на вывоз отдельных видов нефтепродуктов, введены ограничения по пересечению границы транспортными средствами, усилен контроль на пограничных пунктах.
В регионах работают штабы под руководством заместителей акимов, которые следят за наличием топлива на нефтебазах и АЗС и за устойчивостью логистики.
По информации Министерства энергетики, ситуация на рынке ГСМ стабильная, крупные НПЗ работают в штатном режиме, запасы позволяют обеспечивать внутренний спрос.
Отдельное внимание на совещании уделено оснащению нефтебаз контрольными приборами учета и цифровизации оборота нефтепродуктов. Часть нефтебаз уже оборудована современными системами учета и передает данные в режиме реального времени, подготовлены законодательные поправки, закрепляющие обязательность установки таких приборов и ответственность за их отсутствие. Параллельно ведется интеграция государственных и корпоративных информационных систем, что позволит обеспечить прозрачность движения топлива от НПЗ до конечной реализации.
Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр подчеркнул, что правительство совместно с правоохранительными и контролирующими органами продолжит ужесточать контроль за рынком ГСМ, пресекать нелегальный вывоз и обеспечивать бесперебойные поставки топлива на внутренний рынок.
01.12.2025, 19:08 58981
Глава государства поставил перед акимом Алматинской области ряд задач
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акима Алматинской области Марата Султангазиева. Главе государства были представлены основные показатели социально-экономического развития региона, а также планы по развитию Алматинской агломерации, сообщает пресс-служба Акорды.
Марат Султангазиев сообщил, что за последние три года валовой региональный продукт области вырос в 1,8 раза - с 3,4 трлн до 6 трлн тенге. Краткосрочный экономический индикатор за январь-октябрь текущего года составил 109,7%.
Кроме того, в регионе реализуются 13 инвестпроектов на сумму более 470 млрд тенге в пищевой промышленности, логистике и металлургии при участии международных компаний.
Аким региона проинформировал президента, что за 9 месяцев экспорт продукции обрабатывающей промышленности увеличился на 28,5%, достигнув 618,5 млн долларов. 90% экспорта приходится на продукцию с высокой степенью переработки.
Марат Султангазиев доложил, что Алматинская область является одним из лидеров по эффективности использования государственных субсидий в сельском хозяйстве - на 1 тенге субсидий производится до 17 тенге сельхозпродукции.
В Алматинской области за 10 месяцев 2025 года было введено в эксплуатацию около 950 тысяч квадратных метров жилья. Количество школ с трехсменным обучением сократилось с 52 до 28.
Аким доложил президенту о ходе развития туристического кластера вокруг Капшагайского водохранилища и национальных природных парков. Число туристов, посетивших область, достигло 2,2 млн человек, что на 36% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Глава государства поставил перед акимом ряд задач, касающихся укрепления промышленного и аграрного потенциала региона, развития сфер логистики и туризма, а также комплексного решения актуальных вопросов, волнующих население.
01.12.2025, 10:05 86851
Аида Балаева назначена заместителем премьер-министра - министром культуры и информации РК
Фото: правительство РК
Рассказать друзьям
Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева назначена заместителем премьер-министра, сообщила пресс-служба Акорды.
Указом главы государства Балаева Аида Галымовна назначена заместителем премьер-министра - министром культуры и информации Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
Балаева Аида Галымовна родилась 4 июля 1974 года. Окончила в 2000 году Алматинский государственный университет имени Абая, в 2007 году - Казахский национальный аграрный университет.
В разные годы занимала должности начальника управления информации Алматы, директора департамента внутренней политики города Алматы, начальника управления внутренней политики Астаны, заместителя акима Астаны, заведующего отделом внутренней политики администрации президента РК.
2019-2020 год - помощник президента РК - заведующий отделом по контролю за рассмотрением обращений администрации президента РК.
2020-2022 год - министр информации и общественного развития РК.
2022-2023 год - заместитель руководителя администрации президента РК.
Со 2 сентября 2023 года является министром культуры и информации РК.
30.11.2025, 08:10 151281
МИД Казахстана выразило протест из-за атаки на инфраструктуру КТК в порту Новороссийска
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство иностранных дел РК опубликовало заявление официального представителя ведомства Айбека Смадиярова в связи с атакой на морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске, передает корреспондент агентства.
Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает протест в связи с очередной целенаправленной атакой на критическую инфраструктуру международного Каспийского трубопроводного консорциума в акватории морского порта Новороссийска. Произошедшее является уже третьим актом агрессии против исключительно гражданского объекта, функционирование которого гарантировано нормами международного права", - говорится в сообщении.
Айбек Смадияров отметил, что Казахстан как ответственный участник глобального энергетического рынка неизменно выступает за сохранение устойчивости и бесперебойности поставок энергоносителей.
Подчеркиваем, что КТК играет значимую роль в поддержании стабильности мировой энергетической системы. Рассматриваем произошедшее как действие, наносящее ущерб двусторонним отношениям Республики Казахстан и Украины, и ожидаем от украинской стороны принятия действенных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем", - заявил официальный представитель МИД Казахстана.
Вчера утром объекты морской инфраструктуры КТК в районе порта Новороссийска были атакованы безэкипажными плавсредствами. В результате атаки выносное причальное устройство ВПУ-2 получило серьезные повреждения. Агрегат выведен из строя до проведения полного комплекса ремонтно-восстановительных работ. В Минэнерго Казахстана сообщили, что в экстренном порядке активизирован план по перенаправлению экспортных объемов нефти на альтернативные маршруты.
29.11.2025, 20:08 188041
В Минэнерго Казахстана прокомментировали атаку на морской терминал КТК
Фото: КТК
Рассказать друзьям
Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики РК прокомментировало чрезвычайное происшествие в акватории порта Новороссийск на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума, передает корреспондент агентства.
29 ноября в 06.06 по времени Астаны объекты морской инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума в районе порта Новороссийска были атакованы безэкипажными плавсредствами. В результате атаки выносное причальное устройство ВПУ-2 получило серьезные повреждения. Агрегат выведен из строя до проведения полного комплекса ремонтно-восстановительных работ", - рассказали в ведомстве.
Министерство энергетики подчеркивает, что подобные действия в отношении сугубо гражданских объектов критической инфраструктуры являются недопустимыми.
Трубопроводная система КТК - это международный энергетический проект, и любое силовое воздействие на его объекты создает прямые риски для глобальной энергетической безопасности, а также наносит существенный ущерб экономическим интересам участников консорциума, включая Республику Казахстан. В целях минимизации негативных последствий и сохранения темпов добычи на крупных месторождениях министерством в экстренном порядке активизирован план по перенаправлению экспортных объемов нефти на альтернативные маршруты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ситуация находится на особом контроле правительства Республики Казахстан.
По введенному капитаном морского порта Новороссийск предписанию погрузочные операции и иные операции были прекращены, танкеры отведены за пределы акватории КТК. Пострадавших среди персонала КТК и подрядчиков не имеется", - проинформировали в КТК.
В компании уточнили, что в момент взрыва ВПУ системы аварийной защиты обеспечили перекрытие соответствующих трубопроводов. Предварительно попадания нефти в акваторию Черного моря не произошло. Осуществляется отбор проб морской воды, ведется экологический мониторинг.
Ранее морской терминал КТК под Новороссийском повредили беспилотники.
29.11.2025, 19:38 190741
Токаев выразил соболезнования лидерам Индонезии и Таиланда
Число погибших в результате наводнений выросло до 465 человек в двух странах
Рассказать друзьям
Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил телеграммы соболезнования президенту Индонезии и премьер-министру Таиланда, сообщили в пресс-службе Акорды.
Президент Казахстана выразил соболезнования президенту Индонезии Прабово Субианто и премьер-министру Таиланда Анутину Чарнвиракулу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате разрушительных наводнений на территории этих стран", - говорится в сообщении.
Как отмечает РИА Новости, количество погибших в результате наводнения в восьми южных провинциях Таиланда достигло 162 человек, из них 126 человек погибли в наиболее поврежденной стихией провинции Сонгкхла. Число жертв наводнений и оползней в Индонезии выросло до 303.
29.11.2025, 17:57 188601
В МИД Казахстана обсудили потенциал социальных работников в продвижении прав человека
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан прошел круглый стол, посвященный развитию профессиональной социальной работы и совершенствованию механизмов защиты прав человека, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
В мероприятии приняли участие представители заинтересованных государственных органов, вузов, НПО и международных организаций. Участники обсудили ключевые направления модернизации социального законодательства, вопросы охраны труда, свободы ассоциаций, прав мигрантов, а также институционального развития социальной работы как профессионального института.
Посол по особым поручениям МИД РК Алуа Надиркулова отметила, что рекомендации Казахстана в рамках универсального периодического обзора ООН, касающиеся уязвимых групп населения - женщин, детей и лиц с инвалидностью, могут быть наиболее эффективно реализованы через совершенствование механизмов социальной работы.
Исполнительный директор РОО "Национальный альянс профессиональных социальных работников" Динара Есимова ознакомила участников с ключевыми положениями проекта закона "О социальной работе", который позволит закрепить профессию на межсекторальном уровне и создать устойчивую систему подготовки и супервизии кадров.
Заместитель директора альянса Асия Бекенова представила результаты двухлетней аналитической работы, охватывающей ключевые вопросы прав человека в сферах охраны труда и профсоюзной деятельности, свободы мирных собраний и ассоциаций, а также защиты прав мигрантов и лиц без гражданства. Она отметила, что указанная аналитика включает комплексный обзор действующего законодательства, оценку его применения на практике, сравнительный анализ международных стандартов и выработку рекомендаций по их имплементации. Она подчеркнула, что последовательное укрепление профессионального сообщества социальных работников и создание современной, устойчивой правовой базы являются ключевыми условиями эффективного развития социальной работы в Казахстане.
Также международный эксперт из США Айтакин Хусеинли рассказала о глобальных тенденциях и стандартах социальной работы, подчеркнув необходимость интеграции международных подходов в национальные программы подготовки кадров. Она отметила, что более половины из 17 целей устойчивого развития ООН связаны с социальными и экономическими вопросами, что делает роль социальных работников ключевой в достижении этих целей и развитии устойчивых систем поддержки населения.
Кроме того, профессор юриспруденции Муслим Хасенов представил рекомендации по обновлению законодательства в части свободы ассоциаций, охраны труда и правового статуса специалистов социальной сферы. Он подчеркнул, что действующая нормативная база не всегда отвечает современным требованиям защиты прав работников и уязвимых групп, а также международным обязательствам Казахстана.
Говоря о праве на мирные собрания, профессор указал на необходимость законодательного закрепления процедуры медиации с участием нейтрального посредника, избираемого сторонами в соответствии с законом "О медиации". Это позволит предотвращать конфликты, снижать социальную напряженность и обеспечивать более цивилизованное урегулирование разногласий между населением и органами власти.
Участниками особое внимание было уделено продвижению проекта закона "О социальной работе" как ключевой реформы отрасли. Сформированные практические рекомендации станут основой для дальнейшей законодательной и институциональной работы, обеспечивая системный и устойчивый подход к развитию социальной сферы.
В целом обсуждение вопросов прошло в открытом и конструктивном формате. По итогам круглого стола участники единогласно подчеркнули важность усиления межведомственного взаимодействия, развития единой системы профессиональной подготовки и супервизии социальных работников, а также дальнейшей консолидации усилий государства, НПО и академического сообщества.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
02.12.2025, 09:06Нападение на пятилетнего ребенка на детской площадке в Алматы: мама рассказала о состоянии малыша 02.12.2025, 10:5015411В 2026 году в Казахстане запустят единый реестр казахстанских товаропроизводителей 02.12.2025, 09:4514946С начала года таможенники Казахстана пресекли 836 попыток незаконного вывоза нефтепродуктов 02.12.2025, 11:0613201Тарифы на электроэнергию в Казахстане намерены заморозить на семь лет 02.12.2025, 08:46Глава МИД Казахстана принял участие в заседании совета сотрудничества "Казахстан - Европейский союз"12431Глава МИД Казахстана принял участие в заседании совета сотрудничества "Казахстан - Европейский союз" 25.11.2025, 16:40430666В Казахстане изменились правила вырубки деревьев в населенных пунктах 26.11.2025, 10:47389596В Казахстане утвержден перечень видов деятельности для применения СНР для самозанятых 26.11.2025, 12:35385851"Байтерек" трансформируют в национальный инвестиционный холдинг 26.11.2025, 14:47374466Одни и те же грабли: как не попасть в финансовую пирамиду 26.11.2025, 12:11372546Погранслужба пресекла попытку нелегальной миграции в Актюбинской области 24.11.2025, 17:29526096Как казахстанцы будут отдыхать в декабре и на Новый год 24.11.2025, 15:50444576Ушла из жизни актриса Валентина Шарыкина 25.11.2025, 16:40430666В Казахстане изменились правила вырубки деревьев в населенных пунктах 11.11.2025, 15:05429746Обрушение фасада в Астане: фельдшер и еще один пострадавший находятся в крайне тяжелом состоянии 22.11.2025, 20:16404901Почти 10 млрд тенге возвращенных активов направили на развитие СЭЗ в СКО
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?