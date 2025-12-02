В Костанайской области государству возвращены более 100 млн тенге

С подрядчика также взыскана неустойка в 34 млн тенге

Рассказать друзьям

Костанай. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Житикаринского района провела анализ полноты принимаемых мер в отношении подрядных организаций, не исполнивших свои договорные обязательства при реализации бюджетных проектов, сообщает пресс-служба прокуратуры Костанайской области.





В ходе проверки установлено, что ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района" не приняло предусмотренных законодательством мер по возврату выплаченного аванса подрядчику ТОО "Теплоэнергострой".





В июне 2022 года между отделом строительства и ТОО "Теплоэнергострой" был заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство сетей водоснабжения с. Чайковское Житикаринского района" стоимостью 880,8 млн тенге. Подрядчику был перечислен аванс в размере 107,4 млн тенге, и эта сумма застрахована в АО "Страховая компания Freedom Finance Insurance" на аналогичную сумму.





Однако подрядчик свои обязательства не исполнил. Объем невыполненных работ составил 338,1 млн тенге, сумма аванса также не освоена. Договор с ТОО "Теплоэнергострой" был расторгнут в одностороннем порядке, выплаченный аванс ТОО "Теплоэнергострой" добровольно не вернуло. Страховая компания также в добровольном порядке не оплатила страховую выплату.





По акту прокурорского реагирования отдел строительства подал иск в специализированный межрайонный экономический суд Алматы. Решением суда со страховой компании взыскана страховая выплата в размере 112 млн тенге, которые в полном объеме поступили в государственный бюджет.





Ранее решением СМЭС Костанайской области ТОО "Теплоэнергострой" признано недобросовестным участником государственных закупок, также с него взыскана неустойка в 34 млн тенге.





Ответственные должностные лица отдела строительства привлечены к установленной законом ответственности.