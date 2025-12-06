В Туркестанской области пересмотрены лимиты посева влагоемких культур

План посева риса в регионе в предстоящий вегетационный период не должен превышать 3,5 тысячи гектаров

Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра РК Канат Бозумбаев провел в Туркестане заседание по вопросам подготовки к вегетационному периоду 2026 года, - Заместитель премьер-министра РК Канат Бозумбаев провел в Туркестане заседание по вопросам подготовки к вегетационному периоду 2026 года, сообщили в пресс-службе правительства.





На прошедшем в Ашхабаде заседании Международной координационной водохозяйственной комиссии стран Центральной Азии был озвучен прогноз о сокращении притока воды в следующем году. Есть риск снижения уровня Токтогульского водохранилища до рекордно низких значений. На юге Казахстана с весны не выпадают осадки. К сожалению, это природный процесс, с которым столкнулись все государства региона. В связи с этим возникает острая необходимость более активного внедрения водосберегающих технологий и пересмотра лимитов на посев влагоемких культур. Новые лимиты будут исходить от ожидаемого объема воды в вегетационный период 2026 года, который составляет порядка 10 млрд кубических метров. При этом будет обеспечен жесткий контроль за соблюдением лимитов. Нарушители должны понимать всю ответственность, чтобы потом не требовать от государства невыполнимого", - заявил зампремьера.





По данным Министерства сельского хозяйства, план посева риса по Туркестанской области в предстоящий вегетационный период не должен превышать 3,5 тысячи гектаров.





Вице-премьер поручил министерствам сельского хозяйства, водных ресурсов и ирригации, акиматам Туркестанской и Кызылординской областей создать рабочую группу и в двухнедельный срок определить лимиты водопотребления областей, утвердить планы по использованию посевных площадей в строгом соответствии с лимитами.





Также Канат Бозумбаев поддержал предложение Министерства водных ресурсов и ирригации о запрете посева риса вдоль межгосударственного канала "Достык". Выращивать рис разрешено исключительно вдоль канала "Кызылкум" на площади в 3,5 тысячи гектаров с применением водосберегающих технологий.





Фермеров призвали уделить особое внимание диверсификации сельскохозяйственных культур и внедрению засухоустойчивых видов, не требующих больших объемов воды. Это даст возможность увеличить урожайность сельхозпродукции, обеспечить продовольственную безопасность и устойчивое развитие сельских местностей в условиях ограниченных водных ресурсов.





Для предотвращения нехватки воды и стимулирования перехода на современные системы полива увеличена с 50% до 80% доля возмещения затрат на бурение скважин, подведение инфраструктуры и приобретение водосберегающего оборудования. Внедрен дифференцированный тариф на поливную воду: для тех, кто внедряет водосберегающие технологии, субсидирование стоимости поливной воды увеличено с 60% до 85%. Для потребителей, не использующих подобные системы, размер субсидий ежегодно снижается на 10%", - проинформировали в правительстве.





Отмечается, что на 2026-2028 годы в рамках трансфертов общего характера на поддержку внедрения водосберегающих технологий и субсидирования стоимости поливной воды предусмотрено в 4 раза больше средств, чем в предыдущий трехлетний период.



