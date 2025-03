В ВКО активно развиваются проекты в сфере креативной индустрии

Фото: акимат ВКО

Усть-Каменогорск. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Креативная индустрия - сектор экономики, основанный на создании и продаже товаров и услуг, где главную роль играет творческий подход. В 2023 году правительство Казахстана утвердило список из 43 видов экономической деятельности, относящихся к креативной экономике, что позволило создать прочную правовую основу для ее поддержки, сообщили в акимате ВКО.





По информации управления культуры, в Восточном Казахстане активно развиваются проекты, направленные на развитие этой сферы. В регионе уже функционируют специализированные центры, такие как "Отдел поддержки креативной индустрии" при областной филармонии и Центр развития креативной индустрии в Усть-Каменогорске.





Для популяризации креативных индустрий в области проводится множество мероприятий. Одним из ярких событий стал международный фестиваль беркутчи "Шығыс салбурыны", который прошел в октябре 2024 года в селе Бозанбай Уланского района. Он объединил участников из Казахстана, Монголии, Китая, Венгрии, России и Кыргызстана. Событие привлекло более 5000 гостей. Туристы увидели выставки традиционного искусства, участвовали в мастер-классах по изготовлению национальных ковров, вышивке и кулинарии. В юрточном городке можно было погрузиться в атмосферу казахской культуры и ремесел. Еще одной знаковой площадкой стал "Город мастеров" в Левобережном комплексе музея-заповедника. Здесь проходят выставки, ремесленные ярмарки, тренинги и мастер-классы", - рассказал заместитель акима ВКО Ербол Нургалиев.





В сфере искусства также произошли значительные события. В прошлом году с аншлагом прошел концерт областного симфонического оркестра в Astana Ballet, была поставлена казахстанская опера "Айсулу", премьера мюзикла Mamma Mia, а в областном драматическом театре появилось новое отделение - "Театр оперетты". В сентябре 2024 года в регионе состоялся XXX Республиканский фестиваль драматических театров, посвященный 100-летию Бердибека Сокпакбаева, а ко Дню Конституции Казахстана был проведен фестиваль духовых оркестров.





Большое внимание уделяется развитию народного творчества. В Усть-Каменогорске прошли гастроли театральных коллективов из Риддера и Тарбагатая, а в марте состоялся Республиканский фестиваль ковроткачества и декоративно-прикладного искусства "Ғасырлық дәстүрлер", в котором приняли участие ремесленники из разных областей страны.





В марте этого года в Усть-Каменогорске состоялось открытие Школы поэтов имени Актана Нурбаева при областной библиотеке, которая стала площадкой для творческой молодежи. В рамках этого проекта прошел республиканский айтыс поэтов, посвященный 90-летию писателя Қалихана Ысқақова, в котором приняли участие 12 талантливых исполнителей из разных уголков республики.





Креативная индустрия включает не только искусство, но и современные технологии. В областной библиотеке имени А. Пушкина реализуются образовательные программы "MakerSpace", "IT technologies" и "IT for Junior", где желающих обучают программированию, компьютерной графике, 3D-принтингу, работе с нейросетями и созданию контента для социальных сетей.





Одним из значимых событий года стал форум креативных индустрий Shygys Creative Hub, собравший экспертов и спикеров из Казахстана и России. Они обсудили перспективы развития креативного сектора, поделились успешными практиками и наладили профессиональные связи.





Для молодежи, интересующейся цифровыми решениями, в 2024 году организовали IT-хакатон ŞYĞYS ÖRKENІ, IT-чемпионат Skills for geeks и выставку IT-проектов Jastar Time. На базе Станции юных техников работают кружки по 3D-моделированию, программированию и робототехнике, которые стали стартовой площадкой для будущих специалистов. Они служат вводным курсом для студентов ВУЗов, площадкой дуального обучения и прохождения практики учащихся Восточно-Казахстанского университета имени Сарсена Аманжолова, обеспечивая подготовку кадров для предприятий региона. Ученики СЮТ успешно участвуют и побеждают в конкурсах различного уровня", - отметил Ербол Нургалиев.





В Восточно-Казахстанском техническом университете имени Даулета Серикбаева продолжается работа по подготовке IT-специалистов в сфере искусственного интеллекта, информационных систем и математического моделирования. Вуз создает инновационные решения в области Smart City, VR/AR и цифровизации промышленности, а студенты работают над проектами, связанными с историко-культурным наследием Казахстана.