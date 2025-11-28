27.11.2025, 15:58 84201
В Женеве обсудили глобальные меры по борьбе с табаком
Фото: МИД РК
Женева. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Делегация Республики Казахстан во главе с постоянным представителем Казахстана при отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве Ержаном Казыханом приняла участие в 11-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе с табаком, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.
Казахстан подтвердил неизменную приверженность целям конвенции и поддержал принятые консенсусом решения, направленные на усиление мер по охране окружающей среды и здоровья населения, ответственности табачной индустрии, устойчивому финансированию национальных программ контроля табака и полному запрету потребления и продажи табачных и никотиновых изделий в помещениях системы ООН", - проинформировали в министерстве.
Делегация Казахстана приветствовала конструктивный характер дискуссий и подчеркнула важность поиска сбалансированных подходов, учитывающих национальные особенности и обеспечивающих устойчивую реализацию конвенции для всех государств-участников.
Как отметили в МИД, Республика Казахстан подтверждает намерение оставаться активной и ответственной стороной конвенции, продолжая последовательную реализацию ее положений на национальном уровне в тесном партнерстве с ВОЗ и другими государствами-участниками.
28.11.2025, 14:22 6396
В новом однопалатном парламенте не будет президентской квоты - Токаев
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Выступая на диалог-платформе сельских акимов, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в однопалатном парламенте не будет президентской квоты, сообщает Акорда.
Новая инициатива активно обсуждается в обществе, поступает много предложений относительно структуры парламента. Например, высказываются идеи о пропорциональном представительстве депутатов в зависимости от численности населения. При таком подходе их число достигнет 200 человек, тогда как сегодня в двух палатах насчитывается 148 депутатов. Считаю, что чрезмерное увеличение числа депутатов нецелесообразно. Напротив, следует оптимизировать и усовершенствовать работу парламента. В новом однопалатном парламенте не будет президентской квоты - все депутаты должны избираться в едином порядке. Это очень важный шаг в рамках предстоящей парламентской реформы. Данные меры следует всесторонне разъяснять обществу", - высказался президент.
По мнению президента, также следует рассмотреть вопрос формирования новых комитетов. Он считает, что комитеты по цифровизации и развитию регионов должны работать как отдельные единицы.
В целом количество поправок в Основной закон может быть очень большим. Поэтому не будет ошибкой сказать, что на референдуме народ будет голосовать фактически за новую Конституцию", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана высказал предложение о создании в обозримом будущем однопалатного парламента. Глава государства предложил провести в 2027 году общенациональный референдум, а затем внести изменения в Конституцию. 8 октября президент распорядился создать рабочую группу по парламентской реформе. В ее состав включены представители мажилиса и сената парламента, Ассамблеи народа Казахстана, руководители фракций политических партий в мажилисе парламента.
28.11.2025, 13:52 8436
Слишком много выборов - Токаев предложил пересмотреть систему избрания районных акимов
Граждане начинают уставать от политических кампаний
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - После внедрения прямых выборов сельских акимов по всей стране было избрано 2334 главы сельских округов, об этом на диалог-платформе сельских акимов рассказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Выборы в селах придали новый импульс работе политических партий в регионах которые выдвигали своих кандидатов и активно участвовали в избирательном процессе. Более 1500 представителей политических организаций были избраны акимами. Среди новых руководителей - члены шести партий. Кроме того, более 700 граждан, выдвинувших собственные кандидатуры, одержали победу на выборах. Избранные акимы приступили к обязанностям, и в целом результаты можно назвать неплохими. Самое главное, они прекрасно осведомлены о нуждах и чаяниях местного населения, о нерешенных проблемах", - рассказал президент, отметив, что согласно соцопросу 84% сельских жителей доверяют своим акимам.
Вместе с тем глава государства поручил тщательно взвесить преимущества и недостатки системы выборности районных акимов.
Что касается выборов акимов районов, то на этот счет существуют различные точки зрения. Ряд общественных деятелей и активных граждан предлагают пересмотреть вопрос о необходимости выборов районных акимов. Эту проблему подняли и депутаты. Они указывают, что выборов в стране становится слишком много, и что граждане начинают уставать от политических кампаний. Эту позицию поддерживают также жители сел и районов. Существует также мнение, что избирательные кампании могут препятствовать конкретной работе, которая должна вестись на местах. Эту позицию следует учесть", - отметил Токаев.
К настоящему времени путем выборов избрано 52 акима районов. Глава государства поручил тщательно взвесить преимущества и недостатки системы выборности районных акимов.
Вопрос заключается не в обязательном проведении выборов акимов районов, а в достижении основной цели - обеспечении положительных результатов. Правительство совместно с депутатами парламента должно всесторонне рассмотреть этот вопрос и принять справедливое и верное решение", - поручил президент.
28.11.2025, 09:54 27081
В Казахстане ИИ планируют применять при определении степени инвалидности
Фото: Depositphotos
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством труда и социальной защиты населения РК ведется разработка модели искусственного интеллекта (ИИ), которая будет применяться при проведении медико-социальной экспертизы для установления группы инвалидности, сообщили в пресс-службе ведомства.
Искусственный интеллект будет применяться в качестве системы распознания и структурирования данных из медицинских документов, что позволит автоматизировать такие процессы, как определение полноты представленных данных, сопоставление диагнозов со степенью утраты трудоспособности (согласно международной классификации болезней), и также рекомендовать итоговое решение", - пояснили в министерстве.
В ведомстве считают, что внедрение данного инструмента поможет обеспечить прозрачность процедур, на всех этапах будет исключен человеческий фактор, минимизированы коррупционные риски при определении группы инвалидности.
Сейчас проводится обучение модели ИИ, а также работа по интеграции информационных систем для предоставления электронных документов, оцифровке и передаче структурированных данных всех лечебно-диагностических, лабораторных и инструментальных исследований, подтверждающих клинический диагноз. По завершении подготовительного этапа планируется проведение апробации нового формата оказания освидетельствования в пилотном режиме", - проинформировали в Минтруда.
27.11.2025, 20:48 73796
Посол Казахстана в Кувейте провел встречу с гендиректором Jazeera Airways
Фото: МИД РК
Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Посол Казахстана в Кувейте Ержан Елекеев провел встречу с генеральным директором авиакомпании Jazeera Airways Барасаном Пасупати, сообщает пресс-служба МИД РК.
В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние сотрудничества между Казахстаном и Кувейтом в гражданской авиации, а также перспективы его дальнейшего развития.
Отдельное внимание было уделено работе прямого авиарейса Эль-Кувейт - Алматы, выполняемого Jazeera Airways. Посол и представители компании обменялись оценками текущего пассажиропотока, динамики загрузки рейсов и факторов, влияющих на спрос со стороны граждан двух стран.
Во время встречи была рассмотрена возможность увеличения частоты выполняемых рейсов, в том числе расширение грузового потенциала авиакомпании. Стороны отметили, что это позволит увеличить объемы экспорта казахстанской продукции в Кувейт, включая товары агропромышленного комплекса.
В рамках встречи также были рассмотрены возможные новые направления авиасообщения между Казахстаном и Кувейтом. Стороны выразили взаимную заинтересованность в изучении потенциала расширения маршрутной сети, что будет способствовать укреплению деловых, туристических и гуманитарных связей между двумя государствами.
Казахский дипломат подчеркнул готовность посольства оказывать всестороннее содействие в дальнейших контактах с компетентными органами Казахстана.
27.11.2025, 20:37 75386
Заместитель министра иностранных дел Казахстана встретился с послом России
Фото: МИД РК
Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Бакаев встретился с послом России Алексеем Бородавкиным, сообщает пресс-служба МИД РК.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным аспектам ближневосточной повестки дня, а также по вопросам взаимодействия в рамках международных организаций и интеграционных объединений.
В завершение беседы собеседники отметили важность дальнейшего расширения сотрудничества между Астаной и Москвой в двустороннем и многостороннем форматах.
27.11.2025, 20:30 76316
В Казахстане почти каждый десятый лифт представляет угрозу - санатор
Свыше 4 тысяч лифтов требуют замены, еще около 7 тысяч давно исчерпали свой срок службы
Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане почти каждый десятый лифт представляет угрозу для пассажиров. Об этом в своем депутатском запросе заявил сенатор Бекбол Орынбасаров. Он отметил, что проблема безопасности лифтов в стране становится все актуальнее, но системных решений до сих пор нет.
По словам сенатора, после передачи контроля за лифтами акиматам отрасль фактически лишилась профессионального надзора. В некоторых регионах отсутствуют специалисты, а проверки носят формальный характер. В Астане, к примеру, всего два сотрудника инспекции следят за более чем 10 тысячами лифтов.
Ситуацию осложняет отмена лицензирования: на рынок вышли фирмы без оборудования и квалификации, что превратило сферу обслуживания лифтов в "серую зону". При этом парк подъемников стремительно стареет - свыше 4 тысяч лифтов требуют замены, еще около 7 тысяч давно исчерпали свой срок службы.
Орынбасаров предложил вернуть надзор МЧС, ужесточить требования и запустить программу полной модернизации лифтового хозяйства.
27.11.2025, 19:49 78866
В Гонконге обсудили продвижение казахстанского экспорта
Фото: МИД РК
Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральное консульство Казахстана в САР Гонконг провело официальную встречу с Uni-China Group, одной из крупнейших и авторитетных дистрибьюторских компаний в Гонконге. Целью встречи было укрепление двусторонних торговых связей и обсуждение продвижения казахстанского продовольственного экспорта на рынок Гонконга, сообщает пресс-служба МИД РК.
В ходе встречи генеральный консул Бауыржан Досманбетов выступил с презентацией о торговых возможностях Казахстана, выделив ключевые отрасли с высоким экспортным потенциалом. Особое внимание было уделено сельскохозяйственному сектору, продовольственным товарам, фармацевтике, а также химической и легкой промышленности. Было отмечено высокое качество казахстанской продукции и надежность поставок в необходимых объемах.
Гонконгская сторона, представленная высшим руководством Uni-China Group в лице заместителя председателя Джеймса Линга, гендиректора Эйприл Хуан и старшего менеджера Ивана Тина, проявила интерес к импорту казахстанской продукции.
Стороны договорились о предоставлении образцов интересующей их продукции для тестирования, чтобы ознакомиться с ее качеством и обсудить возможные поставки в Гонконг. Генеральное консульство выразило готовность Казахстана продвигать это сотрудничество на каждом этапе и подчеркнуло значимость Азиатско-Тихоокеанского региона как стратегического партнера в развитии казахстанской торговли.
Средний ежегодный оборот Uni-China Group составляет 6 миллиард долларов. Компания управляет более чем 1000 торговыми точками и сотрудничает с 30 странами мира, охватывая различные секторы рынка.
27.11.2025, 18:57 80021
Посол Казахстана вручил верительные грамоты королю Дании
Король проявил живой интерес к политике Казахстана в сфере экологии
Фото: МИД РК
Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Во дворце Christiansborg состоялась торжественная церемония вручения послом Казахстана Олжасом Сулейменовым верительных грамот королю Дании Фредерику X, сообщает пресс-служба МИД РК.
В ходе церемонии посол передал королю приветствия и добрые пожелания президента РК Касым-Жомарта Токаева, подчеркнув приверженность Казахстана дальнейшему углублению сотрудничества с Данией.
Во время состоявшейся после церемонии беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы казахско-датского взаимодействия. Было отмечено, что отношения между Казахстаном и Данией развиваются поступательно и отличаются высоким уровнем доверия и взаимного уважения.
Казахский дипломат проинформировал короля Фредерика X о приоритетах внутренней и внешней политики Казахстана, включая реализацию масштабных политических и социально-экономических реформ, инициированных Токаевым.
Отдельный акцент был сделан на экологическую и климатическую повестку. В ходе беседы обсуждены вопросы "зеленого перехода", в том числе датский национальный проект State of Green, реализуемый под патронажем его величества. Король проявил живой интерес к политике Казахстана в сфере экологии и устойчивого развития.
Стороны также обменялись мнениями по вопросам сохранения экосистем Аральского и Каспийского морей, подчеркнув важность международного сотрудничества в решении водных и климатических вызовов.
Особое внимание уделено развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также взаимодействию в сфере образования, научных исследований и климатической устойчивости. Также была отмечена значимость расширения контактов между деловыми кругами и научными центрами двух стран.
Король Фредерик X передал наилучшие пожелания народу и президенту Казахстана, отметил позитивную динамику двусторонних отношений и выразил послу пожелания успешной дипломатической деятельности.
Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?