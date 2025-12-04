Венгрия стала местом встречи казахстанских студентов и соотечественников

Фото: МИД РК

Рассказать друзьям

Астана. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Венгрии прошла встреча казахстанских студентов, собравшая более 30 обучающихся в ведущих вузах страны - ELTE, Corvinus, Debrecen, BUEB и Pécs, сообщает пресс-служба МИД РК.





Мероприятие состоялось в Лакителекском народном университете (Lakitelek Népfőiskola) под патронажем вице-спикера парламента Венгрии Шандора Лежака и было посвящено укреплению связей с молодыми соотечественниками.





Во встрече приняли участие посол Казахстана в Венгрии Абзал Сапарбекулы, президент АО "Отандастар қоры" Данияр Кадыров, представители венгерских общественных организаций и граждане, интересующиеся казахстанской культурой.





Студенты представили свои презентации о Казахстане, услышали лекцию посла о казахско-венгерском стратегическом партнерстве, а также приняли участие в мастер-классах по асык ату и тоғызқұмалақ.





Активисты рассказали о создании студенческого объединения Quryltai Hu, целью которого стало укрепление единства соотечественников в Европе.





В праздники готовим бешбармак и говорим только по-казахски. Такие встречи помогают не забывать Родину", - отметила студентка Corvinus Елнара Исрайл.





Президент "Отандастар қоры" провел беседу с руководителями казахских организаций "Барыс" и "Мажар-Қазақ", по итогам которой организациям были вручены домбры и национальные костюмы в рамках проекта "Қоржын".





Лакителекский народный университет - один из крупнейших культурно-просветительских центров Венгрии, основанный в 1991 году. Он активно работает над развитием международных молодежных связей, включая сотрудничество со странами тюркского мира.