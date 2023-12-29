Вопросы деятельности Qarmet обсудили в правительстве

Фото: primeminister.kz

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Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел заседание рабочей группы по вопросам деятельности компании Qarmet с участием нового инвестора и руководителей центральных госорганов, сообщила пресс-служба - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел заседание рабочей группы по вопросам деятельности компании Qarmet с участием нового инвестора и руководителей центральных госорганов, сообщила пресс-служба правительства





Было отмечено, что благодаря принятым оперативным мерам на предприятии в декабре вырос объем производства. Были увеличены запасы ферросплавов и угля. Возобновлена отгрузка готовой продукции.





В стабилизацию деятельности предприятия вложено 28,6 млрд тенге частных инвестиций. Своевременно выплачена заработная плата, проведены налоговые платежи, в том числе по линии ОСМС.





В ходе заседания участники обсудили вопросы обеспечения комбината необходимым сырьем, оказания мер поддержки по экспорту готовой продукции, налогообложения, устранения выявленных экологических нарушений и ряд других.





Среди основных задач Qarmet на 2024 год - обеспечение безопасности работников, наращивание объемов производства, снижение себестоимости выпускаемой продукции за счет заключения новых инвестиционных контрактов и сокращения непродуктивных издержек и т.д.





В целом в рамках новой бизнес-модели в ближайшие годы будут приняты меры по модернизации и реорганизации производства, кардинальному улучшению показателей безопасности и экологической обстановки (в том числе переход на газ), пересмотру номенклатуры выпускаемой продукции и другие", - отметили в правительстве.





Премьер-министр подчеркнул, что со стороны государственных органов должна быть оказана необходимая поддержка в решении актуальных вопросов комбината. В этой связи Алихан Смаилов поручил в недельный срок принять требуемые решения по наиболее приоритетным задачам.





Как сообщалось ранее, правительство РК и корпорация ArcelorMittal заключили сделку о передаче АО "АрселорМиттал Темиртау" Казахстану. Общая сумма сделки составила $286 млн. Это стоимость двух полностью функционирующих предприятий: основное производство "АрселорМиттал Темиртау" и трубный завод в городе Актау.





Напомним, вопрос о выборе нового инвестора встал после очередной трагедии на шахте имени Костенко. Ночью 28 октября в шахте произошел пожар на глубине около 700 метров. Через некоторое время после возгорания произошел взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 шахтера. Самостоятельно на поверхность поднялись 206 работников, погибли 46 человек. 29 октября было объявлено Днем общенационального траура по погибшим шахтерам.



