29.11.2025, 17:27 67236
Войска Казахстана приведут в высшие степени боеготовности по учебному сигналу
Рассказать друзьям
Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В первых числах декабря все подразделения Вооруженных сил РК будут приведены в высшие степени боевой готовности по учебному сигналу, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.
Это связано с началом нового учебного года. Далее подразделения Вооруженных сил совершат марши на учебные полигоны и учебные центры. Отдельные подразделения к месту проведения комплексных занятий по боевой готовности прибудут воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, в этот период в целях безопасности на отдельных участках дорог в регионах не исключается временное ограничение дорожного движения.
новости по теме
30.11.2025, 08:10 18176
В МИД Казахстана выразили протест из-за атаки на инфраструктуру КТК в порту Новороссийска
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство иностранных дел РК опубликовало заявление официального представителя ведомства Айбека Смадиярова в связи с атакой на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске, передает корреспондент агентства.
Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает протест в связи с очередной целенаправленной атакой на критическую инфраструктуру международного Каспийского трубопроводного консорциума в акватории морского порта Новороссийска. Произошедшее является уже третьим актом агрессии против исключительно гражданского объекта, функционирование которого гарантировано нормами международного права", - говорится в сообщении.
Айбек Смадияров отметил, что Казахстан как ответственный участник глобального энергетического рынка, неизменно выступает за сохранение устойчивости и бесперебойности поставок энергоносителей.
Подчеркиваем, что КТК играет значимую роль в поддержании стабильности мировой энергетической системы. Рассматриваем произошедшее как действие, наносящее ущерб двусторонним отношениям Республики Казахстан и Украины, и ожидаем от украинской стороны принятия действенных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем", - заявил официальный представитель МИД Казахстана.
Вчера утром объекты морской инфраструктуры КТК в районе порта Новороссийска были атакованы безэкипажными плавсредствами. В результате атаки выносное причальное устройство ВПУ-2 получило серьезные повреждения. Агрегат выведен из строя до проведения полного комплекса ремонтно-восстановительных работ. В Минэнерго Казахстана сообщили, что в экстренном порядке активизирован план по перенаправлению экспортных объемов нефти на альтернативные маршруты.
29.11.2025, 20:08 54611
В Минэнерго Казахстана прокомментировали атаку на морской терминал КТК
Фото: КТК
Рассказать друзьям
Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики РК прокомментировало чрезвычайное происшествие в акватории порта Новороссийск на морском терминале Каспийского Трубопроводного Консорциума, передает корреспондент агентства.
29 ноября в 06.06 по времени Астаны объекты морской инфраструктуры Каспийского Трубопроводного Консорциума в районе порта Новороссийска были атакованы безэкипажными плавсредствами. В результате атаки выносное причальное устройство ВПУ-2 получило серьезные повреждения. Агрегат выведен из строя до проведения полного комплекса ремонтно-восстановительных работ", - рассказали в ведомстве.
Министерство энергетики подчеркивает, что подобные действия в отношении сугубо гражданских объектов критической инфраструктуры являются недопустимыми.
Трубопроводная система КТК - это международный энергетический проект, и любое силовое воздействие на его объекты создает прямые риски для глобальной энергетической безопасности, а также наносит существенный ущерб экономическим интересам участников консорциума, включая Республику Казахстан. В целях минимизации негативных последствий и сохранения темпов добычи на крупных месторождениях, министерством в экстренном порядке активизирован план по перенаправлению экспортных объемов нефти на альтернативные маршруты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ситуация находится на особом контроле правительства Республики Казахстан.
По введенному капитаном морского порта Новороссийск предписанию погрузочные операции и иные операции были прекращены, танкеры отведены за пределы акватории КТК. Пострадавших среди персонала КТК и подрядчиков не имеется", - проинформировали в КТК.
В компании уточнили, что в момент взрыва ВПУ системы аварийной защиты обеспечили перекрытие соответствующих трубопроводов. Предварительно попадания нефти в акваторию Черного моря не произошло. Осуществляется отбор проб морской воды, ведется экологический мониторинг.
Ранее морской терминал КТК под Новороссийском повредили беспилотники.
29.11.2025, 19:38 57311
Токаев выразил соболезнования лидерам Индонезии и Таиланда
Число погибших в результате наводнений выросло до 465 человек в двух странах
Рассказать друзьям
Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил телеграммы соболезнования президенту Индонезии и премьер-министру Таиланда, сообщили в пресс-службе Акорды.
Президент Казахстана выразил соболезнования президенту Индонезии Прабово Субианто и премьер-министру Таиланда Анутину Чарнвиракулу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате разрушительных наводнений на территории этих стран", - говорится в сообщении.
Как отмечает РИА Новости, количество погибших в результате наводнения в восьми южных провинциях Таиланда достигло 162 человек, из них 126 человек погибли в наиболее поврежденной стихией провинции Сонгкхла. Число жертв наводнений и оползней в Индонезии выросло до 303.
29.11.2025, 17:57 64701
В МИД Казахстана обсудили потенциал социальных работников в продвижении прав человека
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан прошел круглый стол, посвященный развитию профессиональной социальной работы и совершенствованию механизмов защиты прав человека, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
В мероприятии приняли участие представители заинтересованных государственных органов, вузов, НПО и международных организаций. Участники обсудили ключевые направления модернизации социального законодательства, вопросы охраны труда, свободы ассоциаций, прав мигрантов, а также институционального развития социальной работы как профессионального института.
Посол по особым поручениям МИД РК Алуа Надиркулова отметила, что рекомендации Казахстана в рамках универсального периодического обзора ООН, касающиеся уязвимых групп населения - женщин, детей и лиц с инвалидностью, могут быть наиболее эффективно реализованы через совершенствование механизмов социальной работы.
Исполнительный директор РОО "Национальный альянс профессиональных социальных работников" Динара Есимова ознакомила участников с ключевыми положениями проекта закона "О социальной работе", который позволит закрепить профессию на межсекторальном уровне и создать устойчивую систему подготовки и супервизии кадров.
Заместитель директора альянса Асия Бекенова представила результаты двухлетней аналитической работы, охватывающей ключевые вопросы прав человека в сферах охраны труда и профсоюзной деятельности, свободы мирных собраний и ассоциаций, а также защиты прав мигрантов и лиц без гражданства. Она отметила, что указанная аналитика включает комплексный обзор действующего законодательства, оценку его применения на практике, сравнительный анализ международных стандартов и выработку рекомендаций по их имплементации. Она подчеркнула, что последовательное укрепление профессионального сообщества социальных работников и создание современной, устойчивой правовой базы являются ключевыми условиями эффективного развития социальной работы в Казахстане.
Также международный эксперт из США Айтакин Хусеинли рассказала о глобальных тенденциях и стандартах социальной работы, подчеркнув необходимость интеграции международных подходов в национальные программы подготовки кадров. Она отметила, что более половины из 17 целей устойчивого развития ООН связаны с социальными и экономическими вопросами, что делает роль социальных работников ключевой в достижении этих целей и развитии устойчивых систем поддержки населения.
Кроме того, профессор юриспруденции Муслим Хасенов представил рекомендации по обновлению законодательства в части свободы ассоциаций, охраны труда и правового статуса специалистов социальной сферы. Он подчеркнул, что действующая нормативная база не всегда отвечает современным требованиям защиты прав работников и уязвимых групп, а также международным обязательствам Казахстана.
Говоря о праве на мирные собрания, профессор указал на необходимость законодательного закрепления процедуры медиации с участием нейтрального посредника, избираемого сторонами в соответствии с законом "О медиации". Это позволит предотвращать конфликты, снижать социальную напряженность и обеспечивать более цивилизованное урегулирование разногласий между населением и органами власти.
Участниками особое внимание было уделено продвижению проекта закона "О социальной работе" как ключевой реформы отрасли. Сформированные практические рекомендации станут основой для дальнейшей законодательной и институциональной работы, обеспечивая системный и устойчивый подход к развитию социальной сферы.
В целом обсуждение вопросов прошло в открытом и конструктивном формате. По итогам круглого стола участники единогласно подчеркнули важность усиления межведомственного взаимодействия, развития единой системы профессиональной подготовки и супервизии социальных работников, а также дальнейшей консолидации усилий государства, НПО и академического сообщества.
28.11.2025, 19:59 145271
Президент Казахстана поздравил президента Албании
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарт Токаев поздравил Байрама Бегая с Днем независимости Албания, сообщает пресс-служба Акорды.
В телеграмме отмечено поступательное развитие двусторонних отношений, основанных на узах традиционной дружбы и взаимопонимания. Президент Казахстана выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям многогранное сотрудничество будет и впредь развиваться во благо двух стран.
Глава государства пожелал Байраму Бегаю успехов в его ответственной государственной деятельности, а народу Албании - благополучия и процветания.
28.11.2025, 19:48 146406
Финские бизнесмены подвели итоги деловой поездки в Казахстан
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В офисе EastCham Finland состоялась встреча с финскими компаниями из бизнес-делегации, сопровождавшей президента Финляндии Александра Стубба в ходе его официального визита в Казахстан 28-29 октября 2025 года, сообщает пресс-служба МИД РК.
Участники встречи подвели итоги бизнес-форума "Казахстан - Финляндия", обсудили достигнутые договоренности и первые практические результаты сотрудничества.
В ходе встречи посол Казахстана в Финляндии Азамат Абдраимов подчеркнул, что визит столь значительной бизнес-делегации в Казахстан станет отправной точкой для дальнейшего развития делового партнерства, усилит интерес компаний к региону и откроет новые возможности для динамичного роста двусторонних отношений.
Представители финского бизнеса отметили высокий интерес к Казахстану как к стратегическому партнеру в Центральной Азии. Особое внимание было уделено направлениям энергетики, транспорта и логистики, образования, здравоохранения, лесного и водного хозяйства, туризма и экологии.
Также были обсуждены предложения по развитию совместных проектов и расширению деловых контактов в рамках торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
28.11.2025, 19:29 148021
Посольство Казахстана в Таиланде провело деловой круглый стол
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Бангкок. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Посольство Казахстана в Таиланде провело деловой круглый стол на тему Kazakhstan-Thailand Investment and Trade Opportunities, объединив представителей государственных органов, деловых кругов и экспертного сообщества двух стран, сообщает пресс-служба МИД РК.
Открывая мероприятие, посол Казахстана в Таиланде Маргулан Баймухан подчеркнул, что королевство является ключевым партнером Казахстана в Юго-Восточной Азии и важными воротами в регион АСЕАН, тогда как Казахстан служит главным связующим звеном Таиланда с Центральной Азией. Он отметил устойчивую положительную динамику двусторонней торговли и расширение интереса бизнеса к новым направлениям сотрудничества.
Важным элементом программы стало выступление генерального директора департамента торговых переговоров Министерства коммерции Таиланда Чотимы Лемсавадикул, которая подчеркнула приверженность Таиланда развитию практического экономического партнерства с Казахстаном, а также выразила готовность к дальнейшему углублению сотрудничества в сферах торговли, инвестиций и логистики.
Особое внимание участники уделили потенциалу агропромышленного сотрудничества. Казахстан обладает значительными возможностями по поставкам продукции АПК, что создает благоприятные условия для формирования устойчивых цепочек поставок на рынки Юго-Восточной Азии.
Таиланд, обладая развитой перерабатывающей и логистической инфраструктурой, может выступать как перспективный региональный хаб для продвижения казахстанской сельхозпродукции.
Стороны также обсудили перспективы взаимодействия в сфере недропользования и стратегических минералов. Казахстан занимает значимые позиции в мировой ресурсной базе, что открывает возможности для взаимовыгодного партнерства в поставках и переработке сырья, востребованного промышленностью обеих стран.
Отдельным направлением обсуждений стала цифровая экономика. Подписанный между сторонами меморандум о сотрудничестве создает основу для развития партнерства в сферах цифровой торговли, финтеха, облачных технологий, кибербезопасности и интеллектуальной логистики.
28.11.2025, 19:05 139391
Посол Казахстана в Пакистане получил премию "Посол года"
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Исламабад. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В столице Пакистана состоялась 7-я ежегодная церемония Global Ambassador Awards, в ходе которой была отмечена деятельность глав дипломатических представительств, офисов международных организаций, а также деловых кругов по итогам 2025 года, сообщает пресс-служба МИД РК.
Мероприятие было организовано авторитетным пакистанским журналом The Diplomatic Insight (Diplomatic Insight Group, DIG) совместно с исследовательско-аналитическим центром Institute of Peace and Diplomatic Studies.
В качестве почетных гостей в церемонии приняли участие пресс-секретарь президента Пакистана Муртаза Соланги и государственный министр по делам национального наследия и культуры, специальный помощник премьер-министра Хузайфа Рехман.
В этом году была учреждена специальная премия "Посол года". С целью отбора кандидатов на номинацию были проведены опросы среди представителей политических, официальных, дипломатических, деловых и академических кругов Пакистана. По итогам исследований премия "Посол года" была присуждена послу Казахстана в Пакистане Ержану Кистафину за значительный вклад в развитие сотрудничества между Казахстаном и Пакистаном.
Дипломатический корпус в Исламабаде включает более 120 дипломатических миссий и представительств международных организаций. Среди всех глав дипломатических миссий единственным лауреатом премии в этом году стал посол Казахстана.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
30.11.2025, 08:10В МИД Казахстана выразили протест из-за атаки на инфраструктуру КТК в порту Новороссийска 24.11.2025, 17:29488171Как казахстанцы будут отдыхать в декабре и на Новый год 24.11.2025, 15:50437266Ушла из жизни актриса Валентина Шарыкина 24.11.2025, 15:28383981На портале eGov появился новый метод авторизации для пользователей вне зоны действия мобильной сети 25.11.2025, 16:40379471В Казахстане изменились правила вырубки деревьев в населенных пунктах 24.11.2025, 13:57Запугивание людей, дискредитация госорганов: в МВД рассказали, как борются с пранкерами и противоправным контентом в Сети364536Запугивание людей, дискредитация госорганов: в МВД рассказали, как борются с пранкерами и противоправным контентом в Сети 24.11.2025, 17:29488171Как казахстанцы будут отдыхать в декабре и на Новый год 24.11.2025, 15:50437266Ушла из жизни актриса Валентина Шарыкина 11.11.2025, 15:05429306Обрушение фасада в Астане: фельдшер и еще один пострадавший находятся в крайне тяжелом состоянии 22.11.2025, 20:16404401Почти 10 млрд тенге возвращенных активов направили на развитие СЭЗ в СКО 14.11.2025, 14:07399331В Казахстане проведут интеграцию информсистем АПК
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?